8 tips: Slik får du bedre rekkevidde i kulda

Når gradestokken kryper langt ned på det blå, kan det halvere rekkevidden på elbilen din. Her rådene for å få mest mulig ut av den – og èn ting du ikke behøver å tenke på.

Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren fordi nedkjølte batterier gir mindre tilgjengelig kapasitet, varmeapparatet krever mer strøm og det er mer rullemotstand i snø og slaps enn det er på tørt underlag.

Her kan du lese våre erfaringer fra Den store vintertesten nå i januar.

Enkle grep

Men det er flere enkle småting du kan gjøre for å motvirke kuldas negative effekt for rekkevidden på elbilen.

– Hvis du tenker gjennom kjøringen din og tar noen grep rundt lading og forvarming av batteri, kan du redusere rekkeviddetapet som på det kaldeste er ned mot 50 prosent, til 15-20 prosent, sier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Han har testet alt av elbiler på det norske markedet gjennom en årrekke og er en av Elbilforeningens fremste bileksperter. Her er hans gode råd for å få mer ut av elbilen din nå som temperaturen er lav:

1. Sett på forvarming

før du kjører

På mange moderne elbiler kan du tidsinnstille forvarming en stund før du kjører. Dette bør du helst gjøre når bilen står til lading.

– Da bruker du ikke batterikapasitet på oppvarming, og kan sette deg inn i en varm og isfri elbil om morgenen, sier Ståle Frydenlund.

2. Bruk sete- og rattvarme

Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front- og bakrute er mer energieffektivt enn selve varmeapparatet, selv på elbiler med varmepumpe. Sjekk hva din elbil har av utstyr i vinterpakken.

– Hvis du bruker ratt- og setevarme, kan du gjerne gå en grad eller to ned på kupévarmen – og samtidig spare strøm, bedyrer Frydenlund.

3. Varmepumpe = vinterbonus

En rekke moderne elbilmodeller er utstyrt med varmepumpe, som utnytter energien til oppvarming langt mer effektivt. Litt forenklet gir en varmepumpe normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming.

– Flere moderne elbiler har dessuten mulighet til å varme opp bare området rundt fører, ikke hele kupeen. Det betyr naturligvis spart energi.

4. Tilpass kjørestilen etter forholdene – og regenerér

Er det snø og is på veiene, er det uansett lurt å senke farten og kjøre forsiktig. I tillegg bruker du mindre energi og øker rekkevidden ved lavere fart.

– Ha en avbalansert kjørestil og hold god oversikt over trafikken. Da blir det også enklere å la elbilen regenerere bremseenergi i stedet for å bruke fysisk brems. Merk imidlertid at elbiler flest ikke vil regenerere energi før batteripakken når plusstemperatur, påpeker Frydenlund.

5. Sjekk lufttrykk i dekkene

For lavt lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden og energiforbruket. Det samme gjelder piggdekk, så kjør med piggfrie vinterdekk om mulig. Det er det for de fleste.

– Hvis du er i tvil om hva som er korrekt lufttrykk for din bil, sjekk instruksjonsboka. Mange biler har også en lufttrykktabell som er klistret i døråpningen eller under ladelokket. Og husk at oppgitt lufttrykk gjelder kalde dekk, og at du aldri skal være under oppgitt nivå. Kald luft er tettere enn varm. Så om du måler et varmt dekk, vil trykket bli høyere, understreker Frydenlund.

6. Hurtiglad når batteripakka er varm



En kald batteripakke har lavere kapasitet. Sett ladingen på tidsinnstilling slik at bilen er ferdig ladet rett før du skal kjøre om morgenen. (Har du muligheten, er det selvsagt alltid en fordel å parkere innendørs i oppvarmet garasje. Da blir ikke batteripakken kald og rekkevidden blir lengre.)

Det er også et vesentlig poeng å hurtiglade når batteripakken er temperert, når du er underveis på tur, for å spare både tid og (mange) penger. Da går ladingen raskere og du unngår også å skape unødig kø ved ladestasjonen.

– Å varme opp en en kald batteripakke (ved 15-20 minusgrader), tar gjerne en halvtime før batteriet er klart til å fylles med ny rekkevidde. På helgetur kan det derfor være smart å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er varmt. Ikke vent til neste dag når batteripakken igjen er kald, sier Frydenlund.

7. Husk silikon og unngå unødig fukt

– Sett inn alle gummilister på bilen med silikonspray eller silikonstift. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører og vinduer, og for den del ladeluka, fryser fast. Det er også lurt å unngå at snø kommer inn i bilen og at fuktige gjenstander ligger og slenger, råder Elbilforeningens testekspert.

Det er også en fordel å unngå at bilen parkeres med mye fuktighet på mattene eller i bagasjerommet. Det kan gi ekstra dugg på vinduer, som igjen kan bety is på innsiden av rutene – og økt bruk av varmeapparatet.

– Hvis elbilen din har mulighet til forvarming av kupeen, mens den er tilkoblet ladeboksen hjemme, er problemet mindre. Men det er uansett greit å slippe ekstra energibruk på dette.

8. Fersk elbilist?

Bruk eco-kjøreprogrammet!

Slike kjøreprogram finnes i de fleste elbiler, og de hjelper deg å spare energi.

– Litt forenklet betyr det at bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming. Bruk av eco-kjøreprogrammet er først og fremst et «støttehjul» for ferske elbilister.

Og så til den tingen du ikke trenger å tenke på:

– Lys og radio bruker så lite strøm at det ikke påvirker kjørelengden merkbart. I tillegg er det essensielt for både trafikksikkerhet og trivsel i bilen.

God tur!