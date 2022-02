Test: Mercedes-Benz EQB 350 4Matic Har et klart fortrinn, men også sine svakheter

Mercedes peprer markedet med elektriske SUV-er. Nå skviser de EQB inn mellom EQA og EQC og trekker sju seter opp av hatten.

Mercedes har fått opp farten på elektriske modeller. Riktignok er alle, med unntak av luksuskombien EQS, basert på fossildrevne varianter, men de har hvert fall noe å komme med.

Siste skudd på stammen er EQB. Et ikke altfor trent øye vil kjenne den igjen som en avrundet GLB, en modell som omtrent ikke har solgt her i Norge fordi den bare har vært tilgjengelig i rene bensin- og dieselversjoner.

GLS LIGHT: Den litt oppreiste og kantete designen ligner litt på storebror GLS, eller om man skal være litt stygg,

Med helelektrisk drivlinje, nytt navn og skikkelig avrundet design i både front og hekk for å få den til å ligne de andre EQ-modellene, kan salget løsne.

Den er bygget på A-klasseplattformen der vi også finner den elektriske EQA, og den deler både motor og batteri med denne. Den eneste forskjellen er at EQB ikke blir tilgjengelig med bakhjulsdrift i Norge, kun med 4Matic.

Modellene som tilbys er 300 med 168 kW/228 hk og 350 med 215 kW/292 hester. Prisforskjellen er beskjedne 21.000 kroner og oppgitt forbruk er nøyaktig det samme.

RUND: Den ellers kantete GLB har fått ny front og lukket grill med mer familielikhet med EQ-serien.

Mini-Mercedes

Interiøret oppfattes som luksuriøst og har masse detaljer og en haug med stemningslys. Den har samme skjermstørrelse som A- og B-klasse, altså to 10,25-tommere med flott grafikk og flere muligheter til personalisering.

Man har utallige måter å styre multimediasystemene på, både stemme, styreknapper på ratt og midtkonsoll, trykking rett på skjermen og enkelte kortkommandoknapper på midtkonsollen. Vi tipper de fleste velger å snurre med tomlene på rattet.

SMAKEN ER SOM…: Hekken har fått heldekkende LED-stripe og skiltet er flyttet ned på bakfangeren. Det gir bilen et ganske annet inntrykk enn fossilvariantene.

Systemet er ikke bra nok og krever at føreren må flytte for mye oppmerksomhet fra veien, noe som gjelder de fleste merker i dag. Dessverre er stemmesystemet MBUX, som skal være veldig bra, egentlig ubrukelig i Norge, med mindre du gjør all snakkingen på perfekt engelsk. Men det er i det minste lekkert og har WOW-faktor.

Personlig sitter jeg ikke spesielt bra i stolene. Seteputa er flat og gir lite støtte for lårene, og jeg savner å kunne senke det mer. Baksetene kommer vi tilbake til.

LUKSUS LIGHT: Man får en smak av luksus med det gamle S-klasse-rattet, lyssatte luftdyser, stemningslys i alle regnbuens farger og fullt MBUX operativsystem.

Sprekeste versjon

Mercedes har utrolig nok valgt å beholde tallkombinasjonen for sylindervolum for å fortelle hvor sterk elbilen er. Hadde man en 3,5 liter rekkesekser før, var man sjef.

292 hester og et dreimoment på 520 newtonmeter er voldsomme tall selv i dag, og dette er blant de minste SUVene. 0-100 gjøres på pene 6,2 sekunder, men det føles ikke sånn, og toppfarten er begrenset til 160 km/t.

TO SKJERMER: Det finnes en haug med visningsalternativer på instrumentpanelet og Mercedes har sørget for mye info, dersom du ønsker det.

Bakluka har fått heldekkende LED-stripe og skiltet er flyttet ned på bakfangeren. Det gir bilen et ganske annet inntrykk enn fossilsøsknene.

Den er utpreget mykt satt opp og man føler man kjører en myk, litt høy bil, mot for eksempel Skoda Enyaq, som føles bred, lav og plantet, uten at komforten lider av den grunn. Det blir mye bevegelse i bilen under akselerasjon og i sving.

HÅNDARBEID: Hver side av rattet har en kombo av vippebrytere, knotter og styreflater og fungerer greit når man blir kjent med det, men det krever en del oppmerksomhet vekk fra kjøringen.

Den har en understyrt karakter, særlig på glatte veier, noe som føles noe rart, da den blir både leken og får en bedre balanse i seg når ESP slås av og motoren bak får mer spillerom.

Frontlyktene er overraskende dårlige til å være en premiumbil. Lysene i seg selv er stort sett bra nok, men automatikken og totalopplevelsen var den dårligste blant bilene i årets vintertest.

Selvkjørende

Bilen er akkurat like selvkjørende som øvrige Mercedeser og det nyter man godt av når fartsholderen er aktiv med skiltgjennkjenning. Da tilpasses farten med skiltene langs veien og køen hoper seg opp bak deg like sikkert som bilen holder deg innenfor linjene.

FLERE MULIGHETER: Den store plata har samme funksjon som man finner på rattet. Man har også kortkommandoer og du kan både snakke og gestikulere også.

For å være litt mer i harmoni med virkeligheten, skulle jeg ønske man kunne plusse på 5-10 km/t (vet det er å banne både her og der). Da hadde jeg brukt funksjonene hver eneste dag.

FLEKSIBLE: Baksetet kan skyves 15 cm i 40/60-deling og ryggene er tredelte og justerbare.

Barnevennlig

Det er bakenfor fordørene EQB virkelig har noe for seg. Midtraden går på skinner, noe som gir deg opp til 190 liter ekstra bagasjerom dersom du skyver den 15 cm fremover. Det betinger korte folk foran eller sugerørtynne legger hos baksetepassasjerene, men det finnes mellomting.

TIGHT FOR TO: Man sitter godt innkapslet med bratte seterygger og høyt gulv helt der bak, men det skal være ok opp til 165 cm.

I bakerste stilling sitter fire fullvoksne karer greit. Seteputene er delt 40/60, mens seteryggene er tredelte og justerbare. Da kan du få en ekstra bred skiluke. Det er lite luksus å spore ellers, kun et par ventilasjonsdyser og en USB-C på deling.

FOSSILARVEN: Her har man laget plass til mellomaksel og eksosanlegg.

Partytrikset er de to setene bakerst. De er standard og er ifølge Mercedes-Benz beregnet på personer under 165 cm.

Vi må selvfølgelig prøve, uten hell. Hodet tar i taket og knærne i seteryggen, selv om man deler broderlig forover i kupeen. Men de som får plass, kan glede seg over et par koppholdere og hver sin USB C-utgang.

BEGRENSET: Med sju seter oppe, får man plass til et par myke bager.

Ikke gjerrig

Mercedes oppgir et WLTP-forbruk på 18,1 kWt per 100 kilometer, både på 300 og 350. Vi kjører testrunden i temperaturer som varierer mellom 3,5 og minus 7,5 grader og bruker naturligvis noe mer. Testrunden ender med et forbruk på 20,3 kWt/100 km.

TRANGT: Ladekablene må ligge i bagasjerommet.

Det er ikke langt fra hva Mercedes oppgir under gode forhold, men skyhøyt over viktige konkurrenter, blant annet Tesla Model Y, som også skal komme som sjuseter.

Rekkevidden fra batteriet på 66,5 kWt netto er oppgitt til 419 kilometer. Det er ikke all verden å skryte av, ihvertfall ikke med tanke på at rekkevidden daler i takt med kuldegradene.

Rask ved laderen

Ser man på oppgitt ladehastighet ved lynladeren, er den heller ikke blant de beste i klassen, men i praksis er den ikke så verst. Mercedes er alltid nøkterne, og selv om den ikke lader kjappere enn 100 kW, ligger den ganske høyt opptil maks ladefart i store deler av ladeøkta. Da blir ikke tiden ved stolpen fryktelig lang heller.

STORT: Som femseter har du 465 liter. Det kan utvides med 190 liter dersom du skyver setene helt frem, men da får du i stedet et ugunstig sprekk.

EQB har oppvarming av batteriet på forhånd dersom du legger ladestasjonen i kartet. Dessverre finnes ikke BKK-laderne på Liertoppen inne i kartsystemet, så jeg kjører i kjøreprogram sport og provoserer litt de siste minuttene før ladestoppen.

Det gir resultater. Det tar bare tre minutter før laderen gir over 97 prosent og den gir seg på 64 kW da den ga seg på 80 prosent, fordi jeg hadde glemt å fjerne innstillingen for lading.

Verd prisen?

I bunn og grunn er dette en EQA med mer praktisk hekk og plass til to ekstra. Det betaler du 70.000 kroner for. Men den funksjonelle SUV-en mangler merkelig nok muligheten for tilhengerfeste. EQA trekker solide 1800 kilo, mer enn nok for de aller fleste.

MITT SKIP ER LASTET MED: Luft i dette tilfellet, men sjekk videoen øverst i saken. Vi hadde med oss mange kofferter, men ikke mange nok.

Startprisen på 300 er på riktig side av en halv million, men da skal du holde deg unna alle tilleggspakker.

350, som vi kjører, starter på 511.000 kroner, men pressebilen er som vanlig rimelig fullspekket med utsty og prisen havner på 605.000 kroner. Da begynner det plutselig å bli skikkelig dyrt.

Tre pluss

Grei ladefart

Kan forvarme batteriet før lynlading

Sju seter

Tre minus

Ikke typegodkjent for å trekke tilhenger

Ikke trafikksikker betjening

Sjekk om du sitter godt i setene