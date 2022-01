Elbilforeningens vintertest 2022: Slik lader du raskere når det er kaldt

Sjekk ut dette enkle og uhøytidelige tipset.

Mange blir skuffet over reell ladehastighet mot det som står annonsert om vinteren. Ofte oppleves under halv hastighet, av og til enda mindre.

Under årets vintertest var for eksempel Kia EV6 nede på 40 kilowatt (kW) i starten av ladingen. Det er ganske magert mot den teoretiske toppeffekten på 239 kW.

Sistnevnte krever imidlertid optimale forhold, og tilgang til en lynlader med 800 volt nettspenning (350 kW). Brorparten av lynladerne i Norge i dag har imidlertid 400 volt, og leverer en teoretisk makseffekt på 200 kW.

Her vil Kiaen aldri få ut sitt absolutt beste, uansett vær.

Hovedgrunnen til den generelle differansen i ladefart er at batteriet ikke er ideelt temperert når det skal lades om vinteren.

RASK: Mercedes-Benz EQB har maks ladehastighet på 100 kW, men til gjengjeld ligger den gjerne tett opp mot dette nivået store deler av ladeøkten dersom du hjelper den litt.

Jevne hastigheter, selv på motorvei, er ikke nok til å varme opp batteriet tilstrekkelig til at det tar imot lading like raskt som man antyder i annonseringen. I praksis blir det omtrent som at det er en fordel å varme opp før en treningsøkt.

Vi har lenge etterlyst et eget forvarmingsvalg på skjermen på alle elbiler, som man kan trykke på noen minutter før ladestopp. Ingen produsenter tilbyr denne funksjonen foreløpig.

SPORT: Det «lønner seg» å ha det litt gøy før du ruller inn på lynladeren.

Raske med forvarming

Noen få modeller kan starte forvarming av batteriet før du ankommer ladestedet. Tesla gjør det automatisk på sine modeller når den anbefaler ladested.

Velger du noe annet enn en Tesla-lader, er regelen derimot at det går sakte.

Det kan du se på ladekurven i denne testen.

For de øvrige merkene og modellene på markedet, som faktisk kan forvarmes før hurtig- eller lynlading, må du navigere til en lynlader for å aktivere funksjonen.

Vi har sett at det virker, og i praksis trengs bare noen få mil med forvarming, men samtidig er funksjonaliteten jevnt over ikke spesielt intuitiv.

Målet for produsentene må derfor være å gjøre dette enklere for brukeren, og at man kan velge forvarming uavhengig av navigasjon.

Audi e-tron GT, BMW i4 og iX, Mercedes-Benz og Porsche Taycan er eksempler på biler som forvarmer dersom du legger inn destinasjon på laderen i navigasjonssystemet.

Men dette kan oppleves litt knotete fordi ikke alle ladere finnes i kartsystemene ennå. Det er ofte også uklart hvilke operatører det er snakk om.

Ofte henvises du til ladere som ligger upraktisk til i forhold til din kjørerute.

Kjør aktivt før lading

Det finnes imidlertid en kjapp og enkel løsning som fungerer for mange modeller. Sjekk om den funker også for din elbil.

Dersom bilen din har et sportslig kjøreprogram, kan du sette bilen i Sport noen få minutter før du skal lade. Da optimaliseres de elektriske systemene typisk til å gi maksimal effekt, vel og merke dersom det ikke er veldig kaldt.

I dette aktuelle tilfellet er det en håndfull miusgrader i lufta, og da er det ikke så mye som skal til for at batteripakken kommer på plussiden.

Skulle batteriet være iskaldt, vil batteristyringssystemet (BMS) uansett beskytte mot unødig slitasje.

Dersom trafikkforholdene tillater det, senker du hastigheten og tar noen kraftige akselerasjoner, selvfølgelig innenfor vegtrafikkloven, fartsgrensene og uten at det er til fare eller irritasjon for omgivelsene.

Altså er denne uhøytidelige varianten, for å spare tid ved hurtig- eller lynladeren, helt avhengig av hvor du befinner deg. Vi oppfordrer absolutt ikke til at dette skal være noen regel, men nyttige unntak når det kniper.

Batteritemperaturen stiger raskere, og bilen tar lettere imot lading. Du må gjerne prøve dette selv om din bil ikke har valgfrie kjøreprogrammer.

I vårt eksempel har vi brukt Mercedes-Benz EQB, som har en maksimal ladeeffekt på 100 kW. Merk at vi har brukt denne bilen som eksempel, til tross for at den kan forvarme ved hjelp av navigasjon.

Når vi plugger den inn har vi 8 prosent på batteriet. Ladeeffekten er 97 kW i løpet av de fem første minuttene.

Ladekurven holder seg jevnt høy gjennom hele ladesekvensen. Det er til noe kontrast fra hva vi opplever under vintertesten, der vi også i stor grad legger vekt på å lade når vi kan – ikke bare når vi må.

Hovedinntrykkene fra lading under vintertesten kommer vi tilbake til i en senere artikkel.