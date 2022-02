Elbilforeningens vintertest 2022: Sjekk hvilken bil som har best lys

OG DET BLE LYS: Gode lys er viktigere jo eldre du blir, og vi fikk rikelig med muligheter til å teste bilenes lyssystem under vår fire dager lange vintertest. Alle foto: Jamieson Pothecary

Moderne biler får stadig mer avanserte lyssystemer, men hvor bra er de egentlig?

Det har skjedd mye med hovedlysene de siste 20 årene. Nå er det kun de rimeligste bilmodellene som fortsatt har halogenlamper.

Xenonlamper, som dominerte på dyrere biler en periode, er nesten i sin helhet erstattet med energieffektive og enda mer driftssikre LED-lamper.

AVANSERT: Dagens biler begynner å få avanserte lyssystemer. Felles for de fleste er at de ligger bakt inn i de dyreste utstyrsalternativene, men det kan være verdt det.

De har langt flere fordeler når man skal fordele lyset foran seg også, da man kan utstyre lampene med langt flere retningsbestemte dioder.

I tillegg har det kommet automatikk i større eller mindre grad, men A-en inne i lampesymbolet betyr fortsatt ikke det samme i alle bilmodeller.

De enkleste skifter mellom ordinært nærlys og fjernlys, enten direkte, eller med gradvis økning til fjernlys, mens de beste systemene kjører med konstant flomlys og bare maskerer ut trafikken foran seg som ikke skal blendes.

TRAFIKKSIKKERT: Moderne lys som maskerer trafikken foran gir fantastisk sikt. Her fra BMW iX.

Det siste er å foretrekke, men der er det også ganske lett å se hvilke som har de mest nøyaktige lampene og den mest gjennomprøvde programvaren.

I denne testen har vi en salig blanding av alle typer LED-lys. Vi tar et kritisk syn på alle testbilene:

Vi tester Lysstyrke

Spredning

Responstid mellom nær og fjernlys

Hvor finstemt er systemene?

LASER: BMW i4 kombinerer matrise med laser og leverer fantastisk lyskvalitet.

Vi kjører toppmodellen med alt utstyr. Det innebærer adaptive BMW Laserlys som lyser inntil 550 meter. Det er nesten dobbelt så langt som ordinære lykter, ifølge BMW. I tillegg masker den ut trafikken foran seg slik at man i praksis har flomlys hele tiden.

I vår bil inngår lyspakke i Fully Charged-pakka som koster 69.400 kroner, men laserlys og fjernlysassistent koster henholdsvis 13.000 og 1700 kroner.

Lysene er de beste i testen ved siden av iX. Selv om det er forskjellige biler, og de har forskjellige lamper og design, deler de mye av teknikken og prinsippene.

Lampene har mange lyspunkter, for du ser nesten ikke at den endrer lys når den tar igjen andre biler. Den er rask til å aktivere laserlysene og gir enormt bra lys når du er alene på veien.

i4 gir bra spredning begge sider, den blender ned for skilter, lyser godt inn i svinger og gir veldig bra lys rett frem. Den beholder fjernlysene tent helt ned til 30 km/t og slår de på igjen ved 40.

LYSKONGEN: Med Laserlys og svært finmasket matrise, har man flomlys, selv på steder der det er gatelys.

Vår bil er utstyrt med BMW Laserlys som koster 17.700 kroner, men er også inkludert i innovasjonspakka til 43.000 kroner.

Laserlysene kombinerer LED-matrisene i frontlyktene og den blendfrie fjernlysassistenten. Det dynamiske laserlyset følger veiprofilen Lyslengden er hele 650 meter.

Lampene har mange punkter, for du ser nesten ikke at den endrer lys når den tar igjen andre biler. Den er rask til å aktivere laserlysene og gir fantastisk bra lys når du er alene på veien.

Den gir enormt bra spredning begge sider, den blender ned for skilt, lyser godt inn i svinger og har veldig bra lys rett frem. Den beholder fjernlys på helt ned til 30 km/t og slår de på igjen ved 40.

NESTEN I MÅL: Kia er blant de billigere elbilene på markedet, men har allikevel lys som masker ut trafikken foran.

Dersom du bestiller EV6 med utstyrspakkene Exclusive eller GT-Line (+30.000 kr) får du også BI LED hovedlys med intelligente fjernlys. Den har adaptive fjernlys som masker ut trafikken foran seg.

Riktignok ikke av den mest detaljerte og nøyaktige typen, men det er bedre og behageligere enn veksling mellom nær- og fjernlys.

Den etterlater seg litt store sorte felter rundt trafikken foran, men det tradisjonelle feltet med nærlys lyser som før, så lysflommen ut og opp på sidene er en bonus.

Den har faktisk veldig bra lys, men vi savner bredere spredning, spesielt på venstre side og i svinger. Mer høyde på lyskjeglen hadde vært bra for hvor lyst man opplever omgivelsene.

Den øker gradvis til fjernlys etter møtende trafikk, men kunne gjort det raskere. Den beholder fjernlys helt ned til 20 km/t og setter det på igjen i 40.

BRA, MEN DÅRLIG: Lysene på EQB er ikke best i utganspunktet, men helt ok. Bare synd automatikken aldri lar fjernlysene være tent i normal bruk.

Lysene er standard på EQB og dårligst i testen. Man kan ikke bestille mer avansert lyspakke. Her har man bare valget mellom nærlys og fjernlys.

Det kan i og for seg funke bra, men den kjører stort sett på nærlys. Riktignok kan den beholde fjernlys på helt ned til 30 km/t, men da må det være stummende mørke.

Er det så mye som en utelampe i nærheten, går den ned på nærlys. Til alt overmål. Dessuten er den sen med å aktivere fjernlyset igjen, noe den til alt overmål gjør gradvis for økt komfort.

Vi savner mer spredning av lys, særlig med tanke på at den kjører mye med nærlysene.

SMALT: Nio har nær og fjernlys og lyser ikke inn i svinger. Her ser vi at den har noe smal lyskjegle.

Nio gjør det ekstremt enkelt for deg når du bestiller bil. Alt utstyr er standard.

Det betyr at du ikke kan kjøpe til en ekstra lyspakke, noe som egentlig er litt synd. For her skifter den bare automatisk mellom nær- og fjernlys og det er et veldig klart skille på disse, selv når den kjører med fjernlys.

Den har litt smal lyskjegle, så man savner litt mer lys ut i terrenget og den mangler svingfunksjon som lyser inn i svingene, så der kan det bli litt mørkt.

Riktignok lyser de bra der de lyser, og bilen beholder fjernlysene på helt ned til 30 km/t og tenner de igjen når du passerer 40, men man bør forvente mer av en bil som ønsker å assosieres med premium-segmentet.

BREDT OG KRAFTIG: Enyaq imponerer med godt lys.

Testbilen, en Sportline 80X, er utsyrt med lyspakke Pluss, som koster 7000 kroner. I tillegg til den selvlysende Crystal Face-grillen, får du Full LED hovedlys med Led Matrix, dynamiske fjernlys og hjørnelys. Lyktespylere er også standard i denne pakka.

>bilen har veldig gode lys. De sprer veldig bredt. Den masker ned trafikk langt mer detaljert enn for eksempel Kia, og det kan virke som den har flere dioder. Maskingen er rask og responsiv, og den er kjapt opp på fjernlys igjen.

Den lyser inn i svinger og godt inn i terrenget. Lyskjeglen er markant høyere enn i EV6. Den har så gode lys at den kan blende litt på skilter, og man ser at den kompenserer litt for dette, ved å maske dem ut.

Lysene oppleves som veldig gode.

VÆRGUDENE MOT OSS: Ideelt sett skulle vi hatt snødekt is for å vise spredning best mulig. I tillegg var det 20 sekundmeter i kastene, så vi måtte holde fast utstyret. Se på luxmålingene som en pekepinn på lysstyrken; de første målingene gir ingen fasit.

Den første lux-målingen

Vi målte også lysstyrken på bilene fra 20 meters avstand med konstant høyde på måleren.

Dette var vår første test med utstyret og resultatene bør bare brukes som en indikasjon på effekten på lysene.

Resultatene er relativt like. Til tross for gjentagende målinger på Skodaen, fikk vi veldig forskjellige resultater, sett i forhold til bilene vi testet både før og etter:

BMW i4: 316

BMW iX: 340

Kia EV6: 275

Skoda Enyaq: 640

Mercedes-Benz EQC: 340

Nio ES8: 355

I og med de krevende forholdene på stedet, og at vi ikke kan være 100 prosent sikre på resultatene, vil vi se nærmere på dette temaet ved en senere anledning.