Her de første NIO-bilene på vei til Norge

– Vi ønsker å være et positivt livsstilbidrag for brukerne våre gjennom å bygge opp et brukersamfunn som begynner med elbilene og hvor vi deler fine opplevelser og har det gøy sammen. NIO skal være så mye mer enn bare en bil, sier den norske NIO-sjefen Marius Hayler.

De første bilene er her i september, men prisen er ennå ikke klar. I Kina koster den fra 468.000 kinesiske renminbi (RMB) – det vil si litt over 600.000 kroner.

I Karl Johans gate 33A, rett ved siden av ærverdige Grand Hotel i Oslo, er NIO i ferd med å bygge et 2.150 kvadratmeter stort showroom over to etasjer. I NIOHouse blir det bar og kafè, kontorer og møterom – og selvsagt god plass til å kunne vise fram bilene sine.

"Hello Norway, we are NIO", står det på hengerne som nå er lastet opp med de første NIO ES8. De nye elbilene ble i går sendt fra Shanghai Waigaoqiao havn. Neste stopp: Norge.

