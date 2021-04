14 nye og spennende elbiler fra Shanghai Auto Show

Mye rart blant elbil-nyhetene, men flere som er Norgesaktuelle.

For bare ti år siden gikk Kina under radaren for de fleste av oss, og det var egentlig ikke så rart. Trehjulinger og billige kopier med elendig materialkvalitet, gammel teknologi og livsfarlig kollisjonssikkerhet gjorde at bilene aldri var aktuelle for resten av verden.

Men det har skjedd mye på få år og nå ser vi allerede noen få kinesiske merker på norske veier allerede. Riktignok slår verken Maxus eller MG hull på mytene om kinesiske biler, men Xpeng og Polestar er bevis for hva som kan leveres dersom produsenten legger inn innsats. Og flere andre merker er rett rundt hjørnet.

Det kinesiske markedet er dessuten så enormt at de fleste bilprodusenter anlegger fabrikker i Kina og kommer med dedikerte modeller for markedet. Flere produsenter tar høyde for en elektrisk markedsandel på 10 prosent av nybilsalget i år.

Vi tar et sveip over de mest spennende elektriske nyhetene fra Shanghai Auto Show 2021. Noen av dem kan jo faktisk komme til Norge på sikt.

1. Genesis G80

Genesis er luksusmerket til Hyundai, som også akkurat har lansert sitt helelektriske merke Ioniq. Dette er Genesis første elektriske bil og er en snarvei, siden sedanen allerede finnes med fossile drivlinjer.

Sedaner er fortsatt hot i Asia, gjerne med lang akselavstand. Og ifølge Genesis, er G80 firehjulsdrevet og har en samlet effekt på 272 kW /365 hk. Den tar i mot 350 kW på hurtiglading og tillater lading fra 10-80 prosent på 22 minutter.

Dermed er det mye som taler for at denne bruker 800 volt, slik Ioniq gjør. Kinesisk NEDC rekkevidde skal være over 500 kilometer.

2. Honda SUV e Prototype

Honda var storselgere i Norge bare for noen år tilbake, men har nå bare lille Honda e i sitt elektriske sortiment. Denne smekre lille kompakt-SUV-en ville definitivt vært et trekkplaster i norske salgshaller.

Den har omtrent samme størrelse som HR-V, og man må forvente at elektriske speil og skjulte dørhåndtak blir som på prototypen. Honda sier den er i salg i Kina innen ett år. De opplyser dessverre ingen ting mer om drivlinja, men sier at denne er en av 10 elektriske modeller som kommer de neste fem årene.

3. Hong Guang Mini EV Cabrio

Dette er Kinas bestselgende og billigste elbil, som koster under 40.000 kroner. Nå viser de bilen i cabriolet-utgave. I samme slengen har innvendig skjerm vokst fra 5 til 10 tommer.

Batteriet er på 9,2 eller 13,8 kWh og har en kinesisk NEDC rekkevidde mellom 120 og 170 km. Motoren er på sparsommelige 13 kW/17,4 hk og 85 Nm på bakhjulene.Toppfarten er 100 km/t.

4. Lynk & Co. Zero concept

Dette ser ut som en helt ferdig modell og har den typiske designen vi er kjent med fra Lynk & Co. Den er bygd på Geelys nye SEA plattform og har korte overheng og akselavtand på 3 meter, akkurat som Zeekr, som du kan lese om lenger ned i saken.

Interiøret er laget av resirkulerte fiskegarn, og firehjulstrekkeren med to motorer vil klare 0-100 på under 4 sekunder. Rekkevidden er forventet å være over 700 km NEDC takket være et 100 kWh batteri.

5. Mercedes-Benz EQB

Bilen bygges på samme plattform som EQA og er en elektrisk premium-bil i kompaktklassen med hele sju seter og mulighet for firehjulstrekk. Kompakt er forresten en sannhet med visse forbehold. Den er ikke langt unna Skoda Enyaq i utvendig størrelse.

EQB får en batterikapasitet på 66,5 kWh og batteriene er produsert på Daimler-fabrikken i Kamenz, Tyskland, og i Jawor, Polen.

Det lades med opptil 11 kW via ladeboks ved hjelp av ombordladeren. På hurtigladestasjon kan EQB lade med opptil 100 kW. Mercedes oppgir ladetid fra 10-80 prosent batterikapasitet på litt over 30 minutter.

Les mer om den her. Den kommer til Norge neste år.

6. Maxus EV6

Maxus har allerede rukket å selge en del biler i Norge, Varebilene EV 80, e-Delivery 9 samt e-Delivery 3, som du kan lese test av her. Den eneste personbilen til nå er MPV-en Euniq 7 med sju seter.

Nå viser de Crossoveren Euniq 6, en enkel bil og trolig prisgunstig elbil. Den får samme drivlinje som Euniq 7, det vil si elmotor på 170 hester og 310 Nm som skal trekke forhjulene, men med langt bedre rekkevidde. Maxus lover opp til 600 km målt etter kinesisk NEDC-standard.

Maxus annonserte også en helt ny plattform som noe uventet skal kunne brukes på alle typer drivlinjer: Både bensin, diesel, hydrogen og el. Den vil bli brukt både på varebiler og SUV-er. Det mest interessante er at den får mulighet for firehjulsdrift, noe som er savnet på dagens varebiler.

7. MG Cyberster EV

MG har hatt en braksuksess med ZS EV i Norge. Senere har de lansert verdens første elektriske stasjonsvogn EV 5 og den spennende Marvel R Electric, en SUV i C-segmentet som er på vei inn i det norske markedet. Nå viser de sportsbilen Cyberster EV.

MG er eid av kinesiske SAIC, men var opprinnelig et engelsk sportsbilmerke med utspring fra Morris (Morris Garages).

Cyberster skal visstnok være en slags hyllest til den populære MGB, selv om det er vanskelig å finne et eneste designelement som kan minne om den gamle klassikeren.

Det er omfattende bruk av LED-lamper. Til og med en stripe langs midjen på bilen, som nesten erstatter en chromelist.

Bak har de kalt arrangementet Red Wing. Felgene med senterbolt lukter racing.

Den er tegnet i deres designsenter i London, og toseteren som er bygd på en helt ny elektrisk plattform og skal visstnok ha over 800 kilometer rekkevidde og akselerere fra 0-100 på under tre sekunder.

Interiøret er som hentet ut av en gamingstol, med stor buet skjerm foran et futuristisk ratt. MG sier den har selvkjøringsnivå 3. Det vil si at den kjører selv, men at sjåføren må være klar for å ta over kjøringen.

8. MG e-Motion

Konseptet bærer sitt navn med rette. e-Motion er en lekker og tilsynelatende romslig 4-seters helelektrisk coupé, som designmessig tåler sammenligning med Jaguar F-Type og til en viss grad Aston Martin. En morsk front med noe så uvanlig som lokk over halve frontlyktene som åpnes når lysene slås på. Dørene er Lambo-hengslet og panseret er i ett stykke ned på skjermene.

Interiøret kombinerer klassisk design med mye skjerm. Blant annet er hele midtkonsollen en buet skjerm, med en rekke funksjoner. Bilen bygges på en ny modulær elektrisk plattform, utviklet av MG/SAIC, trolig den samme som Cybester Ev er bygget på.

Ifølge MG blir produksjonsmodellen 70 prosent lik konseptet. Trolig blir den nedtonet og mer tradisjonell inni. De kule frontlyktene og upraktiske dørene forsvinner mest trolig, også.

Men den blir billigere enn den ser ut. Den skal koste fra 30.000 pund, skal akselerere fra 0-100 km/t under 4 sekunder og klare 500 kilometer. Modellen vil kunne se dagens lys allerede i år, ifølge nettstedet AutoExpress.

9. Nio ET 7

Norgesaktuelle Nio, som skal bygge showroom på selveste Karl Johan, viste ferdig versjon av sin første sedan ET7. Det er en voksen kombi på størrelse med Tesla Model S og ligner ikke rent lite på XPeng P7, selv om den er en klasse større. Nå har de også vist interiøret.

Her i lys utførelse med trelignende overflater på utvalgte steder. Det er umulig å gjøre det stort enklere. Den har en frittstående skjerm opp fra midtkonsollen og en frittstående skjerm foran føreren. Vi må anta at den også har head up display. Rattbetjeningen er trolig knappebasert med fire funksjoner pluss muligens berøringsfelt i midten. En liten girvelger, ladeplate til mobilen og koppeholdere er alt du trenger å forholde deg til. Regn med stemmestyring av det meste.

Baki kan du justere temperatur, viftehastighet og multimedia via en skjerm på midtkonsollens bakkant.

10. Toyota bZ4X Concept

bZ4X Concept er det klingende navnet på Toyotas nye elbil i den svært så ettertraktede SUV-mellomklassen. Dette er den første bilen som bygges på deres elektriske og modulære plattform e-TNGA, som de skal dele med Subaru og som også sies å ha vært aktive i arbeidet med firehjulsdriftsystemet.

Toyota bZ4X-konseptet er den første som har fått Toyotas nye bZ-betegnelse – beyond Zero – som del av navnet. Innen 2025 har Toyota som mål å tilby 15 batterielektriske biler, av disse er sju bZ-modeller.

Du kan lese mer om bilen her.

11. Volkswagen ID.6

Den har en design og en størrelse som ville slått godt an i Norge, men er dedikert det kinesiske markedet, selv om VW setter døra på gløtt for at den kan dukke opp i andre markeder, også.

Dette er en sjuseter på 488 cm i lengde, en økning på 30 cm i forhold til ID.4. Det gir plass til en ekstra seterad og skyvbar midtre seterad.

Den er bygd på samme MEB-plattform som ID.3, ID.4, Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron, og viser dermed fleksibiliteten i størrelse.

Den får de samme batteripakkene som i ID.4, det vil si fra 58–77 kWh. Rekkevidde etter kinesisk standard skal være mellom 436 til 588 kilometer.

0-100 skal klares på 6,6 sekunder med den sterkeste modellen. Den kommer trolig til å få tilleggsbetegnelsen GTX og ha firehjulsdrift og 306 hk, det samme som kommende ID4. GTX. Toppfarten blir på moderate 160km/t.

Alle innstillinger gjøres via 12-tommer i midten og har samme funksjoner som ID.4.

Den kommer med et ofroad-design og et gatedesign, samt en coupé-variant.

12. Weltmeister EX6 Plus

Bilmerket Weltmeister presenterte en helelektrisk og ganske så lekker 6-seters SUV med 2+2+2 seteløsning.

Den er 4,8 meter lang, 1,84 bred og 1,71 høy med en akselavstand på 2,7 meter. Det er en ren forhjulstrekker på 218 hk og 31 Nm. 0-100 gjøres på 9,5 sekunder.

Den har to batteripakker, 54 og 69 kWh. Rekkkevidden skal være på 408 og 505 km etter kinesisk målemetode.

13. Xpeng P5

Xpeng viser en produksjonsklar P5. Det er en sedan som enklest kan beskrives som en modell mellom G3 og P7. Både størrelsesmessig og designmessig.

Dette er ikke den mest sexy bilen utvendig, men den har skjulte dørhåndtak og led-striper i hele bilens bredde både foran og bak. Xpeng er like fullt avanserte biler, og den føles påkostet innvendig med blant annet to frittstående skjermer og minimalistisk interiør.

Det mest spennende med modellen, er at selvkjøringsfunksjonene styres ved hjelp av Lidar. Den kan bli den første bilen i verden med dette systemet innebygd.

Xpeng skal ha testet et litt simplere system i modellen P7 med gode resultater over 30.000 kilometer. Systemet skifter felt, følger fartsgrenser og leser trafikklys.

Det største batteriet er på 80,9 kWh, og den blir kvikk: De to motorene, som også gir firehjulsdrift, yter 430 hk og 655 Nm!

14. Zeekr 001

Geely presenterte sitt lukusmerke Zeekr med modellen 001. Den ser ut som en stor kombi, men er etter deres egen pressemelding verdens første elektriske shooting brake, altså en sporty stasjonsvogn. Dette skal være et premium-merke både i Kina og globalt, en posisjon Volvo og Polestar også har i det samme selskapet.

Designuttrykket er ganske så annerledes og minner ikke rent lite om det man ser hos et av deres andre bilmerker, Lynk & Co, selv om den faktisk skal være designet og utviklet i Sverige.

Vogna er hele 4,97 m lang, 2 meter bred og 1,56 m høy. Akselavstanden er på solide 3 meter, som skal gi enorm plass i bilen. Bagasjerommet med alle seter nedslått er på utrolige 2144 liter.

Bilen får rammeløse dører med automatisk åpning og lukking av dører ala Tesla og Mercedes EQS.

Bilen skanner ansiktet og stiller inn alle funksjoner etter dine preferanser.

Det blir en spreking. Den får en effekt på 400 kW/ 544 hk og 700 Nm. 0-100 km/t skal gjøres på 3,8 sekunder og toppfarten begrenses til 200 km/t.

To batteripakker blir tilbudt: 86 og 100 kWh. Lading skal også gå fort, opp til 360 kW. Det skal gi 120 km rekkevidde på kun 5 minutter.

Den skal bygges på den nylig presenterte og svært så elastiske, helelektriske SEA-plattformen som ALLE Geelys biler skal bygges på de neste årene og som i stor grad er utviklet av svenskene, skal vi tro Geely selv. De bruker den svenske koblingen som et kvalitetsstempel.

Da plattformen ble lansert i fjor, ble det antydet at en mindre Volvo i gårsdagens C30-størrelse ville komme på denne plattformen. Den legger til rette for forhjulstrekk, bakhjulstrekk og firehjulstrekk og selvfølgelig fleksible batteristørrelser. Den vil ha luftfjæring som kan variere bakkeklaringen fra 11,7 til 20,5 cm.

Den nye annonseringen forteller oss i hvert fall at det vil være rom for å bygge biler minst i Tesla Model X-størrelse, trolig større, siden Volvo selv annonserer en skikkelig bamse med navnet XC100, som er større enn dagens XC90. Det er i segmentet for store SUV-er at luksus-markedet først og fremst sprer seg.

Zeekr skal ikke bare være en bil. De vil også lansere livsstilsprodukter som klær og tilbehør, egne klubber og være åpne for at hver enkelt bileier kan bli deleier i selskapet.

I dag har Geely allerede bilmerkene Geely Auto, Geometry, Lynk & Co, Proton, Lotus, Smart, Volvo, Polestar, LEVC og Farizon Auto.