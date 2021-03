Superbatteriene er rett rundt hjørnet

BloombergNEF, et konsulentselskap for energivalg for kraft, transport, industri, bygg l landbruk, viste nylig en oversikt over hvilke bilprodusenter som kommer med batterier, og hvilke batteriprodusenter som utvikler dem. Flere produsenter jobber også alene med med teknologien.

Det jobbes iherdig for å finne riktig fastmateriale for elektrolytt, og i dag er mineralet granat mest vellykket. Det er svært stabil og har høy elektrolytisk ledningsevne og ikke minst stabilt i kontakt med litium-metall.

Prinsippene er de samme som for et litium-ion batteri. Man bruker fortsatt en anode og katode – og litium. Forskjellen ligger i separeringen. I dag brukes flytende elektrolytter. Flytende elektrolytt er brennbar og kan være et problem dersom det påstår ukontrollert oppvarming av celler.

Elbiler selger bra i Norge, men fortsatt er skepsisen stor i utlandet. Prisen er fortsatt det største hinderet, men rekkevidden er også et problem, særlig i land der man har mye motorvei og hastighetene er høyere enn det vi er vant med her.

