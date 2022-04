Lexus RZ 450e: Her er den første «ordentlige» elbilen fra Lexus

LINJELEKKER: Lexus RZ 450e deler plattform og batteripakke med søstermodellen Toyota bZ4x. Likevel er forskjellene store.

RZ 450e ble avduket i dag.

RZ 450e er den første bilen fra Lexus som er utviklet som elbil fra start til mål. Den deler plattform og mye teknologi med Toyota bZ4x, men utover det er det ganske mye som skiller de to nykommerne.

Lexus er Toyotas luksusdivisjon, og RZ 450e fremstår mer sportslig og påkostet enn søstermodellen når det gjelder alt fra design, materialvalg og effekt til innovative løsninger.

For eksempel er RX 450e verdens første serieproduserte bil med såkalt «steer by wire»-system. Dette innebærer at det ikke er noen mekanisk kobling mellom rattet og hjulene. I stedet sendes elektriske signaler fra rattet til en motor som svinger hjulene i ønsket retning.

RATT? INGEN VITS: RZ 450e kan bestilles med såkalt yoke i stedet for tradisjonelt ratt. Det bedrer sikten fremover mot instrumentene.

Resultatet skal være raskere respons og en mer direkte styring. Det behøves også mindre vridning på rattet for fullt utslag, som som igjen åpner for at bilen kan bestilles med såkalt yoke i stedet for et tradisjonelt ratt.

En av fordelene med en slik løsning er bedre sikt mot instrumentene foran føreren.

Håper på 400 kilometer rekkevidde

– Vår visjon er å bruke elektrifiseringsteknologi som et middel for å forbedre grunnleggende kjøretøyytelse, slik at vi kan fortsette å strebe etter kjøreglede for alle fremtidige generasjoner, forklarer sjefingeniør Takashi Watanabe i en pressemelding.

RX 450e har samme batteripakke som Toyota bZ4x, det vil si en bruttokapasitet på 71,4 kWt.

Lexus oppgir foreløpig ikke tall for rekkevidde og forbruk, men forteller at det forventes en kjørelengde på over 400 kilometer etter WLTP-syklusen.

Bilen får to motorer, som til sammen yter 230 kW, det vil si 313 hestekrefter. Tall for ytelser og forbruk er ikke klare, men Lexus oppgir at målet er at bilen skal klare seg med 18 kWt per 100 kilometer.

Det vil isåfall være bra for en bil av denne typen, men samtidig en forutsetning for at anslaget om 400 kilometer rekkevidde skal være oppnåelig.

Aktiv støydemping

Lexus er kjent for komfort og lavt støynivå, og dette videreføres i RZ 450e. Ingeniørene har blant annet brukt en ny versjon av aktiv lydkontroll, som bruker surroundlyd med støyreduserende frekvenser i kabinen via lydhøyttalerne.

RZ er den første produksjonsmodellen som har Lexus’ nye DIRECT4-system. Dette er et intelligent system som hele tiden balanserer trekkraften til alle fire hjul, og fordeler drivkraften automatisk og sømløst mellom dem.

Med bedre kommunikasjon mellom vei og ratt (eller yoke), forbedrer DIRECT4 også styreresponsen.

I Norge har man kunnet reservere bilen siden januar, og de første kundebilene forventes til Norge i første kvartal 2023.