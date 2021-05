Her er Subarus nye elektriske SUV

Samarbeidet med Toyota kan være redningen for merket i Norge.

Endelig kan det se ut som det vil løse seg for Subaru. Det japanske merket har hatt en solid skare av fans her i Norge, takket være høy kvalitet og som en av de første som kom med firehjulstrekk. Det skadet ikke at Petter Solberg vant en VM-tittel i WRC med Subaru, heller.

Men strengt tatt har det vært litt vanskelig å være entusiast de siste årene. Deres DNA har vært boxermotor og symmetrisk firehjulsdrift, og spesielt boxeren har alltid vært tørstere enn gjennomsnittet og har gitt bilene høye avgifter.

Firehjulsdriften er også blitt forbigått av andre. Og det har ikke hjulpet at forbrenningsmotorene bare har blitt svakere med årene og blitt utstyrt med trinnløse girkasser. Salget har derfor vært svært begrenset.

I mellomtiden har importøren i Gill-gruppen, som Subaru er en del av, solgt godt av denne elbilen.

Helelektrisk

Nå kan det derimot bli andre boller. For nå viser de en konsept-SUV i mellomklassestørrelse – selvfølgelig med firehjulsdrift. Bilen har fått navnet Solterra, som betyr sol og jord. Det passer bra med det røffe imaget som Subaru ønsker å ha.

Bilen blir den naturlige, elektriske arvtakeren til Forester.

Sammen med Toyota

Bilen er utviklet sammen med Toyota Motor Cooporation. Fra før har de samarbeidet om flere modeller, blant annet folkesportsbilen GT86 og den snart ankomne arvtakeren GR86.

Elbilen skal bygges på plattformen som Subaru har valgt å kalle e-Subaru Global Plattform og Toyota kaller e-TNGA.

Toyota sin modell heter foreløpig bZ4X, som skal bety Beyond Zero, størrelsesklasse 4 og firehjulstrekk.

De to bildene avslører svært lite, annet enn at den i profilen ligner veldig mye på Toyotas modell. Da må vi i så fall forvente oss en bil på størrelse med Toyota RAV4, en populær bil i Norge som har ligget på salgstoppen flere ganger det siste året, og som Subaru har klonet og gitt navnet ACROSS.

Da må man også forvente bra plassutnyttelse, noe som Toyota har vist de er gode på – og trolig rundt 300 hester.

Sammenligner man tidligere konsepter med bildene som er vist av Toyota bZ4X, ser det ut til at kun front og hekk blir annerledes. Profilen på dørene ser i alle fall rimelig lik ut.

Plattformen er selvfølgelig skalerbar, og vi bør forvente langt flere elektriske modeller derfra om relativt kort tid.

Pressemeldingen fremhever at de har utviklet og testet plattformen sammen og forsikrer at deres ekspertise på fremkommelighet og sikkerhet er i varetatt. Subaru har kjørt et helt annet system for overvåkning av fører og trafikk enn andre fabrikanter. De har lykkes svært godt med to såkalte stereokameraer i frontruta.

Det vil overraske oss om innvendig design og løsninger vil sprike veldig mye med Toyotas løsning.

Bilen kommer til Europa i midten av neste år, samtidig med Toyota bZ4X.