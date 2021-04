Lansert i natt: Her er Toyotas nye elbil

Starter med spennende SUV, men kundene må vente minst ett år.

Toyota er bilprodusenten som har tatt batteri-elektriske biler mest seriøst, og har hatt flest hybride modeller av alle.

Da de endelig fikk en ladbar utgave av familie-SUV-en Toyota RAV4, klatret den til topps på salgsstatistikken, men frem til nå har de ikke kunnet levere en helelektrisk modell.

Men den kommer snart og den kommer i et format nordmenn elsker, nemlig mellomstor SUV som passer til en familie på fire og fem. Den går rett i strupen på VW ID.4 og Skoda Enyaq og ble vist på Shanghai Motorshow i natt.

Crossover i D-segmentet

bZ4X Consept er det klingende navnet og er den første som bygges på deres elektriske og modulære plattform e-TNGA, som de skal dele med Subaru, som sies å ha vært aktive i arbeidet med firehjulsdriftsystemet.

Toyota bZ4X konseptet er den første som har fått Toyotas nye bZ-betegnelse – beyond Zero – som del av navnet. Innen 2025 har Toyota som mål å tilby 15 batterielektriske biler, av disse er sju bZ-modeller.

Bokstavene bZ antyder trolig også at produksjonen skal gjøres karbonnøytral. Tallet 4 skal antyde hvor den befinner seg størrelsesmessig. Vi vil trolig finne tre crossovere som er mindre, og det er lett å tenke seg biler i størrelse med Yaris Cross og CH-R som to av dem. X står for Crossover.

Pakking av plass er Toyota allerede gode på. RAV4 er en romslig bil i størrelsen selv om den har to sett med drivlinjer. Sammenlignet med RAV4 ser overhengene kortere ut og Toyota sier at plassen i baksetet skal være omtrent som i limousinen Lexus LS.

Utseendet er typisk Toyota, det vil si svært kantete, men ikke veldig ulik dagens RAV4, med blanksorte felger rundt skjermer og kanaler. Feltene smelter mer inn i fronten enn tidligere og utgjør mer av designen.

Trolig er den lik i størrelse, men det kan se ut som overhengene er en smule kortere og trolig akselavstanden større. Avstanden mellom bakkant av forhjul og forkant dør er lenger. Man har ikke valgt sterkt skrånet front, som Tesla og VW ID.4, men en helt lukket og loddrett front.

Panseret blir dermed langt større enn man faktisk trenger. Vi får håpe vi i det minste ser en frunk under panseret. Takrailsene er borte og bakruta har fått en enda flatere vinkel, litt i retning av C-HR.

«Tatt en Tesla»

Tesla skapte enorm oppmerksomhet da de viste et nytt ratt i forbindelse med oppgradert Model S. Rattet til Toyota er ikke mindre spacet ut. Det ligner også et slags fly-ratt, og vil i praksis få samme fordeler som Peugeot har gitt deg en rekke år allerede, nemlig fri sikt over rattet.

«Steer-by-wire»-systemet skal gi føreren bedre kontroll, fjerne påvirkning fra humper og dumper i veidekket og av bremsing, slik at den gir mer presis respons. Ifølge Toyota skal bilen da bli enklere og morsommere å kjøre.

Det er mulig at også Toyota tenker at man på denne måten kan nøye seg med en skjerm høyere opp i synsfeltet, enn både instrumentpanel og Head Up display. Om vi får se denne løsningen i det hele tatt, avhenger nok i stor grad av om man får godkjent et slikt ratt. Ikke bli overrasket om dashbordløsningen med instrumentering og det hele, blir langt mer konvensjonell.

Girvelgeren er av typen «vri til venstre for bakover og til høyre for forover» og trolig startknapp på toppen. Og det ser ut som man får direktefunkjoner på setevarme og klima og en manuell volumknapp.

Det er også tradisjonelle knapper for håndbrekk, autohold, regenerering, kjøreprogram, video og parkeringshjelp. Midkonsollen blir i to etasjer, noe som er blitt vanlig trend blant elbilene, som mangler ordinær mellomakseltunnel.

Foreløpig sier ikke Toyota noe om lanseringstidspunktet, annet enn at den kommer som produksjonsmodell rundt midten av 2022.

Vi vet at de jobber hardt med faststoffbatterier. Vil bilen få denne teknologien, snakker vi om lang rekkevidde og korte ladestopp.

