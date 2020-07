Supercharge er et nytt ladeselskap som nå har 22 lynladere og 16 hurtigladere i sitt nettverk. I løpet av året vil de nesten tredoble antall ladere. De vil også tilby trådløs kortbetaling på sine nye ladere uten behov for forhåndsregistrering.

Ionity er eid av tyske bilprodusenter og bygger ut et europeisk nettverk av lynladere. I Norge har Ionity 15 lokasjoner med i alt 72 lynladere for elbiler med CCS-kontakt. På Ionity sitt ladekart er det tre lokasjoner som står oppført under utbygging, Klett i Trøndelag, Øyer i Innladet og Bagn i Viken. Ionity har 4-8 lynladere på de fleste lokasjoner med 350 kW ladeeffekt.

– Circle K har i løpet av det siste året satt opp et stort antall hurtigladere og lynladere på nye stasjoner, både egne ladere og ladere fra partnere. På mange ladestasjoner er det også utvidet med flere lynladere, som gir bedre kapasitet og mindre sjanse for kø ved lading i sommer. På stasjoner med god plass er det også lagt vekt på å bygge «drive-through» ladeplasser med sideplasserte ladere, som gjør det enklere for mange å koble til ladepluggen, noe som igjen gjør sommer-ladingen enklere og raskere, opplyser Circle K.

– Vi har blant annet fokusert på store lokasjoner, som Jernbanelokket med sine 34 ladepunkter, og Sandnes med sine 18 ladepunkter. Utover disse søker vi å alltid ha minimum 3-4 ladere per lokasjon. Denne sommeren åpner vi nye hurtigladere langs E39 – på Ålgård – og på Tau i Strand kommune – begge sentrale steder for utfart. Også østover langs Suleskarvegen er det ladepunkter, både ved Byrkjedalstunet og i Sirdal. I tillegg jobber vi med å øke antall ladere og stasjoner både sørover og nordover, opplyser Lyse.

Lyse opplyser at de i samarbeid med BKK bygget opp et stort hurtig- og lynladenettverk i Rogaland og Agder med 58 hurtigladere og 12 lynladere.

– Vi jobber kontinuerlig med utbyggingen og i løpet av noen uker skal Olrud på Hamar, Liertoppen, Tista i Halden, Lom, Svelgen, Kolbotn, Ulsteinvik og Tjøme være i drift. BKK har bygget svært mange ladestasjoner med god kapasitet og inkludert lynladere på de fleste av disse. Vi håper dette blir et godt bidrag til en fin opplevelse med elbilene i sommer. Så oppfordrer vi til at man tar en prat med andre elbilister og tar seg en tur i nærområdet når man lader. Da blir lading en god pause der man får sett litt mer av Norge, opplyser BKK.

BKK opplyser at de nå har rundt 200 lynladere og over 210 hurtigladere fordelt på rundt 90 hurtigladestasjoner i sitt nettverk.

– Grønn Kontakt jobber kontinuerlig for å gjøre det enkelt å kjøre grønt. Det betyr at vi også i år jobber med mange spennende lokasjoner rundt omkring i landet, hovedsakelig i tilknytning til våre partneres servicetilbud, opplyser Grønn Kontakt.

Vi har spurt ladeselskapene i Norge om de er ladeklare for årets elbilsommer. Hvor mange lyn- og hurtigladere kan de tilby og hva gjør de for å hindre ladekø i sommer?

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.