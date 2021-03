Her kjører du gratis i bommen – og her er bommene med rabatt

Her er bommene hvor du må betale for å passere med elbil:

Fremtind Service er Norges største utsteder av Autopass-avtaler. De har 750.000 kunder og har nå kommet med en ny og oppdatert oversikt over landets bomanlegg. Og skal du pakke opp bilen og dra på påskefjellet, er det mange hovedferdselsårer som fortsatt er gratis for deg med elbil.

– Elbilveksten flater ut når man kutter i miljørabatten, og jo nærmere taksten til bensin- og dieselbil man kommer, desto mindre insentiv gir man til at stadig nye folk skal gå over til elbil, sier Christina Bu.

Å trappe opp betalingen for elbil for raskt, er ikke god miljøpolitikk, mener Elbilforeningen. For der det er bom med stor miljørabatt, er det flere elbiler og færre forurensende biler, viser Norsk elbilforenings rapport .

Stortinget har vedtatt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det forurensende biler betaler i bommen, og nå må elbilistene finne seg i å betale i mange av bommene. For etter at 50 prosent-regelen kom, har mange også sett sitt snitt til å kline til med maksimal takst.

Oslo var først ute da de 1. juni 2019 innførte bompengebetaling også for elbiler i bomringene rundt Oslo. Og fra nyttår ble takstene her doblet.

Påskeutfarten nærmer seg, og elbilister kan fortsatt kjøre gratis gjennom mange av landets bommer. Her er oversikten over de som er gratis - og der du må betale.

