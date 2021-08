Spørsmålet er om dette blir begynnelsen på en trend, og at vi fremover vil se mange ulike elbilmodeller som eierne har fått senket, mens de skryter av at de har fått forlenget rekkevidde som bonus.

I tillegg er det mange som liker utseendet på bilen bedre når den blir lavere, selv om ulempene blir deretter, særlig med tanke på at den dyre batteripakka dermed ligger mer utsatt til for skade siden bilen ligger lavere på veien.

Normalt monterer man senkesett på biler for å få sportsligere kjøreegenskaper, spesielt i sving og på bane, ved at fjæring og demping er hardere og at man får et lavere tyngdepunkt. Dette er også tilfelle her.

Under kan du for øvrig se en original Tesla Model 3 Performance i aksjon på Rudskogen Motorsenter mot Audi e-tron GT :

Senner Tuning har montert et coilover-sett fra velrenommerte KW. KWs såkalte variant 3 gir mulighet for individuell justering av høyde, kompresjon og dekompresjon av demperne.

Det er sjelden at tuning og styling av biler medfører noen miljøgevinst, for å si det forsiktig.

