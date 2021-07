Polestar viste sitt nye råskinn på motorfestival

En Polestar 2 med 476 hester vakte oppsikt på Goodwood-festival.

Vi har allerede skrevet om tvitringen fra Polestar-sjefen Thomas Ingenlath, da han la ut noen kryptiske bilder av en Polestar 2 med litt annen styling, samt felger og bremser fra Polestar 1. Den ble da kalt «The Beast»

Det viser seg nå at han ga beskjed til blant annet sjefen for understellsutvikling, Joakim Rydholm, om å lage en spenstig versjon til det mer og mer prestisjefylte arrangementet Goodwood Festival of Speed. Der viste de også Polestar 1 i 2018.

Europas kuleste bil-festival

Arrangementet foregår hvert år i hagen til Godseieren Charles Gordon-Lennox, Duke of Richmond. Han har arrangert Festival of Speed siden 1994 og det minst like spennende arrangementet Goodwood Revival, siden 1998.

Han har også solgt arealer til Rolls-Royce sin miljøvennlige fabrikk, som sto ferdig i 2000. Da måtte de plante 25.000 trær, og senke deler av fabrikken for at han skulle slippe å se den fra veien.

Stadig flere bilprodusenter bruker Goodwood Festival of Speed som utstillingsvindu for prototyper og nye modeller. Hele arrangementet handler i grove trekk om å kjøre opp en 1,86 kilometer lang vei med 9 svinger. Men med rundt 150.000 tilskuere hver dag i de to dagene det foregår – i tillegg til direktesendt TV-produksjon – gir det enorm publisitet.

Til nå har det ikke vært mange elektriske biler å se på arrangementet, men i 2019 stilte Volkswagen opp med den elektriske racerbilen ID.R. og satte like godt løyperekord med Romain Dumas bak rattet. En bil som ikke har deltatt i noe race, men som ene og alene ble bygd for å vise hva elektriske biler kan gjøre.

Endringene på Polestar

Nå går de ut med mer info om beistet, som vi håper å kunne putte i handlekurven på hjemmesiden. Den skal ha 476 hester, og har ganske riktig 9×21-tommers felger og de seksstemplede Akebono-kalipperne fra Polestar 1. De griper asfalten med 275/30R21 Pirelli P-Zero Performance-dekk.

Bilen har fått 80 prosent stivere fjærer foran og 40 bak. Understellet er senket 30 mm og karosseriet er 10 cm bredere på hver side for å få plass til dekkene.

Treveis-demperne fra Öhlins-demperne er 30 prosent stivere og man har montert tårnstag mellom støtdemperne foran i karbonfiber fra Volvo S60 Polestar Engineered. De er også oppstivet bak.

Fartsstripa over hele bilen, samt den nye og tøffere fronten, bidrar neppe til annet enn «coolness» opp bakken.

Vi håper den snart står i prislista på hjemmesiden.

