Parkering for elbil

Honda EM1 e: Hondas første elmoped klar for Europa

ENDELIG MED EL: Honda er kanskje enda mer kjent for sine motorsykler enn for bilene sine. Deres første el-moped EM1 e sikter seg inn på ungdommer i storbyer. Alle foto: Honda

Hondas første elmoped kommer med et batteri som eieren kan ta med opp på studenthybelen når det må lades.

Honda har tidligere annonsert at de vil lansere tre typer elektriske tohjulinger: Electric Bikes (EB), Electric Mopeds (EM) og Electric Vehicles (EV).

EM1 e er den første elmopeden fra japanerne som nå bekreftes klar for det europeiske markedet, og dette blir den første av mange elektriske modeller, frister Honda med nå.

Forhåpentlig kan de om ikke altfor lenge også friste med en tung elektrisk motorsykkel. Så langt har ingen av de store japanske motorsykkelprodusentene levert noe på den fronten.

UTSKIFTBAR: Batteriene kan man bytte ut selv på få sekunder. Et håndtak gjør det enkelt å bære det 10 kilo tunge batteriet.

Mobilt batteri

På en lading skal mopeden klare 41,3 km med bykjøring.

Batteriet kan eieren ta ut på sekunder når det skal lades, omtrent som på en elsykkel.

Det er sikkert praktisk for ungdommene Honda ser for seg som primærkundene for denne elmopeden, som typisk ikke har tilgang til garasje, men som dermed kan ta med seg batteriet opp på studenthybelen når batteriet trenger påfyll.

HJEMMELADING: Batteriet kan lades fra 25-75 prosent på 160 minutter, og seks timer fra 0-100 prosent.

Dette lindrer sikkert også rekkeviddeangsten dersom Honda kan plassere reservebatterier og ladestasjoner på strategiske steder som man eventuelt ved en leieordning kan dele med andre EM1 e-eiere.

Batteriet lades fra 25 til 75 prosent på 160 minutter fra en 270 W luftkjølt lader.

Forstår vi Honda rett, vil du ikke eie selve laderen. Den skal Honda leie ut via en slags abonnementsløsning.

HIPSTER-HYDRERING: Foran finnes det en USB-lader og plass til en drikkeflaske eller en overpriset kaffe latte i termoskopp.

Pris foreløpig ukjent

Honda påstår at EM1 e er spesielt tilpasset for ungdommene og lover en enkel, morsom og utslippsfri tohjuling.

Toppfarten er begrenset 45 km/t for å beholde mopedklassifiseringen.

EKSTRA LAGRINGSPLASS: En 35 liters toppboks kan man bestille som ekstrautstyr. Kjekt når man skal oppbevare hjelmen trygt.

Foran finner man en digitalt instrumentdisplay, handleposeknagg, 3.3 liters lagringsplass under setet, USB-ladeuttak og plass til en halvliters vannflaske.

Bakpå finner man fothvilere og håndtak til passasjeren, og mulighet for en 35 liters toppboks til oppbevaring av hjelmen, for eksempel.

Foreløpig er det ikke kjent når tohjulingen kommer til Norge eller hva den vil koste.