Hurtigladeren feirer 10 år i Norge

Det er 10 år siden statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ankom med hornmusikk for å åpne Norges første hurtigladestasjon. Siden da har vi marsjert i god takt med utviklingen.

Det er alltid artig å se tilbake og ikke minst følge utviklingen.

Det hele startet så smått en vårlig tirsdag 26. april 2011. Med et digert korps i front ankom daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i en Peugeot ION for å åpne Norges første hurtiglader for elbiler i Luravika på Sandnes.

– Vi vet vi må få ned klimagassutslippene og utvikle mer miljøvennlige drivstoffløsninger. Når Lyse nå går foran og viser vei med landets første hurtigladestasjon, så blir det nok snart flere, sa samferdselsministeren da hun klipte snora og åpnet Lyses nye strømvidunder.

Inntil da fantes det bare én annen hurtiglader i Norge, men den var i privat eie og montert i garasjen til et av Elbilforeningens medlemmer på Konglungen i Asker.

Det var starten på hurtigladernettverket slik vi kjenner det i dag.

For 11. april 2011 startet arbeidet med å planlegge utbygging av et nasjonalt nett for hurtiglading av elbiler i Norge. Oslo kommune og Ishavskraft lanserte da en visjon om å gjøre det mulig å fylle strøm på den tiden det tar å spise et måltid eller drikke en kopp kaffe.

Ishavsveien

Prosjektet fikk navnet Ishavsveien, og skulle gjøre det mulig å kjøre elbil fra verdens elbilhovedstad og til destinasjoner over hele Norge, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord.

Daværende byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), fastslo at hurtiglading av elbiler ville gjøre det mulig å bevege seg like langt med elbil som man i dag gjør med bensin- og dieselbiler.

– Ingen steder i verden er folk mer villige til å bruke egne penger på å være miljøvennlige og erstatte sine bensinbiler med biler som går på fornybar strøm, sa Røsland den gangen, og var overbevist om at vi må tenke nasjonalt hvis elbil skal bli noe mer enn et Oslofenomen.

Og han fikk rett.

Økning, men bak behovet

Siden den gang har det skutt fart. Og Elbilforeningens oversikt viser at det ved nyttår var 3368 hurtigladere fordelt over hele landet.

Dette er likevel ikke i takt med målet.

I 2020 økte antallet hurtigladere kraftig. Da ble det bygd 922 hurtigladere i Norge, som er en 29 prosents økning fra året før. Likevel er vi et godt stykke bak behovet, mener Norsk elbilforening.

– Norge kommer til å ha en million elbiler på veiene om få år, mot dagens 350.000. Antall elbiler kommer til å øke i hele landet i årene som kommer, og vårt anslag er at det nasjonalt bør bygges 1250 hurtigladere hvert eneste år fram mot 2025 for å holde tritt med veksten i antall elbiler, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk Elbilforening.

Ladekøer

Sommeren 2020 opplevde 1 av 3 elbilister kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

– Det er fortsatt altfor mange ladekøer og i flere deler av landet er det ennå ikke utbygd hurtigladeinfrastruktur. Selv om det er en positiv utvikling av antall elbiler per lader faller, så har vi ennå en lang vei å gå. Bare 16 prosent av våre respondenter i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2020» sier de aldri opplever kø når de lader, sier Christina Bu.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes virker, sier hun.

