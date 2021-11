Stadig mer aktuell problemstilling: Hvem eier egentlig bildataene våre?

SKAL DISKUTERE DATA: Torgeir Andrew Waterhouse er blant deltakerne som skal snakke om dataene bilene våre gir, og hvem som skal kunne nyttiggjøre seg dem. Arenaen for debatten er elbilkonferansen Nordic EV Summit.

Bilbransjen og ladebransjen vil ikke nødvendigvis dele informasjonen fra bilene våre, selv om det kan være til gode for alle. Hvor bør egentlig lokket ligge?

Denne uken er det igjen tid for Nordic EV Summit, Europas viktigste elbilkonferanse. I samarbeid med Norges varemesse arrangerer Elbilforeningen den store konferansen som finner sted i de romslige varemesselokalene på Lillestrøm.

Her skal det meste knyttet til elektrisk mobilitet diskuteres, og en rekke spennende foredrag og debatter går av stabelen.

En av disse dreier seg om hvem som skal ha eierskap og nytte av alle dataene som stammer fra bilene våre.

Vil ta eierskap til debatten

Debatten har fått tittelen «Connected cars and data ownership«, og finner sted torsdag 11. november klokken 14.45.

I debattpanelet sitter IT- og datasikkerhetsekspert Torgeir Andrew Waterhouse, Tibber-sjef Edgeir Vårdal Asnes, Chargetrip-gründer Gideon van Dijk og Thomas Iversen, kjent fra Forbrukerrådet.

En som også er sterkt engasjert i temaet, er fagrådgiver og bilekspert Ståle Frydenlund i Elbilforeningen. Han skal også lede diskusjonen torsdag.

– Vi ønsker å ta et sterkt eierskap til debatten om tilgangen til dataene som genereres i bilene medlemmene våre kjører. Denne paneldiskusjonen er ment som et første skritt, uten å trekke noen konklusjoner.

Frydenlund mener temaet er så viktig at det er naturlig å ta ett steg videre under den internasjonale elbilkonferansen EVS35 i juni neste år, som også finner sted på Norges varemesse.

– Brukt riktig kan dataene gi en langt bedre brukeropplevelse for alle elbilister, på tvers av merker og modeller. Ikke minst kan dataene gjøre det lettere å planlegge framtidig infrastruktur.

DEBATTLEDER: Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Mindre opptatt av løsninger til beste for alle

Likevel mener han erfaringen så langt er at produsenter og ladeoperatører ofte er mer opptatt av å beskytte egne interesser enn å bidra til bedre løsninger for alle.

– Hvilke data snakker vi om?

– Det kan være data som har nytte mens bilen er i bruk, som batteritemperatur, strømforbruk og ladefart som kan rapporteres til en tredjeparts-app om man ønsker det. På denne måten kan man få et enkelt overblikk over hvordan bilen virker og hvordan ladetjenestene leverer opp mot det de sier de skal gjøre. Særlig om man kombinerer batteritemperatur med ladefart, eksempelvis, påpeker Frydenlund.

Dataene fra bilene kan for eksempel gi innsyn i batterihelse (SOH) – eller gi tilgang til data som kan ha interesse i forsikringssaker.

– For sistnevnte kan de enkelte bileiere ha motstridende interesser, avhengig av skyldspørsmål, påpeker Frydenlund.

Motvillig bilindustri

Det er en kjent sak at bilindustrien, i Europa representert ved ACEA, har vært motvillige til å gi tredjepartsaktører direkte tilgang til det bilene lagrer.

– De hevder blant annet at direkte tilgang til dataene, via en tredjepart, kan legge til rette for hackerangrep. Industrien ønsker derfor heller såkalt «off-board access», ved at «produsenten kommuniserer relevante date på en sikker måte til en ekstern server». Her kan tredjeparter få tilgang, sier Frydenlund.

– Utfordringen med dette er at vi ikke vet hvilke data produsentene ønsker å gi tilgang til uten videre. Vi ønsker å rette et kritisk søkelys på både dagens og framtidig praksis, slik at eventuelle proteksjonistiske hensyn ikke kommer i veien for utviklingen – samtidig som datasikkerheten ivaretas.