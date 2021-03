Hyundai Ioniq 5: Filmklipp viser ny ladekonge

Ioniq 5 med 800 volt vil gi deg korte ladestopp, avslører en ny video.

Hjemmesidene til Hyundai knelet da de la ut den nyskapende Ioniq 5 for salg i februar. De 1300 bilene vi fikk tildelt i Norge er trolig allerede utsolgt, uten at noen verken har sett eller prøvd dem.

Men det er mye som tyder på at de kan glede seg. I hvert fall til å besøke de raske lynladerne.

En tysk youtuber som legger ut diverse tester og ladetester på siden Generation-E, kom nylig over to Ioniq 5 som sto og ladet ved to Ionity-ladere ved byen Luttenberg, halvveis mellom Hannover og Frankfurt.

Sjekk videoen under!

Snitt på 157 kW

Idet han ankommer stedet og begynner å filme skjermen på ladestolpen, har bilen allerede ladet i 16 minutter. På den tiden har den tatt imot 42 kWt med strøm. Det gir en imponerende ladehastighet på 157 kW.

Han forteller ikke noe om hvilken versjon av bilen det er, men det er trolig toppmodellen med utkoblingsbar firehjulsdrift og den største batteripakka på 72,6 kWt.

Den har en ombordlader på 11 kW og Hyundai lover en maksimalt ladeeffekt på 220 kW ved hurtiglading. Er det modellen under, med batteri på 58 kWt, er sifrene enda mer imponerende. Den har nemlig en litt lavere teoretisk ladekapasitet på inntil 175 kW.

LES OGSÅ: Alt om nye Hyundai Ioniq 5

Bilene står tomme og dessverre filmer han skjermen bare i halvannet minutt. For ganske raskt etter at han begynner å la kameraet gå, idet bilen passerer 80% ladestatus, dropper ladehastigheten raskt ned til 3 kW.

Deretter begynner han isteden å filme bilen fra alle mulige vinkler. Den bærer preg av å ha kjørt langt og er ganske møkkete. Man ser klart og tydelig solcelletaket på den ene av bilene.

Ladetopp på 220 kW

Ifølge youtuberen selv, skal han ha snakket med ingeniørene som kjørte bilen. De kan bekrefte at de har sett ladetopper helt opp mot 220 kW, det samme som bilen lover.

Det later til at han da har vært nødt til å stoppe kameraet. Men han har delvis fått tilgang til bilen, for et av bildene viser bagasjerommet.

Den nye batteripakka har et såkalt multiladesystem som er kompatibelt med både 800- og 400 volts ladere uten behov for ekstra komponenter eller adaptere. 800 volt tillater tynnere kabling og dermed lavere vekt, samt raskere lading. Hyundai oppgir 220 kW som maksimal ladehastighet, noe den tydeligvis klarer.

5 minutter lading gir opptil 100 km rekkevidde og under ideelle forhold skal batteriet kunne lades fra 10-80 prosent på bare 18 minutter.

Det som er like imponerende, er at videoen viser at bilen fortsatt lader med 149 kW selv om batteriet er 80 prosent oppladet. Som sagt, ser vi at ladehastigheten dropper helt ned til 3 kW.

Vi vet ikke hva som skjer etter det, men Youtuberen forteller selv at droppet ikke varer lenge og at bilen fortsatt lader med en hastighet på 45 kW når batteriprosenten er 96 prosent.

Topp på Model 3

Det høyeste vi selv har målt i Norsk elbilforening, er Tesla Model 3 Long Range. Den peaket på 154 kW og da var det bare 5 varmegrader. Da tok det oss 46 minutter å komme fra 16 til 90 prosent.

Under vår sommertest av Porsche Taycan 4S fikk vi en gjennomsnittseffekt på 173 kW.