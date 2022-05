Minister-tospann åpnet Europas største batterigjenvinningsfabrikk: Her går det første batteriet til gjenvinning i Fredrikstad

MINISTERE PÅ BATTERIRETUR: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og næringsminister Jan Christian Vestre bærer det offisielt første batteriet til gjenvinning ved Hydrovolts nye anlegg i Fredrikstad. Alle foto: Martin Thronsen/elbil.no

To stolte ministre bar i dag frem det aller første batteriet til gjenvinning i anlegget som skal kunne resirkulere 12.000 tonn batteripakker årlig.

Det tilsvarer rundt 25.000 elbilbatterier.

Men selv om Hydrovolt-anlegget «bare» er en pilotfabrikk, er det like fullt Europas største resirkuleringsanlegg for batterier.

Og i dag ble altså gjenvinningsfabrikkken i Fredrikstad offisielt satt i drift.

Svenske Northvolt + norske Hydro = Hydrovolt

Bak Hydrovolt står den svenske batteriprodusenten Northvolt og vår egen industrigigant Hydro.

Det nye anlegget i Fredrikstad skal ha kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte.

Men likevel omtales det altså som et «pilotanlegg».

Det er fordi Hydrovolt planlegger å ekspandere i Europa.

Selskapet har et langsiktig mål om å resirkulere rundt 70.000 tonn batteripakker innen 2025 og 300.000 tonn batteripakker innen 2030. Det tilsvarer omtrent 150.000 elbilbatterier i 2025 og 500.000 i 2025.

I Financial Times (krever abonnement) i dag bekrefter selskapet at det har konkrete planer om å utvide virksomheten sin ved å etablere større anlegg i Europa enn «piloten» i Fredrikstad.

Og selv om ingen vil si noe konkret om hvor i Europa, er det nok overveiende sannsynlig at det vil skje i Tyskland eller Frankrike.

Fakta: Dette er Hydrovolt Hydrovolt er en joint venture eid 50-50 av Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt, etablert i juni 2020.

Det er Norges første resirkuleringsanlegg for større lithium-ion-batterier fra elbiler, marine applikasjoner og lignende.

Hydrovolt har kapasitet til å resirkulere batterier fra 25.000 elbiler hvert år. Det dekker hele Norges behov, men Hydrovolt tar også allerede imot batterier fra Sverige og Europa.

Anlegget er drevet på 100 prosent fornybar energi.

Totalinvesteringen er på cirka 120 millioner kroner. Anlegget er støttet med 43,5 millioner fra Enova.

Et gammelt elbilbatteri kan gi liv til fire nye

Det nye gjenvinningsanlegget til Hydrovolt befinner seg forøvrig på tomta til norske Batteriretur, som har jobbet med dette feltet i en årrekke allerede, og Batteriretur er naturlig nok tungt inne i Hydrovolt-satsingen.

– Det blir ikke bare elbilbatterier som skal gjenvinnes her, også batterier fra maritim sektor skal få nytt liv gjennom Hydrovolt-anlegget, sier daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur.

HER SKJER DET: Elbil.no fikk være med en tur i kontrollrommet på Hydrovolt.

Visste du forresten at et gammelt elbilbatteri kan gi råmaterialet til omtrent fire nye elbilbatterier?

Dette er nå mulig på grunn av en rivende teknologiutvikling, som har ført til at nye elbilbatterier trenger betydelig mindre mengder råmateriale enn tidligere.

Desto større grunn til å gjenvinne batteriene, med andre ord.

– Jeg kan ikke gå god for at tallet er så eksakt, men det er i hvert fall i denne størrelsesordenen, bekrefter Andresen.

Fredrik Andresen fra Batteriretur, Christina Bu fra Elbilforeningen, stortingsrepresentant Solveig Witanza fra Arbeiderpartiet og hennes partikollega, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Moro at dette skjer i Norge

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen var blant de mange som var til stede på åpningen i dag.

– Dette er en stor dag, og det er veldig moro at vi nå leder an i Norge også på dette feltet, sier Bu.

– Resirkulering av batterier blir utrolig viktig fremover, både av miljømessige og økonomiske årsaker, nå som vi ikke bare skal elektrifisere alle bilene våre, men også resten av transportsektoren skal over på elektrisitet.

OVERBRAKT: «Grunnstens»-batteriet er nedlagt i Hydrovolts hender og er nå klart for gjenvinning i Fredrikstad.

– En stor begivenhet

Til stede på åpningen var også næringsminister Jan Christian Vestre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I tillegg til å holde åpningstaler, fikk de også æren av å bære det første «grunnbatteriet» inn i gjenvinningsanlegget.

Etter bærejobben tok samferdselsministeren seg tid til noen ord med elbil.no.

– Dette er en stor begivenhet fordi vi her har fått industriell utvikling som følge av det norske elbileventyret, egentlig, som skal sørge for sirkulærøkonomi på de elektriske bilene, sa Nygård.

Han er selv tidligere ordfører i Fredrikstad, og er glad for at dette skjer på hans egne hjemtrakter.

– Ja, sånn sett er det hyggelig å være her i dag og se at det man har vært med på i forhistorien kommer til virkelighet.

– Det snakkes om en gjenvinningsgrad på 95 prosent – det er ikke små ambisjoner?

– Det høres veldig ambisiøst ut, og det høres også ut som veldig god miljø- og klimapolitikk. Og sikkert også veldig økonomisk bærekraftig business.

Svart masse

Hydrovolt-anlegget er designet på en måte som skal maksimere gjenvinningsgraden av materialene i et elbilbatteri, inkludert et støvoppsamlingssystem som sikrer at verdifulle materialer som vanligvis går tapt gjennom mekaniske resirkuleringstrinn blir fanget opp.

Den helautomatiske prosessen gjør altså at opptil 95 prosent av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og «svart masse» (black mass), et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium.

Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter.

– Hydrovolt representerer en milepæl i Norges elektrifisering av transportsektoren. Norge har vært verdensledende i å ta i bruk elektriske kjøretøy i noen år, men har manglet kapasitet til å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte når de når slutten av sin levetid. I dag har Hydrovolt kapasitet til å håndtere hele volumet av brukte bilbatterier i Norge. Vi ser nå på å utvide virksomheten for å kunne ta imot det store volumet av batterier vi vet kommer fremover, sier Peter Qvarfordt, administrerende direktør i Hydrovolt.

– Perfekt materiale for sirkulærøkonomi

– Batterier spiller en nøkkelrolle i verdens overgang til fornybar energi. Gjennom Hydrovolt legger vi grunnlaget for en bærekraftig og sirkulær forsyningskjede for batterier i Europa. Batterier som når slutten av levetiden vil få et nytt liv gjennom gjenvinning av svart masse og aluminium. Aluminium kan resirkuleres med kun fem prosent av den opprinnelige energien som kreves for å produsere primæraluminium. Det gjør aluminium til et perfekt materiale for en sirkulær økonomi, sier Arvid Moss, konserndirektør i Hydro.

Resirkulering av batterier vil bidra til å gjøre batteriindustrien mer bærekraftig og er nødvendig for å oppfylle nye europeiske batteriforskrifter, inkludert mål for resirkulering. Utvinningen av svart masse vil redusere dagens behov for gruvedrift som kilde for råvarer, og de tilhørende risikoene og sårbarhetene ved gruveaktiviteter.

– Resirkulering av brukte batterier er avgjørende for å sikre overgangen til elektriske kjøretøy fra et miljøperspektiv. Metaller som brukes i batteriproduksjon er ikke ubegrenset. Ved å erstatte råmaterialer fra gruvedrift med resirkulerte materialer kan vi både kutte karbonfotavtrykket til batterier og muliggjøre bærekraftig, langsiktig bruk av li-ion-batteriteknologi, sier Emma Nehrenheim, konserndirektør i Northvolt.

Innen 2025 er det forventet at Hydrovolt vil produsere over 2000 tonn svart masse årlig ved anlegget i Fredrikstad.

Å behandle og gjøre om svart masse til batterikvalitetsmateriale krever en hydrometallurgisk behandling.

Et anlegg for dette blir etablert ved Northvolts gjenvinningsanlegg Revolt Ett i Skellefteå i Sverige.