Autoslalåm med elbil: I denne sporten kan du delta med din vanlige bil

Det er moro, du blir en bedre sjåfør – og dessuten koster det ikke skjorta. Og allerede til helgen kan du selv prøve deg bak rattet som slalåmfører.

– Klar…, ferdig…, kjørrr!

Vi vinkes avgårde over et kort startstrekke, før vi kastes inn i den første hårnålsvingen.

Deretter går det slag i slag, eller rettere sagt, kjegle etter kjegle, før vi bråbremser i målbåsen et snaut minutt senere.

Farten har aldri vært spesielt høy, men det føles sånn likevel. Når kjeglene kommer som tettest, gjelder det å ha både hode, bein og armer med seg – hvis ikke ender det med riv og straffesekunder.

Det er egentlig en genial måte å bli kjent med bil og egne kjøreferdigheter på, uten at det koster skjorta.

Autoslalåm er og skal være et lavterskeltilbud. De mest ivrige rigger bilen med spesialdekk for ekstra grep, og noen modifiserer fjæring og støtdempere, men det er altså ikke nødvendig.

Men det går fint an å stille til start og til og med hevde seg godt i en original standardbil.

Og faktisk kan du prøve sporten selv allerede nå til helgen:

Da blir det nemlig mulig for alle å teste egne evner under Oslo Elbil Expo på Nova Spektrum i Lillestrøm. Følg denne linken for påmelding og mer informasjon.

KOM MED DEN BILEN DU HAR: Du kan delta med den bilen du kjører til daglig. Her er er en helt standard Peugeot e-208 på vei mellom to kjegler på banen ved Kongsberg. Alle foto: Jamieson Pothecary

136 hestekrefter nok til å vinne NM

Vi befinner oss på Kongsberg Motorsenter, der representanter for NMK Drammen har rigget til en bane for oss. Tilstede er også Jan Petter Haugland, tidligere norgesmester i autoslalåm, og fremdeles ivrig utøver.

Han konkurrerer i en standard Peuegeot e-208, det vil si en liten bil med i elbilsammenheng relativt moderate ytelser:

136 hestekrefter og null til hundre på drøyt åtte sekunder skremmer ingen i dag.

I autoslalåm, derimot, har den lille franskmannen vist seg å være et effektivt våpen i jakten på å komme seg raskest mulig rundt og mellom kjeglene.

– Regelverket tillater ikke store modifiseringer av bilene, så det er ikke så veldig mye fordyrende, sier Haugland.

HEVDER SEG: Elbilen har mange fordeler i autoslalåm, mener Jan Petter Haugland. Han har drevet med sporten siden 2014 og ble norgesmester i 2020.

Prøv selv på Lillestrøm 11. og 12. juni

Han har drevet med sporten siden 2014, og er bare blitt mer og mer ivrig underveis.

– Jeg er veldig interessert i motorsport, men har ikke lyst til å bruke så veldig mye penger. Dette er en sport det er mulig å være med på moroa til en overkommelig sum. Her kan man delta med den bilen man kjører til daglig, presiserer han.

Det eneste norgesmesteren i 2020 har kostet på seg, er spesialdekk for kjøring på bane. Disse bidrar til bedre grep og mindre krenging i de krappe svingene, noe vi fikk tydelig demonstrert i løpet av dagen på banen. Vi hadde nemlig med oss en helt identisk bil med standarddekk fra importøren, og forskjellen var mer enn merkbar.

Men ikke så store at det ikke er vits i å stille opp uten. Det er fullt mulig å sette gode tider med vanlige dekk.

Førstkommende helg blir det altså øvrig mulig å teste autoslalåm under Oslo Elbil Expo på Nova Spektrum i Lillestrøm. Følg denne linken for påmelding og mer informasjon.

Elbil svært godt egnet

Haugland mener elbiler er bedre egnet enn de fleste fossilbiler til autoslalåm. Han begynte selv karrieren med en forbrenningsmotor under panseret, før han tok steget over i elbilklassen.

– Mange vil innvende at elbilen er tung, men da må man huske på at det er batteriene som utgjør vekten, og disse er plassert i gulvet med ganske lik vektfordeling mellom for- og bakaksel. Dette gjør at kjøreegenskapene blir veldig bra, til tross for høyere vekt, sier han, og legger til.

– Dessuten slipper du å tenke på at du må treffe med rett gir og rett turtall. Her har du effekt og moment umiddelbart, uavhengig av hastighet.

OVERRASKET: Ikke det mest vanlige synet, men her er enn Mercedes-EQ EQS 580 4matic på vei rundt banen. Og den store, tunge bilen satte faktisk noen svært gode tider, ikke minst takket være firehjulsstyring.

Hjelper deg med å bli en bedre sjåfør

– Har du noen tips til nybegynnere som har lyst til å få opp farten rundt banen?

– Trikset er å begynne rolig, og heller øke farten litt etter litt. Det er om å gjøre å ikke ta i for hardt. Blir man for ivrig, går det bare saktere, svarer Haugland.

Han mener autoslalåm er en ypperlig aktivitet for å bli en tryggere og bedre sjåfør også på veien.

– Ved å kjøre sin egen bil, og kjenne på grensene, er man mye bedre forberedt hvis man plutselig kommer i en situasjon man må klare å håndtere. Jeg mener det er mye større sjanse for å redde seg ut av situasjonen dersom ryggmargsrefleksen nærmest styrer hva du gjør, sier Haugland.

Dette er reglene i autoslalåm Deltagerne skal på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hindre. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler.

Feilkjøring eller berøring av kjegler gir to sekunders tillegg til anvendt tid for hver kjegle man berører.

Det kjøres tre omganger, der den dårligste strykes.

Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovens krav, og deltagere må ha gyldig førerkort. 16-åringer med gjennomført trafikalt grunnkurs kan også delta med ledsager.

Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.

Det konkurreres i seks forskjellige klasser, hvorav elbil er en egen klasse. Kilde: autoslalom.no