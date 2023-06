Nkom med presisering i saken om Easee-ladeboksene: Ikke noe umiddelbart salgsstopp i Norge

MÅTTE UT MED PRESISERING: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (Nkom) måtte ut og presisere i Easee-saken etter konklusjonen derfra i forrige uke. «Det er likevel ikke slik at det blir umiddelbar salgsstans i Norge nå», melder Nkom.

Nkom avventer svensk dom før de eventuelt pålegger Easee å stoppe salget av selskapets ladebokser i Norge.

I forrige uke ble det kjent at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hadde konkludert i den mye omtalte Easee-saken:

Der kom det frem at Nkom ikke ville protestere mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken.

Det var i mars i år at det svenske Elsäkerhetsverket vedtok omsetningsforbud av to ladebokser, Easee Home og Easee Charge, fra den norske ladeboks-produsenten Easee.

Ikke nødvendigvis salgsforbud likevel

Etter Nkoms beslutning, trakk de fleste de konklusjonen at det nå i praksis var salgsforbud mot nye Easee-ladebokser i Norge – selv om det ikke er rapportert om feil eller fare ved bruk av ladeboksene.

Bakgrunnen for inntrykket var at Nkom selv skrev at det kan «gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten».

I kjølvannet av de mange overskriftene som fulgte av dette, så Nkom seg nødt til å sende ut en ny pressemelding for å presisere hva de egentlig mente.

Nkom skriver der:

«Ingen andre land i EØS har protestert innen fristen 15. juni på Elsäkerhetsverkets vedtak om salgstans av to Easee ladebokser. Det er likevel ikke slik at det blir umiddelbar salgsstans i Norge nå.»

– Helt naturlig å vente

En annen sak er vel om Easee i praksis vil få solgt særlig mange ladebokser så lenge de har denne saken hengende over seg – salgsstopp eller ei.

— Nkom vil som tidligere kommunisert avvente dom i den svenske forvaltningsdomstolen før vi eventuelt vil pålegge Easee å stanse salget i Norge, sier avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure, i den nye pressemeldingen.

Det er imidlertid ikke helt klart om alle andre land i EØS vil avvente endelig domsavsigelse før omsetningsforbud trer i kraft i sitt land.

— Vi understreker at Nkom kun svarer for norske forhold, men vi mener det er helt naturlig å vente med en slik beslutning til domstolen har sagt sitt, sier Velure.

