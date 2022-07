Årlig sykkelmesse: – Ja, vi elsker Eurobike!

VANT INNOVASJONSPRIS: Norskproduserte Podbike, som du ser her, vant gjev pris under den store sykkelmessen Eurobike i Frankfurt nylig.

Den norske prisvinneren Podbike toppet den norske deltakelsen i årets Eurobike i Frankfurt.

– Ja, vi elsker Eurobike, sa Anne-Lise Heggland i Frankfurt. Hun jobber som daglig leder i det Stavanger-baserte oppstartselskapet Podbike.

Og det var før det ble klart at nettopp Podbike ble tildelt «Innovasjonsprisen» under Eurobike 2022. Stemmene kom både fra publikum og en fagjury.

Da elsket nok Podbike-gjengen Eurobike enda mer.

Stadig voksende sykkelmesse

Eurobike er sykkelmessen der alle som ønsker å selge noe som helst innen sykkel, må være til stede, enten som utstiller eller deltaker.

Der tester man sykler, prater om sykkel og tenker stort sett på sykkel.

– Det er heder og ære å få en pris. Å bli lagt merke til her, betyr noe, sier Heggland, som sammen med mannen Per Hassel Sørensen nå virkelig begynner å få fart på utviklingen av Podbike-modellen Frikar, som ennå er på prototyp-stadiet.

Kanskje var det også ekstra gøy at den nye cabriolet-utgaven av Podbike vakte slik begeistring blant publikum i sommervarmen i Tyskland.

Stor interesse for norske CityQ

Podbikes norske “tvilling”, CityQ, med Morten Rynning i spissen, var også til stede, og han kunne fortelle om stor interesse og ulike bestillinger både på kontinentet og i Norge.

CityQ er nå leveringsklar i høst.

– Eurobike er et viktig sted å være, både for å møte potensielle nye kunder, men også for å se hva konkurrentene holder på med, sier Rynning.

PÅ PLASS: Morten Rynning i norske CityQ var på plass både i Frankfurt og i sin egen doning.

Det er nemlig her teknologiske nyvinger og forbedringer gjerne blir lansert.

Debutanter og veteraner

Også Hallvar Bergh fra trondheimsbedriften Bikely var på messen for å vise seg frem og knytte kontakter.

– Det er første gang for meg her, og jeg må si jeg er litt overveldet over størrelsen og innholdet, sier Bergh.

MESSEDEBUTANT: Hallvar Bergh fra Bikely.

Bikely sto sammen med den østerrikske bedriften Wintersteiger, som blant annet kunne demonstrere en vaskemaskin for sykkel med børster, slik som du finner i bilvaskeautomatene.

– Parkering og vasking er to sider av samme sak, konkluderer Bergh som ser fram til videre samarbeid.

Mens Bikely er tilstede for første gang, er Hamax fra Moss en gjenganger.

– Selvfølgelig er vi på Eurobike, vi har vært med fra starten, sier Silja Notø, produkt- og marketing-ansvarlig i Hamax.

MESSEVETERANER: Silja Notø og Rune Gulbrandsen i Hamax.

Hamax startet med sykkelseter for barn i 1981 og har utvidet til sykkeltraller. Og nye produkter er på trappene, uten at verken Notø eller salgsdirektør Rune Gulbrandsen vil gå i detaljer på det. På Eurobike bruker de tiden til å finne nye distributører og forhandlere.

Speiler utviklingen

Eurobike reflekterer den generelle produktutviklingen innenfor de ulike sykkelsegmentene.

For noen år siden var det bare noen få produsenter som viste fram elsykler med innebygd batteri i rammen. Nå er dette noe “alle” har.

I år er det tydelig at batteriutviklingen har tatt steget videre, og vi ser nå stadig bedre batterier med lengre rekkevidde på elsyklene.

Det er heller ikke til å unngå å legge merke til all utviklingen som skjer på lastesykler.

Selv om vi ser nå en del kopier av klassikerne fra Riese & Muller og Urban Arrow, er det nå mange som er i ferd med å utvikle gode og spennende produkter som skal fylle gapet mellom elsykkel og bil, og dermed bety noe særlig for mobiliteten i byene – der utfordringene nå kommer med frakt av gods i byer, med mindre muligheter for bilkjøring.

Og det er nettopp dette som er Eurobike: Kombinasjonen av salg av eksisterende produkter og lanseringer av produkter som vil bety mye for mobiliteten i årene som kommer.

Kort sagt en messe for alle som synes sykkel er det beste transportmiddelet som finnes. Kanskje er det ikke så rart at messen begynner å bli enorm?