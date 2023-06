Parkering for elbil

Mercedes-Benz eActros med 50 mil rekkevidde: Kan erstatte dieselbilene på langtransport

NO-FACE: Den svære dieselen som trenger masse kjøling er borte. Mercedes-Benz eActros har foreløpig bare et glatt frontparti. Det blir spennende å se det endelige resultatet i oktober.

Tesla semi er slått før de har kommet i gang. Mercedes leverer 500 kilometer rekkevidde og massevis av kraft allerede neste år.

Tesla ga oss hakeslepp da de viste fram sin Semi og med det viste oss hva vi kunne forvente av tungtransport i fremtiden.

Siden har det stått stille, bortsett fra noen få biler levert til Pepsi-konsernet.

Den siste meldingen fra Tesla er at serieproduksjonen er utsatt.

TØFF TESTING: Akkurat som de andre lastebilene for langtransport fra Mercedes, er også eActros konstruert for å gå 1,2 millioner kilometer. Bilen er testet under alle mulige vær- og føreforhold.

Imens begynner konkurrentene å hale innpå men med lastebiler vi kjenner mer igjen – både i utseende og egenskaper.

Og det kan se ut som at Mercedes blir den første som gjør at døra nå lukker seg for det amerikanske lastebilmerket i Europa.

Lansering i oktober

For nå kommer Mercedes-Benz eActros 600, en lastebil for langtransport.

Den blir lansert 10. oktober, og når Mercedes først kommer med en dato så kan man stole på den.

I disse dager ferdigstilles prototyper som skal testes av utvalgte kunder som jobber med transport hver dag.

Serieproduksjonen kommer i gang neste år.

SIDE OM SIDE: Produksjonen fabrikkene Wörth, Mannheim, Gaggenau og Kassel blir klargjort for produksjon av nye eActros.

50 mil rekkevidde

Modellen som til nå har hatt arbeidsnavnet Longhaul, får navnet 600. Det viser til batterikapasiteten på 600 kWt.

Det er nesten dobbelt så stort som en del av lastebilene som finnes i dag, og seks ganger større enn en personbil med god rekkevidde.

Batteriet skal gi inntil 500 kilometer rekkevidde mellom ladingene.

TRÅR TIL: Karin Rådström, administrerende direktør i Mercedes-Benz Trucks, mener eActros setter en ny standard for kostnadseffektivitet. Den svenske sivilingeniøren mener den elektriske lastebilen kan erstatte majoriteten av dieselbilene i dagens langtransport.

Mye kraft

Den elektriske lastebilen skal bli produsert og montert side om side med dieselutgaven.

Men i stedet for motor og drivlinje får nykommeren det Mercedes kaller e-Achse, en elektrisk bakaksel samt batteripakker i ramma fremover og en frontboks som styrer hele drivlinja.

Motoren mellom bakhjulene har en kontinuerlig effekt på 400 kW (544 hk) og toppeffekt på 600 kW (815 hk) når parameterne ligger til rette for det.

Det gjelder trolig nok energi og ideell temperatur i batteriet.

Dieselbilene fra den tyske produsenten har en antatt levetid på 1,2 millioner kilometer i løpet av ti driftsår.

Mercedes legger vekt på at også den nye el-lastebilen er bygget for å vare lenge.

Denne er derfor hardtestet lenge allerede, blant annet gjennom en lang vinter i Finland.