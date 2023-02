Parkering for elbil

Mindre støy og kraftig utslippskutt: I dag tas Norges største elektriske lastebil i bruk

KALKULERER MED ELEKTRISK: Firmaet Verdalskalk er i dag i gang med tunge elektriske lastebiler. Alle foto: Norsk Scania

Denne ene lastebilen reduserer firmaets forbruk av fossilt drivstoff med 58.800 liter årlig.

Norges første 66 tonns elektriske Scania-lastebil skal frakte kalk, og i dag blir bilen overlevert til Verdalskalk AS og deres anlegg der.

I Verdal ligger nemlig Nord-Europas største kalkbrudd, og her kjører de hvert år 1,5 millioner tonn kalk fra kalkbruddet ned til havna, der kalken fraktes videre.

Størst i Norge

I dag tar bedriften, som den første i Norge, i bruk en 66 tonns elektrisk Scania-lastebil.

Og den er, ifølge Verdalskalk selv, den største elektriske lastebilen i Norge akkurat nå.

NY HVERDAG I VERDAL: I Verdal ligger Nord-Europas største kalkbrudd, og her kjører de hvert år 1,5 millioner tonn kalk fra kalkbruddet ned til havna, der kalken fraktes videre. I dag settes denne bilen i daglig drift.

– Vi er veldig stolte av å være pionerer på dette området, sier Ketil Aksnes i Verdalskalk i en pressemelding.

– Med den nye bilen i drift vil det også bety mindre støy for beboerne langs vår 20 km lange transportrute, og det blir nok en positiv opplevelse.

Lader på vei ned til havna

Det er nedoverbakke fra kalkbruddet til havna, noe som gjør at de fullastede vogntogene kan regenerere strøm til batteriet på vei nedover.

Nede ved havna vil det bli montert en hurtigladestasjon, og ifølge Aksnes vil de måtte lade tre-fire ganger i løpet av to skift, med en ladetid på mellom 15 og 20 minutter.

Turen frem og tilbake er 42 kilometer.

Lastebilen vil årlig frakte cirka 120.000 tonn med kalk fra bruddet og ned til havnen for utskipning. Forbruket av fossilt drivstoff på ruten vil reduseres med hele 58.800 liter, og utslippet av CO2 med 156 tonn.

Pilot-partnere

Gjennom programmet “Pilot Partner” har Scania og Verdalskalk inngått en avtale om utprøving av elektrisk transport med tunge biler.

Pilot Partner-programmet innebærer at Scania i samarbeid med kunder tar frem transportløsninger som ikke er introdusert på markedet.

– Scania har allerede en rekke biler med forskjellige transportløsninger i Sverige, men dette er den første vi setter i drift i Norge, sier Tony Sandberg, direktør for Pilot Partner i Scania.

– Norge er et foregangsland når det gjelder transportløsninger med fokus på å redusere klimabelastningen, og jeg er sikker på at vi kommer til å levere flere biler fra Pilot Partner-konseptet vårt til Norge.

Har samarbeidet lenge

– Et langt og godt samarbeid med Verdalskalk gjorde det helt naturlig å kontakte dem da muligheten for å tilby en elektrisk lastebil til deres transporter dukket opp. Verdalskalk har alltid utfordret oss på å finne gode transportløsninger, og alternative løsninger for å redusere utslippene har stått på agendaen i mange år, sier selger i Norsk Scania, Rune Wuttudal.

Bilen skal vedlikeholdes på Norsk Scanias verksted i Verdal. Mekanikerne på anlegget har nylig vært på kurs for å lære om det nye produktet, og nødvendig utstyr er på plass.

Distriktssjef Annar Indahl i Scania føler seg trygg på at de skal takle godt å jobbe med morgendagens teknologi.

– Vi er veldig stolte over å ha fått denne muligheten, og gleder oss til å komme i gang og høste erfaringer med elektrisk lastebil i så tung transport, sier han.

Spesifikasjoner på lastebilen: Akselavstand 4550 mm

9 Batterier 300 kWh batterikapasitet

Elektrisk motor: 450kW, 3500nm Kontinuerlig effekt

Girkasse: 6-trinns girkasse

Bakaksel med navreduksjon

31 tonn totalvekt på bil (10 + 12,7 + 8,3)

74 tonn teknisk totalvekt

Ladekapasitet 130 kW

Dumperpåygg med Sidetipp fra Maur Bilpåbygg

Hydraulisk kapelltak fra Robol

Skal gå med 4-akslet tipphenger