Kia EV6: Denne el-SUVen kan bli en bestselger

Den nye batteripakka har et såkalt multiladesystem som er kompatibelt med både 800- og 400 volts ladere uten behov for ekstra komponenter eller adaptere.

Og skal vi legge søskenbarnet Hyundai Ioniq 5 til grunn, snakker vi altså om en bil som er rundt 4,65 meter lang, som har et bagasjerom på 540 liter pluss en frunk foran, firehjulsdrift, hengervekt på 1600 kilo og mulighet for taklast. Akkurat den kombinasjonen vi her på bjerget ønsker oss, altså.

Kia opplyser at bokstavkombinasjonen EV skal brukes på alle deres elbiler framover. Så vil det komme et tall som indikerer noe om størrelsen. EV6 er altså først ut i denne nye porteføljen.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.