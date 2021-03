Kia EV6 har alt som skal til for å bli en bestselger!

EV6 er også den første elbilen fra Kia som kan leveres med et kraftig Meridian surroundanlegg med 14 høyttalere for en ekstra god lydopplevelse.

Det nye infotainmentsystemet har to skjermer på 12 tommer. De buede skjermene som brukes i EV6, har tynne paneler med ny struktur og avansert teknologi for å redusere refleksjoner.

Når dette kombineres med V2L-funksjonen, kan EV6-eiere ta med seg alt de trenger for et utendørs eventyr sammen med venner og familie – helt utslippsfritt.

Bilens ladesystem har en integrert ladekontrollenhet (ICCU) som gjør den mer fleksibel enn tidligere elbiler. ICCU har også en ny vehicle-to-load-funksjon (V2L) som gjør det mulig å hente strøm fra batteriet. V2L-funksjonen støtter opptil 3,6 kW, slik at den for eksempel kan drive en 55-tommers TV og et klimaanlegg samtidig i mer enn 24 timer. Systemet kan også brukes til å lade en annen elbil.

Bilen kan hurtiglades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter for alle varianter, og for versjonen med batteripakken på 77,4 kWh og 2WD kan lading i 4,5 minutter gi 100 km rekkevidde.

– EV6 GT er et eksempel på den teknologiske utviklingen med en kombinasjon av hurtiglading og ytelse som en supersportsbil, sier Albert Biermann, president og leder for forsknings- og utviklingsavdelingen i Hyundai Motor Group.

Til tross for kompakte utvendige mål (den er 468 cm lang, 188 cm bred og 155 cm høy) , sørger akselavstanden på 290 cm for at det er like god plass i kupeen som i mange større SUV-er.

– EV6 er selve utførelsen av det nye Kia. Modellen er utviklet for å være moderne og inspirerende å kjøre, og den har innovativ teknologi og god elektrisk ytelse, sier Ho Sung Song, president og CEO for Kia.

