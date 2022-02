Gill-gruppen og Norge først ut med distribusjon i Europa: Kinesiske Geely til Norge i løpet av året

I NORGE I LØPET AV 2022: Geelys elbil Geometry C blir den første elbil ut i Norge. Den forventes i løpet av året, da vil også salgs- og serviceapparat være på plass gjennom den nye distribusjonsavtalen med Gill-gruppen.

Den store kinesiske elbilprodusenten starter Europa-satsing med salgs- og servicefunksjon i Norge.

Gill-gruppen blir den første distributøren av elbiler fra Geely Auto i Europa.

Pongo AS og Geely Auto har inngått en distribusjonsavtale for Norge, som dermed blir det første europeiske markedet som den ledende privateide kinesiske bilprodusenten starter salg og service i.

Prioriterer Norge

Autoindustri AS, et annet salgsselskap innenfor Gill-gruppen, vil være ansvarlig for salg og markedsføring av Geely Auto sine produkter, og daglig leder Christian Stenbo forventer oppstart allerede i løpet av året.

– Europa, og da spesielt Norge, er et viktig marked for Geely Auto, og vi vil dermed ha den nødvendige prioriteten som skal til for å kunne få levert de første bilene til sluttkunde allerede i år, sier daglig leder Christian Stenbo.

Autoindustri AS vil nå starte arbeidet med å etablere et nasjonalt salgs- og servicenettverk i Norge.

– Vi ønsker nå dialog med både Gill-gruppens eksisterende

forhandlernettverk så vel som mulige nye samarbeidspartnere i hele Norge, fortsetter Stenbo.

Geometry C første modell ut

Det er elbilen Geely Geometry C som blir den første modellen ut på det norske markedet.

Geometry er Geely Autos dedikerte helelektriske merkevare.

Geely Geometry C er en kompakt SUV-crossover med en rekkevidde på 460 km etter WLTP-standarden.

Modellen vil også kunne leveres i en utgave med en noe mindre batteripakke som gir en WLTP-rekkevidde på 350 km.

Modellene forventes å få en konkurransedyktig pris samt et omfattende utstyrsnivå.

Geely Geometry C

Lengde: 4432 mm

Bredde: 1833 mm

Høyde: 1560 mm

Akselavstand: 2700 mm

Batterikapasitet: 53kWt / 70 kWt

Rekkevidde (WLTP): 350 km / 460 km

Maks ytelse: 150 kW / 201 hk

– Passer godt inn

– For meg som eier er det svært gledelig å benytte firmanavnet Autoindustri i forbindelse med en så betydningsfull aktør som Geely, sier Gill-gruppens eier, Nils Petter Gill.

Gill-gruppens opprinnelse var i sin tid Autoindustri AS, som ble stiftet i 1940, og er en av de eldste bilgrupperingene innen norsk bilbransje.

De mest kjente selskapene innenfor gruppen er bilimportselskapene Subaru Norge AS, Norwegian Mobility Group AS (MG) og SsangYong Norge AS.

En annen sterk kinesisk elbilaktør gruppen distribuerer, er MG.

Nå er troen sterk på at Autoindustri AS vil gi en betydelig tilvekst til gruppens resultater:

– Vi skal bidra i betydelig grad til at forbrukerne skal gis muligheten til å kunne ta gode, økonomiske og miljømessige beslutninger ved valg av bil. Vi har et godt spekter av modeller og Geometry C vil passe godt inn. Allerede fra i år vil gruppens bilimport være 100 prosent på elektriske kjøretøy, sier konsernsjef i Gill-gruppen, Leif Madsberg.

Fakta: Geely Auto Geely Auto tilhører Geely Auto Group som er en ledende bilprodusent med hovedsete i Hangzhou, Kina. Geely Auto Group ble grunnlagt i 1997 som et datterselskap av Zhejiang

Geely Holding Group.

Geely Holding Group. Gruppen har mer enn 50.000 ansatte, 12 bilfabrikker samt fem globale forsknings- og utviklingssentre i Hangzhou, Ningbo, Göteborg, Coventry og Frankfurt.

Gruppen driver også fem globale designstudioer i Shanghai, Göteborg, Barcelona, California og Coventry

med til sammen over 1.000 ansatte.

Geely Automobile Holdings har vært listet på Hong Kong-børsen siden 2005.

I 2021 solgte Geely Auto til sammen over 1,33 millioner biler.

Geely Auto er gruppens mestselgende merke og har også vært det mestselgende kinesiske merket de siste fem årene.

Geely Auto har store ambisjoner for det europeiske markedet. Den kinesiske giganten vil i løpet av kort tid introdusere flere nye modeller til det norske markedet gjennom Autoindustri AS.