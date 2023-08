Eva (og døtrene) har den søteste Mini Cooper SE: Oppkalte bilen etter sjokoladen

GRØNN, GRØNNERE, GRØNNEST: Eva Kynningsrud Dobbing traff sin mann da hun studerte i London. Hun har siden hatt en særlig hang til britiske ikoner og klassikere. Og det er der kombinasjonen Mini og After 8 kommer inn. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Den er ikke til å ta feil av der den kommer susende. Liten og grønn Mini med sort tak. After 8 står det på skiltet. Bor du i Oslo har du kanskje sett den?

Familien på fem har en egen jentebil, en Mini Cooper SE. Den lukter gjerne mint, særlig etter at mor har vasket den. Da setter hun alltid en liten, grønn eske på plass i midtkonsollen.

Den eneste personen som knapt kjører den erkebritiske bilen er far i huset – the brit himself. Han trår aller helst på sin racersykkel.

– Vi skulle ha en ekstra bil fordi jeg hadde plutselig så mange som kjørte, og da skulle vi ha en elbil. 100 prosent! Den skulle heller ikke være stor, for den måtte være lett å parkere i byen.

– Så da gikk du for en liten Mini?

– Jeg har alltid vært glad i Mini, litt på grunn av den engelske tilknytningen vår. Fargen heter British Racing Green og jeg så på denne bilen sammen med broren min.

– Du liker godt grønt?

– Jeg likte den fargen best, og så sa han bare sånn «å den er jo kjempefin, den ser ut som en liten eske med After Eight».

– Den engelske konfektsjokoladen fra 60-tallet?

SØT LAST: – Det skal være en pakke grønn After Eight her. Så fort bilen er nyvaska så skal den legges inn. Forrige gang kjøpte jeg inn feil type – en Gin & tonic After Eight. Og den pakningen er hvit, så da jeg satte den inn bilen så matchet det ikke så bra, ler Eva.

– Ja, og det passer jo enda bedre med tanke på England. After Eight … å guri meg, jeg må jo søke om å få sånn personlig skilt, tenkte jeg.

– Hva ville du skulle stå der?

– After 8. Og det kan jeg love deg, den bilen har fått mye oppmerksomhet.

– Kan du kjøre på feil side av veien da?

– For meg er det ingen forskjell å kjøre på høyre eller venstre side nå. Eneste som er litt skummelt er hvis det ikke er andre biler på veien. Da kan man plutselig være i feil kjørebane… Men det blir en vane det også.

– Dere er fornøyd med bilen?

– Vi er veldig fornøyd med den på sommerstid. Lett og god å kjøre – perfekt i byen. 160 kilometer i rekkevidde …

– Men …

– Men den har tohjulstrekk, så om vinteren er den litt mer usikker. Og som mamma, når jeg snart har tre jenter som kjører rundt i den, så er det viktigste for meg at de er trygge.

– Så kanskje, hvis vi bytter den inn, så blir det en annen elbil i hvert fall. Men jeg kommer til å savne den så veldig. Skulle ønske de hadde den Mini Countryman firehjulstrekk i el. Men denne her er skikkelig søt, så den er jo veldig vanskelig å kvitte seg med.

– Men hva gjør du med skiltene hvis du bytter bil – da må du vel kjøpe en grønn og sort bil igjen da?

– Det er jo nettopp det. For det skiltet der må jo nesten få følge med den som kjøper bilen, tenker jeg.

– Men du eier vel det skiltet i ti år?

– Jo, men jeg synes jo ikke det vil passe på en annen bil med mindre jeg fant en Countryman som hadde firehjulstrekk og var elbil. Da kunne jeg tatt det med. Men det hører liksom til denne her. For det er jo bare den som ser ut som en After Eight.

JENTEBILEN: – En ting som er irriterende er at jeg har den sjelden, men det er jeg som vasker den, gjør den helt strøken og setter inn en After Eight foran, sier mamma Eva. Familien har to grønne elbiler, men det er Mini Cooper SE-en det er rift om – med baklykter inspirert av Union Jack, det britiske flagget. Hannah (t.v.) sier det er hennes bil, noe store­søster Mia (t.h.) er uenig i. Til våren fyller lillesøster 18 og har begynt å øvelseskjøre i bilen.



– Men det skal sies at bilen har ført til en del krangling.

– Krangling?

– Ja, fordi at det er jo en kamp om hvem som skal kjøre den.

– Og du som mor taper?

– Ja. Jeg har jo tenkt at hvis man skulle drive å skjemme bort barna sine, så skulle de fått en Mini hver. Da skulle det i tillegg til denne være en som er gul og sort og en som er rød og sort.

– Med personlige skilt?

– Jeg har jo allerede fantasert om queen bee og ladybug.

Hei! Kjenner du noen som burde være med i denne spalten? En som har en elbil de er glad i, og som vil fortelle litt om dette? Kanskje er det til og med deg? Uansett er det bare å tipse oss:

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips

Her kan du lese om Mini Cooper SE på elbil.no – en bil vi også har testet.