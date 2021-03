Klart for påsketur: Slik lader du best og billigst – og pakker riktig

Undersøk om din bil er typegodkjent for takstativ/takboks før du belager deg på den ekstra plassen. Sjekk også hvor mye vekt din bil eventuelt er godkjent for. Hvis den er det, husk at taklast typisk betyr 5-15 prosent økt strømforbruk, avhengig av type last og økt luftmotstand.

Dette er et perfekt sted for ladekabelen, eller andre småting du trenger underveis på turen.

Det er lurt å utnytte eventuelle hulrom som måtte være under gulvet i bagasjerommet eller i «frunken», hvis du er så heldig å ha dette bonusvolumet – altså et lite bagasjerom under panseret.

Elbilen har allerede et lavt tyngdepunkt, siden batteripakken er montert lavt. Derfor skal det mye til at bilens kjøreegenskaper endres vesentlig som følge av feil pakking.

Et temperert batteri hurtiglades raskere enn et kaldt batteri. Når du kjører genereres varme i batteriet, og det går derfor raskere å hurtiglade når batteriet har nådd driftstemperatur om det er kaldt ute. Hurtiglad derfor helst når du har kjørt en stund, heller enn rett etter oppstart.

Husk at du som medlem får tilgang til ElbilAppen og ladebrikken – som er et nyttige verktøy både i planleggingsfasen og underveis på turen.

Et tomt batteri hurtiglades mye raskere enn et nesten fullt batteri. Derfor kan det lønne seg å kjøre batteriet så tomt du er komfortabel med før du kjører innom en hurtigladestasjon.

Ideelt sett kjører du hele veien med batteristatus mellom 10 og 80 prosent når du er på langtur. Planlegg reisen med Elbilappen vår og få forslag til ladestopp underveis. Eller gå inn på elbil.no for å legge opp reiseruta . Her kan du legge inn akkurat din bil, og så får du opp estimert og realistisk kjørelengde med forslag til ladestopp akkurat der du kjører.

Selve reisen kan også fortone seg som en labyrint om du ikke er forberedt. Her er tipsene for å få en behagelig reise med elbilen din.

Det betyr et herlig avbrekk, og ifølge en fersk undersøkelse fra Gjensidige skal 26 prosent av befolkningen på påsketur til hytta, 3 prosent skal på hotell i Norge, 3 prosent skal på biltur, mens 72 prosent blir hjemme og sannsynligvis tar noen småturer hist og her.

