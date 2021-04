Klimameldingen: – Frp krever en omkamp som er bak mål

Frp krever omkamp om 2025-målet og sier at elbil ikke er for alle. – Dette er er veldig rart utspill, og argumentene er beviselig feil, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

I går diskuterte stortingspolitikerne Klimameldingen. En sentral del av norsk klimapolitikk er målet om at det bare skal selges nye nullutslippsbiler fra 2025.

Dette målet har det vært enighet mellom de politiske partiene om siden Energimeldingen, og deretter behandlingen av forrige Nasjonal transportplan. Sistnevnte plan ble lagt fram av FrP-statsråd og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Men nå har ett parti fått kalde føtter. For Frp foreslår at Stortinget opphever vedtaket, slik at alle som har lyst skal få lov til å kjøpe fossile biler i framtiden. Ifølge nestleder Sylvi Listhaug blir dette en av partiets viktigste saker foran valget til høsten.

– Frp tar feil

– Elbil er ikke for alle, mener Morten Stordalen, medlem av Transportkomiteen (Frp).

– De fleste det snakkes om – Audi e-tron og Tesla – er ikke biler for folk flest. De er altfor dyre, sier Stordalen, som selv kjører en Audi stasjonsvogn med 256 dieselhester.cEn bil som for øvrig er dyrere enn det elektriske alternativet, e-tron.

Stordalen sier også til TV2 Nyhetskanalen at de rimeligere elbilene foreløpig ikke holder mål i forhold til rekkevidde.

– Da vet Frp altfor lite om dagens elbilmarked. I dag finnes det helt nye elbiler i 300.000-400.000 kroners klassen som kan greie 40 mil på én lading, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen mener at den beste måten å sikre at elbil blir for alle, er å elektrifisere hele nybilsalget. Det vil også gjøre at det blir flere elbiler tilgjengelig på bruktbilmarkedet etter hvert – der folk flest handler.

Et mål – ikke et forbud

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) sier Frp slår inn åpne dører:

– Regjeringen har ikke tenkt å forby salg av diesel- og bensinbiler, men vi har et tydelig mål: Det er at vi bare skal selge nye nullutslippsbiler i 2025, sier han til TV2.

– Elbilfordelene kan ikke fortsette i all evighet. Men jeg skal fortsette så lenge vi er sikre på at vi når målet. Vi er på god vei dit. Men vi må nok holde fast på virkemidlene litt til, slik at det lønner seg for folk flest å kjøpe en god, driftssikker og miljøvennlig bil, uttaler Rotevatn.

Arbeiderpartiet sier at Frp foreslår noe som er helt unødvendig.

– Frp har styrt Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i en årrekke, og har vært med på den politikken og målsettingen. De som vil kjøpe bensin og diesel, har fortsatt en mulighet til det. Men det er jo ønskelig at det blir mest mulig nullutslippsbiler. Så å legge til rette for bensin- og dieselbiler, det er helt unødvendig å vedta, sier Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap).

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) mener at Frp stiller seg mer og mer på sidelinjen:

– Jeg kan ikke skjønne at de får noe som helst støtte videre framover, og i hvert fall ikke av ungdommen, sier han til TV2 Nyhetskanalen.

Aldri vært noe forbud

– Det har aldri vært vedtatt et forbud, og det vet Frp godt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– De fleste i Frp-ledelsen kjører jo elbil selv. De har selv vært med på å bestemme 2025-målet. Det at de nå går ut med dette utspillet, blir jo nesten som å tolke at de ikke ønsker å støtte elbilpolitikken lenger – og det betyr at de kanskje ønsker å innføre avgifter på elbil. Det er veldig rart nå som folk virkelig viser at de vil kjøpe attraktive elbiler med god rekkevidde.

Samtidig viser statistikken at folk i distriktet har fått opp øynene for elbiler.

– Vi har en politikk som skal gjøre at det lønner seg for alle å velge elbil. Den politikken har også Frp støttet, og den burde styrkes heller enn svekkes. Nå ser vi at folk ønsker å kjøpe elbil, så jeg synes det er ganske urettferdig hvis de nå skal gjøre det vanskelig for folk å nettopp ta det valget, uttaler Bu.

– Til og med i Troms og Finnmark var 50 prosent av nybilsalget i desember elbiler. Noe av årsaken skyldes nettopp at man nå har begynt å bygge ut hurtigladere der.

– Folk i distriktene har også lyst på elbil. Og denne trenden kommer bare til å styrke seg i årene som kommer.

– Om vi bare ser på bilkjøpene til privatpersoner, og ikke næringsmarkedet og leasingselskapene, så er elbilandelen så langt i år på nærmere 75 prosent. Det er nok et bevis på at elbil er i ferd med å bli for alle, og i 2025 kan vi selvsagt komme helt i mål, sier hun.

Det er stadig flere attraktive elbiler å velge mellom, og folk er veldig fornøyde med å ta det valget.

– Skal man ikke kutte utslipp på denne måten, som folk faktisk omfavner, må man jo gjøre det på en annen måte. Andre klimakutt kan bli mer krevende og upopulære hos forbrukerne og samfunnet. Det ville vært interessant å vite hvordan Frp heller ønsker at vi skal kutte, enn ved å gi flest mulig folk populære elbiler, sier Bu.

Bør ha fokus på lading

Hun vedgår at det er en jobb å gjøre i forhold til ladeinfrastruktur i mer grisgrendte strøk, men sier at det bygges mye mer nå.

– Frp burde mye heller fokusere på det. Rett og slett sette seg i førersetet for hvordan vi kan få opp infrastrukturen for lading i hele landet, sier Bu.