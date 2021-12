Sniktitt på Nio ET5: Knuser konkurrentene på én ting

100 MILS REKKEVIDDE: Nye ET5 er en sedan i mellomklassen med mye kraft, høy grad av selvkjøring og superlang rekkevidde.

Nio ET5 blir en ny sedan i mellomklassen og den slår alle konkurrenter med en rekkevidde på over 1000 kilometer. Les hva vi foreløpig vet om bilen her.

Der er ikke lenge siden Nio viste sin lekre sedan ET7 under vårt arrangement Nordic EV Summit på Lillestrøm Varemesse. Med sin 5,1 meters lengde, er den på størrelse med de største sedanene.

Nå viser de en mindre sedan, men fortsatt på den samme skalerbare plattformen – og med de samme batteripakkene.

Det vil si at den blir tilgjengelig med batteripakke på både 75-, 100-, og 150 kWt.

NYE FARGER: Rene linjer og få luftinntak kjenner vi igjen fra både Tesla og Xpeng. Her er de supplert med små «vorter» på grunn av økt selvkjøringsgrad. Sunbathe Yellow er en av de nye fargene.

Slippes i Kina i september

Den største vil i så fall gi deg en rekkevidde på over 1000 kilometer.

Og siden størrelsen er identisk med de man finner på den eneste bilen som faktisk er for salg i Norge i dag, nemlig ES8, kan vi være ganske sikre på at batteriene kan byttes på de 20 ladebyttestasjonene som er planlagt i Norge den nærmeste tiden.

En av dem står for øvrig på Lierstranda, og vi har faktisk testet den. Hele jobben er unnagjort på 7 minutter.

Bilen ble nettopp vist under Nio Day 2021 i Suzhou i Kina, og levering av modellen starter allerede i september på hjemmemarkedet.

LAV MIDJE: Mye glass gir bra utsikt for passasjerer, men skal ikke gå ut over sikkerheten. 5 stjerner er sikret i den kinesiske kollisjonstesten.

Sportslig design og ytelser

ET5 har den samme rene og enkle designen som sin storebror, med skjulte dørhåndtak og rammeløse vinduer som faktisk har soft close-funksjon.

Den har også de karakteristiske kulene på taket og utstikkende kameraene på siden som sladrer om autonome kjøreegenskaper.

Sedanen er 4,7 meter lang og får en høyt hengslet sedanluke som på Tesla Model 3. Det er merkelig at man ikke har gått for en kombiløsning.

Sjekk vår video under med gjennomgang av storebror ET7. Mange av løsningene vil bli eksakt de samme:

Bred sporvidde og brede hofter med en kul hekkspoiler gjør den en tanke sportslig, og det med god grunn:

ET5 har 360 kW/490 hk og akselererer fra 0-100 km/t på 4,3 sekunder, takket være sin velprøvde dobbelmotorarkitektur (150 kW induksjon asynkronmotor foran og 210 kW permanent magnetmotor bak, for å tilby et maks dreiemoment 700 Nm).

Med NIOs egenutviklede høyytelse bremsekalipere er bremselengden fra 100 til 0 km/t på kun 33,9 meter.

Bilen har en luftmotstandskoeffisient på 0,24, og en kinesisk CLTC-rekkevidde over 550 km med 75 kWh Standard Range batteri, over 700 km med 100 kWh Long Range batteri, og over 1000 km med 150 kWh batteriet.

Hvilke av batteripakkene bilen er blitt testet med under akselerasjon- og bremsetest, vites ikke.

RENT: Ikke en fysisk knapp å spore annet enn på rattet. Det meste vil bli selvforklarende, men her vil man også få virtuelle vibber.

Virtuell virkelighet bak rattet

Nio følger trenden med et rent interiør med skjermbasert betjening og typiske rattkontroller med fem funksjoner, slik vi ser hos Tesla, Xpeng med flere.

Et stort panoramaglasstak skaper et lyst interiør supplert med naturlige og organiske fargetoner, inkludert NIOs nye terracotta, en dyp oransje farge.

ET5 har en rekke resirkulerte og bærekraftige materialer. Clean+ bærekraftig stoff danner en avslappende kokongstemning og forbedrer akustikken i kupeen.

Usynlige luftventiler har blitt utviklet for å få en penere og mer sammenhengende design, og stemningslys med 256 farger gir muligheten til å skape en atmosfære i bilen som alltid passer til humøret ditt.

Et Dolby Atmos 7.1.4 surround-lydsystem er standard i bilen.

LYS OG VARME: 256 farger og lune, miljøvennlige materialer skal sørge for god stemning.

PanoCinema er den første kupeen som kommer med en panoramisk digital cockpit, med AR- og VR-teknologi.

NIO har inngått et eksklusivt samarbeid med NREAL, et innovativt AR-selskap, for å i fellesskap utvikle AR-briller som kan projisere en effektiv skjermstørrelse på 201 tommer.

TRADISJONELT: Interiøret er ikke veldig flashy, men funksjonelt. Et par knapper til hurtigmeny, en vekselvelger som tar liten plass og lading og koppholdere er på plass i den to etasjes høye midtkonsollen.

NIO samarbeidet også med Nolo for å i fellesskap utvikle NIO VR-brillene som bruker ultratynne «Pancake»-linser, for å skape en kikkertaktig 4K-skjermeffekt.

Et 10,2-tommers HDR-instrument gjør bildene enda mer levende. Det gleder vi oss til å teste ut.

FOLKELIG: Mens ES8 og ET7 er svære biler, vil ET5 passe rett inn i familiebil-segmentet.

Abonnement på selvkjøring

ET5 kommer med den nyeste selvkjøringsteknologien (NAD) for selvkjørende funksjoner som gradvis skal gi en trygg autonom kjøreopplevelse for motorveier, urbane områder, parkering og batteribytte etter hvert som dette gradvis rulles ut.

Du må ha et abonnement for å få tilgang til disse funksjonene.

HELT SOLTAK: Og som du ser, en høyt hengslet bakluke.

ET5 er designet for å møte de strenge femstjerners C-NCAP- og Euro NCAP-standardene.

Dette oppnås ved hjelp av et svært sterkt stål-aluminium hybridkarosseri med torsjonsstivhet på opptil 34.000 N·m/grad.

Det lave tyngdepunktet, på 482,6 mm, og sporvidde på 1685 mm har gjort det mulig for ET5 å oppnå en veltemotstand på 1,7, noe som er høyere enn NHTSAs femstjerners kriterier.

STERKT: Et svært sterkt stål-aluminium hybridkarosseri med torsjonsstivhet på opptil 34.000 N·m/grad.

Planene for neste år

Under NIO Day ble det kunngjort at ordreboken for flaggskipet ET7 vil åpne 20. januar 2022 i Kina, med leveranser fra 28. mars 2022.

Den vil redefinere standardene for databehandling og sensorer for autonom kjøring for en produksjonsbil, og leveres som standard med over 100 funksjoner for komfort, sikkerhet og smarte teknologier.

Siden den først ble annonsert, har 20 nye funksjoner blitt lagt til eller forbedret, og aksellerasjonstiden fra 0-100 km/t er redusert til under 3,8 sekunder – og luftmotstandskoeffisienten er optimalisert til 0,208.