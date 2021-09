Åpnet storstua og slapp prisene: Billigst å leie batteriet på nye NIO ES8

Nio lanserer ES8 og åpner NIO House i Norge.

I dag fikk Norge offisielt et nytt bilmerke. Vi har allerede testet deres foreløpig eneste modell, den svære SUVen ES8, og i dag var vi på plass i det første NIO House i Europa, før dørene offisielt åpner for publikum i morgen tidlig, fredag 1. oktober.

I PARADEGATA: Nio har fått et fantastisk showroom i skandinavisk stil midt på Karl Johan i Oslo. Det kule er at man har kjørt akkurat den samme stilen i Kina og kommer til å gjøre det i resten av Europa.

NIO har sikret seg hele 1.700 kvadratmeter på en av Oslos beste adresser. I dag er vi på åpningen i Karl Johans gate 33A, rett ved siden av ærverdige Grand Hotel og består av syv hovedområder: De er NIO Café, Joy Camp, Gallery, Living Room, Forum, Labs, og Library.

I forbindelse med den store åpningen ble prisene for modellen sluppet, og det kan se ut som den mest gunstige pakka er å gå for sjuseteren der man leier minste batteripakke.

Man sparer 90.000 kroner i innkjøpspris, får gratis lading opp til 600 kWt i måneden, men må betale 1.399 kroner i måneden. Da inngår også batteribytte.

6. mai i år offentliggjorde NIO at selskapet skulle etablere seg i Norge. NIO delte da planer om å etablerere et fullverdig økosystem i Norge, inkludert elektriske biler, premium servicetjenester, ladeinfrastruktur, batteribyttestasjoner, digitale opplevelser, livsstilprodukter og en ambisjon om å bygge opp et brukersamfunn i Norge.

LOOK TO NORWAY: Ikke bare bruker man norsk natur til inspirasjon på sine utstillingssentre. Fargen Arctic Green kommer til neste år og er inspirert fra nordlyset.

– Det har vært 147 hektiske dager, men vi er overveldet over den positive mottakelsen vi har fått i Norge så langt. Brukere, samarbeidspartnere, myndigheter og media ser ut til å anerkjenne at vi forsøker å bygge opp et unikt økosystem og brukeropplevelser her i Norge, sier Marius Hayler, administrerende direktør i Nio Norge.

KONSEPT: NIO EVE fra 2017 er utstilt på hedersplass ved inngangen.

Spurt folket

Hayler er spesielt imponert over hvor interesserte NIO-ledelsen har vært i de lokale forholdene i Norge, og svært lydhøre og nysgjerrige på hvordan man skal kunne tilpasse merket til norske forhold.

NIOs brukerpanel, NIO User Advisory Board, har spilt en sentral rolle i NIO Norges planlegging og fremdrifts de seneste månedene. Mer enn 650 norske kvinner og menn søkte om å bli medlem i User Advisory Board, og 200 ble opprinnelig invitert til å bli med.

Medlemmene i User Advisory Board har møtt NIO og hverandre ved flere anledninger, og var de første som fikk ta NIO ES8 i nærmere øyesyn.

NIO LIFE: Man kan kjøre klær, kunst og det meste via Nio Life-appen blant annet byggesett av EP9. Bilen i full størrelse er også på plass i utstillingen.

Henter bilen

Servicetilbudet minner mye om mytene vi hørte om Rolls-Royce sitt servicetilbud. Det inkluderer å tilby et mobilt servicetilbud, samt pick-up tjeneste hvor kjøretøyet hentes og leveres hjemme hos deg.

NIO Norges første service- og leveransesenter ligger på Ensjø i Oslo. NIO har også inngått avtaler med autoriserte servicepartnerne Frydenbø bil i Kristiansand, Kverneland Bil i Stavanger, Frydenbø biler i Bergen og Nardo bil i Trondheim.

NORSKE DESIGNERE: Det blir norsk design å få kjøpt via NIO Life.

Power Swap batteribytte

Et viktig poeng for NIO er lade- og batteribyttesystem som bytter batteriet i løpet av tre minutter.

Det første anlegget blir satt opp i Lier utenfor Drammen og i alt kommer det 20 Power Swap-stasjoner i Norge innen utgangen av 2022. Planen er å etablere Power Swap-stasjoner i mange av Norges største byer og langs de travleste reiserutene.

Alle Power Swap-stasjonene er underlagt myndighetsgodkjenning inkludert plan og bygningstillatelse fra relevante lokale kommuner.

Man vil finne dem i Trondheim, Molde/Ålesund, Dombås, Førde, Lillehammer Førde, Kløfta, Gol/Geilo, Voss Bergen/Åsane, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Vestby, Ensjø, Rv3 i Østerdalen, E16 i Gudbrandsdalen og langs E134.

– Å tilby batteribytte, er en effektiv måte å øke levetiden til batteriene og der igjennom livsløpet til elektriske biler. Teknologien representerer både bærekraft og brukervennlighet, sier Marius Hayler.

ULIKE PRISMODELLER: Marius Hayler, administrerende direktør i Nio Norge, presenterer ny måte å kjøpe bil på i Norge. Han lover at det kommer mange nye bilmodeller de tre nærmeste årene. Allerede om få måneder kommer det en sedan i størrelse med Mercedes EQE.

Helt nytt konsept – og større batteri i 2023

NIO kommer også til å tilby Battery-as-a-Service (BaaS) til norske brukere.

Kunder som kjøper en NIO ES8 Signature Edition 100 kWt sammen med et BaaS-abonnement, kan dra nytte av seks batteribytter inkludert servicegebyr for en ekstrakostnad på 1.999 kroner i måneden.

Til å begynne med, ved den første Power Swap-stasjonen i Lier, kan BaaS-abonnenter få fulladete batterier ved å gjennomføre batteribytter av 100 kWt batteriet i NIO ES8. Batteribytte er et supplement til normal lading.

I 2022 ønsker NIO å tilby muligheten til å nedgradere til et batteri på 75 kWt som del av selskapets BaaS-tilbud, samt introdusere et batteri på 150 kWt i 2023.

UVANT KONSEPT: NIO House skal nærmest bli et nytt hjem for NIO-eiere. Konseptet funker sikkert veldig bra i land og byer der man bor trangt og trenger et sted å oppholde seg. I Kina arrangerer man familieselskaper i sitt NIO house. Tiden vil vise om Karl Johans Gate 31A blir foretrukket fremfor McDonalds på barnebursdagene.

600 kWt strøm gratis pr. måned

Garantien til NIO ES8 er seks år eller 150.000 kilometer. Seks års bergingstjeneste er inkludert. Brukere får også en datapakke på 8 GB i måneden i seks år, gratis Power Home vegglader og type-2 ladekabel, samt BaaS-fordeler som to gratis byttegebyrer og 200 kWt strøm i måneden, forutsatt at brukeren velger BaaS abonnement.

NIO-pionérer, kunder som signerer kjøpekontrakt for NIO ES8 Signature Edition før 1. mars 2022, vil automatisk få oppgraderte fordeler. Dette inkluderer en datapakke på 15GB istedenfor 8GB per måned i seks år, Power Home installasjonskostnad dekket av NIO, fire ganger gratis pickuptjeneste i løpet av fire år, samt seks gratis byttegebyrer og 600 kWh strøm per måned, dersom brukeren velger BaaS

I 2022 er planen å åpne fire nye salgslokaler – såkalte «NIO Spaces» – i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. NIO Space er et mindre utstillingslokale med fokus på produkt og lokal service.

FØRST I EUROPA: Christina Bu var på besøk hos NIO i Kina for tre år siden og fikk en kikk på ES8 allerede da.

Samarbeid med Elbilforeningen

Alle nye NIO-kunder får også ett års gratis medlemskap i Norsk elbilforening, via den ferske samarbeidsavtalen som er inngått med importøren og deres representanter.

– Alle NIO-kjøpere får ett års gratis medlemskap, på samme måte som for de øvrige bilmerkene vi har avtale med. Vi hjelper nye medlemmer med å få en god start med sin elbil. Våre eksperter gir nyttig informasjon om elbil og lading. I tillegg kommer en rekke andre medlemsfordeler, blant annet vår populære ladebrikke som gir tilgang til ladestasjoner i hele landet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dette er NIO NIO ble grunnlagt i november 2014 som et globalt elbilselskap og har over 7000 ansatte verden over. De har egne sentre for forskning og utvikling, design og produksjon i Shanghai, Beijing, San Jose, München, London og seks andre lokasjoner. I 2016 presenterte NIO en av de raskeste elektriske bilene i verden. EP9 satte banerekord for et elektrisk kjøretøy på velkjente Nürburgring og tre andre kjente baner. I 2017 avduket NIO sin visjonsbil EVE og kunne samtidig kunngjøre at NIO EP9 satte en ny verdensrekord for et selvkjørende kjøretøy ved Circuit of the Americas. I juni 2018 startet de å levere flaggskipet – SUVen ES8. I mai 2019 rullet de ut den mest aktuelle bilen for Ole og Kari: ES6 – en femseters SUV med god kapasitet.Den har en rekkevidde på 610 km med 100 kWh batteri (målt etter NEDC-metoden). 0-100 km/t går unna på 4,5 sekunder, den er utstyrt med aktiv luftfjæring (Premier Edition) og har en toppfart på 200 km/t. Bremsekalipperne kommer fra Brembo og karosseriet er i hel aluminium. I likhet med Tesla og Byton M-Byte er NIO ES6 utstyrt med «NIO Pilot» – et førerassistansesystem med mange autonome funksjoner.