Subaru Solterra: Kommer snart – nå er prisene klare

ENDELIG: Det er mange år siden Subaru har hatt noe virkelig Norgesaktuelt på programmet. Denne kan redde bilmerket i Norge.

Nå er prisen på Subaru Solterra klar og det er åpnet for bestilling av tre utstyrsnivåer.

Subaru lanserer sin første elektriske SUV, Solterra AWD. Nykommeren leveres kun med firehjulstrekk, og får en startpris fra 479.000 kroner (eks. frakt og levering).

Allerede fra innstegsnivået Nordic har bilen standardutstyr som norske bilkjøpere forventer, og da spesielt når det kommer til sikkerhetsfunksjoner og fremkommelighet.

SAMARBEID: Subaru vil gjerne skryte av sitt unike interiørdesign, men det ligner vel strengt tatt på noe vi har sett hos Toyota også. Uansett et løft fra hva vi er vant til.

466 kilometer rekkevidde

Solterra AWD har en rekkevidde på inntil 466 kilometer (WLTP). Hvor langt den går, avhenger av modellvariant. Solterra har en ladeeffekt på opptil 150 kW, mens ombordladerenkan ta imot 7 kW. Batteriet er på 71,4 kWt.

Batteriets temperaturstyring skal gi kort ladetid og stabil effekt sommer som vinter. Det er mulig å overvåke bilens ladestatus og andre funksjoner via Subaru Care-appen. Vi gleder oss til å teste den selv.

Høy bakkeklaring på 21 cm og et unikt permanent firehjulstrekksystem som standard, gjør Solterra AWD til en ekte e-SUV egnet for norske forhold.

Nye Solterra AWD er 469 cm lang, 186 cm bred og 165 cm høy. Bagasjerommet er på opptil 452 liter med stor åpning og flatt gulv. Den trekker opptil 750 kg og er godkjent for taklast på inntil 75 kg. Det gir mulighet for bruk av både tilhenger og skiboks.

Mye av designen finner vi også igjen i Toyota bZ4X, som den deler plattform med.

Det lave instrumentpanelet skal gi god sikt gjennom frontruten, og viktig informasjon vises i kombiinstrumentet og på midtdisplayet. Modellen kommer med et 7-tommers LCD-instrumentpanel og en 12,3-tommers multimediaskjerm.

NORGESBILDER: Bilene har vært på turne i Norge en stund allerede.

Ny plattform

Nye Solterra AWD er bygget på en nyutviklet plattform. Subaru kaller den e-Subaru Global Platform. Den er drevet av to uavhengige motorer på for- og bakakslene, som leverer en samlet effekt på 160 kW (80 kW + 80 kW) og har et dreiemoment på 337 Nm. Det gir en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 6,9 sekunder.

Modellen har tre kjøremodus – Eco, Normal og Power, og er utstyrt med paddle switch for rask og dynamisk regenerering av bremseenergi med enpedalskjøring som Subaru kaller S-pedal.

Bare som AWD

Subaru er opptatt av arven og Solterra AWD er utstyrt med fremkommelighetsfunksjonene X-MODE og nyvinningen Grip Control. X-MODE har innstillingsfunksjoner tilpasset snø/søle og dyp snø/ gjørme.

Den nye funksjonen Grip Control, eller grepskontroll på norsk, holder en konstant hastighet i bakker og ujevnt terreng, slik at fører kan fokusere på styringen.

GJØR DØREN HØY: Bagasjerommet er ikke blant de største, men holder for de fleste. Tilhengervekta på sparsomme 750 kilo er neppe det Subaru er mest stolte av, men kundene er ikke bortskjemte fra før heller.

Høy sikkerhet

Solterra AWD er utstyrt med sikkerhetssystemet Subaru Safety Sense som standard. Pakken inneholder blant annet antikollisjonssystem (PCS), Adaptiv Cruise Control (DRCC), Driver Monitor System, nødstoppfunksjon (EDSS) og filholderassistanse (LTA).

Modellen får i tillegg sikkerhetsfunksjoner som døråpningsvarsler (SEA), panorama parkeringsmonitor (PVM), blindsonevarsling (BSM) og Parking Support Brake (PKSB).

Subaru Solterra AWD leveres med tre utstyrsnivåer. Her får du WLTP-rekkevidde og startpriser:

Solterra Nordic AWD, 466 km, 479.000 kroner.

Solterra Limited AWD, 419 km, 499.900,-

Solterra Sport AWD, 416 km, 509.900,-

Subaru Norge har åpnet for bestilling, og de første kundebilene vil bli levert i juni.