Toyota bZ4X: Denne er det mange som venter på – nå er startprisen klar

SNART ER DEN HER: Toyota har åpnet for reservering av sin første helelektriske bil bZ4X.

Toyotas første elbil kommer til Norge i juni, og har gode forutsetninger for å bli en storselger.

Toyota bZ4X er den første modellen fra den japanske bilgiganten som er utviklet helt og fullt som en helelektrisk bil.

Det er også den første modellen som bygges på selskapets nye plattform for batterielektriske biler. Denne plattformen er utviklet i et samarbeid med Subaru, som også er rett rundt hjørnet med sin første elbil, Solterra.

I en pressemelding i dag offentliggjør Toyota startprisene for bZ4X, og de er av det aggressive slaget: Veiledende utsalgspris med forhjulstrekk vil være kr 399.900. For bZ4X AWD med drift på alle fire hjulene vil startprisen være kr 427.000. Frakt og leveringsomkostninger tilkommer. For biler levert i Oslo-området utgjør dette 9900 kroner.

Dette burde være svært konkurransedyktig for en bil i denne klassen, spesielt firehjulstrekkeren. En naturlig konkurrent blir Nissans nykommer, Ariya, som vi prøvekjørte forleden. Den koster fra 409.900 med tohjulstrekk, mens du må ut med 529.900 for å sikre deg firehjulstrekkeren. Disse prisene inkluderer frakt og levering.

Toyota bZ4X lanseres i Norge i juni, og det er allerede åpnet for reservasjoner av bilen. Kunder kan signere kjøpekontrakter fra april.

Kan øke rekkevidden med solceller

Bilen bygges med batterienheten som en integrert del av chassiset, under gulvet, noe som gir fordeler som lavt tyngdepunkt, utmerket vektbalanse og en stiv konstruksjon som bidrar til høy sikkerhet og utmerkede kjøreegenskaper.

Toyota bruker litiumion-batteri og kapasiteten er 71,4 kWt. Offisielle tall for rekkevidde er ikke kjent ennå, men bilen forventes å kunne gå over 450 km (etter WLTP-normen) som tohjulstrekker.

Toyota presiserer i pressemeldingen at rekkevidden vil variere fra modell til modell, og at tallet er avventende offisiell typegodkjenning.

Varmepumpe og vannkjøling av batteriet er på plass, og batteriet kan hurtiglades til 80 prosent på rundt 30 minutter.

Fra start leveres bZ4X med en énfase ombordlader på 6,6 kW. Fra fjerde kvartal i år vil en ny trefase ombordlader på 11 kW være tilgjengelig.

Rekkevidden kan maksimaliseres dersom du bestiller solcelletak. Solcellene kan være aktivert både under kjøring og når bilen står parkert, og Toyota har kalkulert at de i løpet av ett år kan høste nok energi til å kjøre 1800 km.

To motoralternativer

Toyota bZ4X skal bli en rommelig, komfortabel SUV som blir tilgjengelig med et helt nytt system for firehjulsdrift med separate motorer for hver aksel.

Den forhjulsdrevne bZ4X drives av en kraftfull, elektrisk motor på 150 kW/204 HK med et dreiemomentet på 265 Nm. 0 til 100 kilometer i timen gjøres unna på 7,5 sekunder og toppfarten er 160 km/t.

Firehjulstrekkeren kommer med separate motorer på 80 kW på for- og bakakselen. XMODE med forskjellige modus kan også aktiveres for å tilpasses forholdene med egne innstillinger for snø/søle, dyp snø og søle (under 20 km/t) og grepskontroll for tøffere offroadkjøring (under 10 km/t).

Med samlet effekt på 160 kW/217,5 HK og et dreiemoment på 336 Nm, går 0-100 km/t unna på 6,9 sekunder, mens topphastigheten er den samme, altså 160 km/t.

Bilen kan kjøres med én pedal med økt generering av bremseenergi slik at føreren kan akselerere og retardere bilens hastighet ved bruk av gasspedalen alene.

Klasseledende benplass særpregede lys

Toyota har alltid hatt mye kanter og linjer. Det fortsetter her, med noe de kaller elegant og robust. Fronten karakteriseres av smale lykter og et design som skal bli et felles kjennemerke for modellene i bZ-serien.

Sett fra siden har den en lav silhuett, slanke pilarer foran og en lav skulderlinje som reflekterer det lave tyngdepunktet som følger av den nye plattformen.

Hjulbuene og de store hjulene (opp til 20’’) plassert ut mot bilens hjørner og markerte profiler nederst på dørene, gir bilen ekte SUV-karakter.

Sett bakfra har designerne fokusert på hjørnene, som har fått særpregede baklys i hele bilens bredde.

Den store akselavstanden skal gi klasseledende benplass for alle og avstanden mellom hoftepunktene til passasjerer i for- og baksetene er én meter.

Bagasjeromsgulvet er justerbart og bZ4X tar opp til 452 liter bagasje. Det er ikke best i klassen, men bedre enn en annen nykommer og konkurrent, NIssan Ariya, som er avspist med et bagasjerom på 415 liter i firehjulstrekkversjonen.

Vi prøvekjørte Ariya nylig, og det kan du lese mer om i denne artikkelen:

Sikrere og mindre luftmotstand

Forskjellige aerodynamiske elementer som skal bidra til økt rekkevidde, er en del av bZ4X’ design. Det inkluderer åpninger i støtfangeren foran for å skape en bedre luftstrøm, underside med heldekkende deksel, delt takspoiler og spoilerleppe bak, diffuser bak og et vindu i bakdøren som er presist vinklet. Den tynne, nedre grillen har en lukkefunksjon som justerer seg for å styre kjøleluft til batteriet og bidrar til å redusere luftmotstand.

Toyota bZ4X får tredjegenerasjon av Toyota Safety Sense (TSS), med nye, forbedrede funksjoner for å gi beskyttelse mot et enda bredere spekter av vanlige ulykkeshendelser.

Nye funksjoner inkluderer utvidelse av kollisjonsvernsystemet med gjenkjennelse av møtende kjøretøy som kommer inn i motgående kjørefelt, demping av akselerasjon i lave hastigheter og nødstopp-assistanse.