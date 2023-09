Parkering for elbil

Mercedes-EQ Concept CLA lyser opp tysk bilmesse: Kongen av bling …

LYSSATT: Det bærekraftige interiøret belyses av en mengde LED-lys.

Mercedes har for alvor tatt en annen retning enn alle andre. Lys er luksus – og ingenting viser dette bedre enn deres siste konsept, som ble vist for første gang denne uka.

Bilmessen IAA pågår i München nå, og tradisjonen tro vises en rekke bilnyheter for første gang.

Og her har Mercedes denne uken virkelig presentert den nye kongen av bling med sin nye elektriske konseptbil.

Masse rekkevidde, pent forbruk

Dagens CLA kunne meget gjerne vært en elbil. Før EQS var det Mercedes sitt mest aerodynamiske karosseri. Og den ville solgt godt. Generasjonen før var veldig populær i Norge.

Det kan også den neste CLA bli, dersom prisen er riktig. Argumentene ser du under:

Mer enn 750 km rekkevidde

Gjerrig. 93 prosent effektivitet fra batteri til hjul

Forbruk på 12 kWt/100 km

800 volt system – lading på 250 kW

40 mil på 15 min

FINT SKAL DET VÆRE: Slik presenterer Mercedes sitt siste konsept.

Bling

Vi har sett det på Maybach, altså hvordan de prøver å jazze opp en S eller GLS for å tiltrekke kunder. Blanke felger, Maybach-logoer over alt og selvfølgelig et rimelig sinnssykt interiør.

EQS byr på verdens største skjerm og høyt fokus på stemningslys over alt. Mercedes-stjerna skal brukes for det den er verdt.

«Lys er den nye krommen», var meldingen fra Mercedes da de viste den drøye Vision EQS i 2019, og det er i praksis det vi ser her.

GLATT: Designen på sedanen viderefører GLA-linjene, men er rå ren som du kan få den visuelt.

Teknologi fra EQXX

Ifølge Mercedes benyttes mange erfaringer fra konseptbilen EQXX i CLA:

Den glatte fronten, de aerodynamiske felgene, måten å bygge lettvektskarosseri, materialvalg i interiøret og en langt mer innovativ varmepumpe som lager varme fra utetemperaturen for å varme kupeen, selv om vinteren.

Den karakteristiske grillen i fronten må erstattes med noe annet. Den skal være aerodynamisk glatt, som på konseptet EQXX, men fremstå flerdimensjonal.

Svaret er lysdioder.

Nedkanten av panseret har en lysstripe fra dør til dør. Det samme ser du på bakenden. Lyktene både foran og bak er stjerneformet inni en sirkel.

Hele glasstaket, som minner mye om det man ser i Tesla Model 3, har et stjernemønster. Det betyr at det er en sedan – dessverre.

Og ikke glem felgene. De forkrommede tallerkenfelgene med fem eiker er befengte med stjerner.

For de som er opptatt av karosseriskjøter: Her har Mercedes gjort en langt bedre jobb enn på EQS. Skjøtene er få og karosseriet følger Mercedes-filosofien nå om dagen, så få linjer som mulig.

Vegg til vegg-skjerm

Interiøret minner voldsomt om det rullende konseptet EQXX. En lang vegg til vegg-skjerm der alt som er sort, til enhver tid ikke trekker strøm. Mer flytende, men fortsatt inndelt i tre deler.

Alt styres med fingertupper, tale, gestikulering eller via berøring på de fire eikene på det lyssatte rattet.

Selvfølgelig skal kunstig intelligens tas i bruk, mest for å forenkle informasjonsflyten og gi deg det du aller helst vil ha.

Alt styres av det kommende Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) som tillater tredjepartsintegrasjon.

Interiøret er laget av fornybar cellulose, silke, polyestertekstil fra tomflasker, bærekraftig produsert nappa-skinn og gulvmatter av bambusfiber.

Det er første gang vi ser et horn i panna på en tysk bil også, i form av en LiDAR.

Mercedes har for øvrig som mål å unngå ulykker 100 prosent i fremtiden.