Optimaliserer strømnettet med over 1500 elbilladere: Kundene lar Tibber kontrollere elbilladingen

SMART PROSJEKT: Strømleverandøren Tibber har nå over 1500 elbilladere tilknyttet Agder Energis NorFlex-prosjekt.

Elbilladere på Sørlandet bidrar til å justere strømforbruk og -etterspørsel.

Hørt om Agder Energis NorFlex-prosjekt?

NorFlex-prosjektet tester ut og utvikler teknologiske løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for et mer effektivt og bærekraftig strømnett.

I løpet av de siste månedene har NorFlex-prosjektet fått en kraftig økning i antall husholdningskunder som deltar i prosjektet.

Tilknyttet 1500 elbilladere

Strømleverandøren Tibber har nå over 1500 elbilladere tilknyttet prosjektet, og har siden november dermed kunnet levere 200 megawattimer i fleksibilitet.

MER BEVISSTE FORBRUKERE: – Vinterens høye strømpriser har ført til mer bevisste forbrukere som er interessert i å bruke strøm på en smartere måte, sier Inger B. Ose, prosjektleder i NorFlex.

– Det at vi mot slutten av vinteren kan se tilbake på slike tall, viser hvor verdifulle mange små fleksible fleksibilitetsressurser kan være. Vinterens høye strømpriser har ført til mer bevisste forbrukere som er interessert i å bruke strøm på en smartere måte, sier Inger B. Ose, prosjektleder NorFlex, i en pressemelding.

NorFlex-prosjektet startet i 2019, og sammen med partnerne Glitre Energi, Statnett og NODES, ønsket Agder Energi å utforske hvordan lokalt strømforbruk i sum kan bidra til å avlaste strømnettet.

Ved å ha mulighet til å justere forbruket gjennom styring av lokale husholdningsenheter – som elbilladere – er det mulig å raskt justere etterspørselen etter strøm.

Dette skjer gjennom NODES, en markedsbasert plattform der nettselskaper kan handle tilgjengelig fleksibilitet.

Både strømavtale med Tibber og ladeboks fra Easee inngår forøvrig i Elbilforeningens medlemsfordeler. Du kan lese mer via lenkene under:

Får rabatt mot at Tibber kontrollerer ladingen

– Som kunde hos Tibber kan du registrere dine elektriske enheter i Tibber-appen for å bruke ulike strømstyringsfunksjoner, sier Syavash Kazemi i Tibber.

– For eksempel, hvis «Smartlading» er slått på, får kunder med en Easee elbillader en rabatt på ladekostnaden i bytte mot å la Tibber kontrollere ladingen.

Kazemi understreker at Tibber likevel alltid vil overholde preferanser definert av kunden.

For å kunne tilby denne prisreduksjonen, optimaliserer Tibber lading basert på blant annet spot- og NODES-priser.

– Når kunden godtar «Smartlading» i Tibber-appen, tilgjengeliggjøres Easee-laderen automatisk i NODES-plattformen som en fleksibel ressurs. For å oppnå dette har vi automatisert mange av våre prosesser, for eksempel ressursregistrering, legge den til en portefølje, handle, utkoble og rapportere, sier Syavash.

– Kommer kundene til gode

– NorFlex-prosjektet baner vei og viser viktigheten av å ha flere muligheter å spille på når det gjelder å styre strømnettet i et lokalt område. Hvis et mer effektivt strømnett gjør at vi unngår å investere i ny, større infrastruktur, betyr det store samfunnsøkonomiske besparelser, sier Rune Hogga, ansvarlig for fleksibilitetssatsingen i Agder Energi.

BETYDELIG BÆREKRAFTASPEKT: Rune Hogga i Agder Energi mener NorFlex-prosjektet har mye godt ved seg både for forbrukerne og samfunnet.

– Dette kommer kundene til gode i form av lavere nettleie, i tillegg er det også er et betydelig bærekraftaspekt ved å unngå utbygging og bruke de ressursene man har på en best mulig måte, fortsetter Hogga.

I Norflex-prosjektet er det totalt handlet over 450 megawattimer, og både private, offentlige, bedrifter og industri deltar med over 2400 enheter.

Til nå er det totalt gjort over 10.000 handler gjennom markedsplassen NODES.