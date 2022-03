Nominert til Eksportprisen 2021: Smartlader-selskapet Easee kan vinne prestisje-pris

NOMINERT: Elbillader-produsenten Easee er nominert til Eksportprisen, som deles ut senere denne måneden. Foto: Easee AS

Sandnes-bedriften som leverer smartladere er den eneste elbil-relaterte bedriften som er nominert.

I dag ble det kjent at Sandnes-bedriften Easee er en av ti norske bedrifter som er nominert til Eksportprisen 2021.

Bak prisen står Innovasjon Norge, Eksportstrategirådet og det statlige foretaket Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Prisen deles ut 23. mars på Eksportkonferansen, som denne gangen har temaet «Kan et grønnere Norge tette eksportgapet?».

«Gjør global suksess med smartladere til elbiler»

Med dette som overordnet tema er det kanskje ikke så dumt at Rogalands-bedriften som spesialiserer seg på smartladere er en av de ti nominerte til prisen i år.

Selskapet har på kort tid gått fra en tre til over 250 ansatte, og har i dag salgskontorer i Storbritannia, Nederland og Tyskland, og importerer til 17 europeiske land.

Sandnes-selskapet legger heller ikke skjul på at de har ambisjoner om å bli et av de største selskapene innen grønn teknologi i verden i løpet av de ti neste årene.

Easee er for øvrig den eneste av de nominerte bedriftene som kan knyttes til elbil-infrastruktur.

Blant de øvrige nominerte finner vi vidt forskjellige selskaper som møbelprodusenten Ekornes, kaffebrenneren Røst Coffee og Kongsberg Satellite Services, kommer det frem i en pressemelding i dag fra Innovasjon Norge.

Her er begrunnelsen for at smartlader-selskapet er nominert:

«Gjør global suksess med smartladere til elbiler: Nominert fordi bedriften har rask og lønnsom vekst, rask etablering i europeiske markeder, høye, oppnåelige ambisjoner og ny teknologi i utvikling. Easee produserer smartladere til elbiler, samtidig som de bidrar til digitalisering av energidistribusjon.»

En av Elbilforeningens mest populære medlemsfordeler

Eksportprisen deles hvert år ut til en norsk bedrift som markerer seg på følgende områder:

Høy eksportandel

Verdiskaping i Norge

Markedsmessig fremgang

Nyskapende løsninger/produkter

I 2020 gikk Eksportprisen til Sarpsborgs hjørnesteinsbedrift Borregaard, og ble delt ut av daværende næringsminister Iselin Nybø.

Om nåværende næringsminister Jan Christian Vestre vil komme til å dele ut årets pris til Easee er fortsatt noen uker for tidlig å si, men Trond Iversen, ansvarlig for medlemsfordeler i Elbilforeningen, vil utvilsomt være en av gratulantene.

– De lager utvilsomt svært populære smartladere. Vi har hatt Easee ladeboks som et av våre aller mest attraktive medlemsfordel-tilbud en god stund nå, sier Iversen.

Prisen på medlemstilbudet varierer ut fra om du kombinerer det med strømabonnement fra Tibber, og om du ønsker installasjon inkludert i prisen.

– Men uansett er du garantert en svært god pris på denne ladeboksen som medlem av Norsk elbilforening, fastslår Iversen.