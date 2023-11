Elbilforeningens nye lade-spalte: Hvor lenge kan man regne med at batteriet varer?

KAN LADING: Elbilforeningens ladeekspert Lars Godbolt svarer på spørsmål fra Elbilforeningens medlemmer i denne nye spalten på elbil.no. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Må du egentlig regne med å bytte ut batteriet i elbilen din om noen år?

Elbilforeningens medlemsservice mottar en jevn strøm av henvendelser fra både ferske og mer erfarne elbilister som har spørsmål om så mangt knyttet til elbil.

Veldig mange av spørsmålene vi får dreier seg om lading – det være seg hjemmelading og ladeboks-problematikk så vel som spørsmål knyttet til hurtiglading og gatelading.

I denne spalten vil derfor vår ladeekspert Lars Godbolt svare på det mange lurer på rundt elbillading.

Har du et spørsmål som vi bør ta opp i denne spalten? Send det inn via boksen under, kanskje blir nettopp ditt spørsmål besvart:

Dagens spørsmål: Må jeg regne med å bytte ut batteriet i elbilen min om noen år?

Og hvor lenge varer egentlig et elbilbatteri?

Dette temaet er en gjenganger blant elbilskeptikere, og ofte et argument som brukes mot overgangen til helelektrisk. Hva er vitsen med å kjøpe seg elbil, hvis du må bruke masse penger på å bytte elbilbatteriet like ofte som man bytter mobil?

Er det egentlig slik? Nei, selvsagt er det ikke det. Vi gir ordet til Lade-Lars:

Lade-Lars svarer:

Heldigvis trenger man ikke å bytte batteriet på en elbil like ofte som man bytter ut andre forbruksvarer med batteri.

Så godt som all erfaring så langt med elbilbatterier, er at de holder seg godt ut levetiden til bilen, og deretter vil batteriet kunne få et etterliv i en andre sammenhenger før komponentene til slutt forhåpentlig gjenvinnes.

Elbiler kommer med en egen garanti for batteriet. Bransjestandarden ligger på åtte år eller 160.000 km kjørt, som oftest med et løfte om at batteriet skal holde minst 70 prosent av den originale kapasiteten.

Vi har tidligere testet batterier på biler fra 2015 som fortsatt har over 90 prosent av kapasiteten. Andre kan ligge på rundt 80 prosent, men i noen tilfeller kan det også være lavere.

FORTSATT GOD: Nissan Leaf er et eksempel på en elbil som har vært i salg siden 2012, og de aller fleste holder godt på batterikapasiteten.

De bilene som presterer dårligst i slike tester har som regel vært tilfeller med suboptimal batterikjemi og spesielt mangel på aktive kjølesystemer. Blir batteriet for varmt kan det nemlig miste kapasitet. Nyere elbiler er langt bedre på dette området.

I tillegg har eldre elbiler mindre batteripakker som vil tilsi flere oppladninger. Dette kan også slite på batteriet. Et større batteri vil kreve færre oppladninger og dermed holde seg bedre.

Bilen har et batteristyringssystem (forkortet til BMS på engelsk), som tar vare på helsen til batteriet ved å regulere ladehastigheten og temperaturen når det er behov for det. Ved å hindre at det blir for varmt eller for kaldt, sikrer systemet at batteriet holder seg godt.

Det er også noen forholdsregler du selv kan ta for å sikre et sterkt og sunt batteri. Når bilen skal stå stille over lengre tid, trives batteriet best når det er ladet mellom 20 og 80 prosent. Det kan du lese mer om her:

Alt i alt kan du trygt forvente god levetid på batteriet ditt. Noe reduksjon i kapasitet må man nok beregne over tid, men den skal falle veldig drastisk før det blir problematisk for bruksmønsteret til den gjennomsnittlige bilist.

Lurer du på mer om elbilens levetid? Sjekk ut vår side: Hvor lenge holder en elbil.

