Priskrigen på lyn- og hurtiglading fortsetter: Nå kutter ladeselskapet Recharge prisen kraftig

PRISKUTT: Nå koster lynlading 5,99 kroner per kilowattime hos Recharge. Velger du hurtiglading i stedet, koster dette nå 5,49 kroner hos ladeselskapet. Foto: Recharge

Recharge kutter prisen på lynlading med halvannen krone per kWt, og går dermed fra å være en av de dyreste til en av de rimeligste. Men å lade hos Tesla er fortsatt billigst, for dem som kan det.

Midt i forrige uke melde elbil.no at ladeselskapet Ionity skrudde ned ladeprisene sine – og nestlederen i Elbilforeningen, Petter Haugneland, mente at han været at en priskrig var i emning blant ladeselskapene:

Allerede dagen etter viste det seg at Tesla, som fra før var billigst, i løpet av natten hadde senket ladeprisene i sitt nettverk, og det kraftig:

På Teslas ladestasjoner er det lokale prisvariasjoner fra stasjon til stasjon, men på svært mange av Tesla-ladestasjonene var prisreduksjonen på rundt 25 prosent.

Dermed er Tesla fortsatt klart rimeligst – enten du kjører Tesla selv eller en annen elbil, så lenge du har muligheten til å lade hos dem.

I løpet av fredagen senket også ladeselskapet Mer i det stille ladeprisen sin til 6,99 kr/kWt i hele landet.

Også Eviny har redusert prisen på hurtiglading med 80 øre i sommer, til 6,99 kr/kWt for stasjonene i Sør-Norge.

Her finner du vår til enhver tid oppdaterte prisliste for hurtiglading i Norge:

Recharge senker prisene drastisk

Nå har også Recharge, Norges største ladeselskap med sine over 3000 ladepunkter, meldt seg på – og da er det kanskje ikke lenger noen tvil om at det må være greit å bruke ordet priskrig.

Nå har de nemlig senket prisen på lynlading i fra 7,49 kroner per kWt til 5,99.

Det utgjør en reduksjon på 1,50, og dermed har Recharge over natten gått fra å være en av de dyreste ladeselskapene, til en av de rimeligste.

Ønsker du heller å hurtiglade (altså på ladere som maksimalt gir 50 kW) hos Recharge, er prisen for dette nå satt ned til 5,49 kroner i Sør-Norge.

I Midt- og Nord-Norge er prisen 50 øre lavere enn prisene ovenfor igjen, både for lyn- og hurtiglading. (Se faktaboks med fullstendig prisliste nederst i denne artikkelen.)

Recharge er for øvrig en del av Ladeklubben:

– Turbulent og usikker tid

– Vi har vært gjennom en turbulent og usikker tid det siste halvannet året med først økte strømpriser og deretter økte kostnader for både innkjøp og installasjon av ladestasjoner, vedlikehold og drift. Det førte til at ladeprisene steg i 2022 og i starten av 2023, sier Stian Mathisen i Recharge i en pressemelding.

SMILER ETTER PRISKUTT: – Nå mener vi tiden er inne for ytterligere en prisnedgang, sier Stian Mathisen i Recharge.

– Tidligere i sommer gjorde lavere strømpriser at vi kunne senke prisen med 50 øre. Nå mener vi tiden er inne for ytterligere en prisnedgang, og vi er glade for å kunne gi våre kunder en lavere pris fra og med i dag.

Recharge har så langt i år åpnet over 300 nye lynladepunkter i Norge.

– Vi er opptatt av at norske bilister enkelt skal velge elbil både til daglig og på langtur. Derfor bygger vi en mengde nye lynladere, og vi oppgraderer eldre 50 kilowatts ladere til lynladere med 150 kilowatt eller mer. Samtidig fortsetter vi å kontinuerlig evaluere prisen for å sikre stabil drift av ladenettverket og en god opplevelse for våre kunder, sier Mathisen.

Nå gjenstår det bare å se hva Mer, Norges neststørste ladeselskap vil foreta seg etter det markante prisdroppet fra Recharge.

Det blir neppe en stor overraskelse om de svarer i løpet av kort tid, selv om de altså satte ned prisen litt sist fredag.

Her er de nye ladeprisene hos Recharge: Sør-Norge (prisområder NO1, NO2 og NO5): Normallading (opptil 22 kW): 4,49 kr/kWt

Hurtiglading (opptil 50 kW): 5,49 kr/kWt

Lynlading (opptil 400 kW): 5,99 kr/kWt Nord- og Midt-Norge (prisområder NO3 og NO4) Normallading (opptil 22 kW): 3,99 kr/kWt

Hurtiglading (opptil 50 kW): 4,99 kr/kWt

Lynlading (opptil 400 kW): 5,49 kr/kWt