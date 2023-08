Parkering for elbil

Kjørte Bærum-Marbella-Bærum i Teslaen: Ladet gratis gjennom Europa

IKKE BARE LADESTOPP: Daria Suntsova nyter utsikten ved Domaine de la Bretesche i Frankrike. Foto: Privat

Espen Solheim, kona Daria Suntsova og to katter hev seg i elbilen og kjørte tur-retur til Spania. Les videre for å se hvordan det gikk.

Etter hvert som rekkevidden har økt og hurtigladestasjoner blir et vanligere syn, har elbilen blitt en verdig feriebil.

Espen Solheim kjørt i sommer tur/retur til Marbella, og her deler de erfaringene sine med oss.

Da Solheim og kona pakket seg inn i Teslaen med kofferter og katter, var planen egentlig å bli fastboende.

Sammen hadde de ordnet seg boplass, og kona Daria, som hadde spansk oppholdstillatelse fra før av, hadde sikret seg jobb.

Men så ble det endringer i planene. Hva som skjedde kan du se i slutten av saken.

Ladet hos Elvis

Reisen begynte med å kjøre fra Bærum ned til Larvik, hvor de tok fergen til Hirtshals.

Etter det ble det lading hos Tesla i Randers, men dette var ikke et hvilket som helst ladestopp:



– Vi kom til verdens beste restaurant i Elvis-museet Memphis Mansion. Det er nesten verdt hele turen. Jeg kjøper bestandig bare en sandwich de har, med banan og peanøttsmør og syltetøy. Jeg tror de dypper hele greia i frityrfett. Man kan ikke spise det for ofte, det er tung for kroppen, forteller Solheim.



Ferdig spist, og med Danmark i bakspeilet, bar det så ut på autobahn mot Hamburg og så vestover til Minden og første overnatting i en leilighet de fant på Airbnb.

STREKKER PÅ POTENE: Tera og Luna lufter seg på ladestopp.

Kattene Tera og Luna trivdes også på turen:



– Vi fikk sluppet ut kattene i leiligheten, latt de spise og brukt kattedoen. Ellers passer det helt perfekt med ladestopp når man har med dyr. Man får tid til å gi dem litt mat og vann mens man lader. De hadde det veldig bra på tur, det var lite piping i bilen, sier han fornøyd.



Gratis lading

Hvordan har det seg at de kom seg så billig unna på ladestasjonene når det ofte koster mellom over sju kroner per kWt?

Svaret er at Solheim gikk til anskaffelse av en Tesla Model S P90DL fra 2015, som fortsatt kvalifiserer for gratis lading på Tesla-stasjoner.



– Det er utrolig digg å reise rundt med gratis lading, det anbefales sterkt, fastslår Solheim.



De valgte naturligvis å prioritere Tesla-ladere på reisen nedover, men i Paris ble det et problematisk unntak:



– Det var veiarbeid på en utkjøring og ruta tok oss slik at vi ikke kom helt frem til Tesla-laderene med de 7 prosentene vi hadde. Vi begynte derfor å surre litt for å finne noen andre ladere i området, så vi kunne booste batteriet nok til å komme frem til superchargeren, forteller Solheim.



De to første stasjonene de fant var ikke tilgjengelig. En var på en søndagsstengt IKEA-parkering og den andre var vandalisert i stykker.

Til slutt fant de noen brukbare 50 kW-ladere utenfor et hotell, men det var heller ikke så lett:



– Vi måtte laste ned en applikasjon, og da jeg registrerte meg måtte jeg betale 50 euro depositum hver gang jeg forsøkte å registrere kortet i appen. Etter syv forsøk sjekket jeg bankkontoen, og da hadde de trukket hver gang rett ut av kontoen, sier han.



FULL STOPP: Her fraktes Teslaen til nærmeste supercharger etter flere mislykkede forsøk på lokale franske ladestasjoner.



– Vi hadde faktisk nesten tomt batteri da, og fikk ikke ladet. Istedenfor å kjøre etter en ny, ringte vi for sikkerhets skyld etter veihjelp og fikk tauet bilen til superchargeren. Etter dette sluttet vi å slavisk følge Tesla-ruta, og sjekket mer med Google Maps etter hva som var i nærheten, forklarer Solheim.

Gratis strøm, dyr mat

Etter et par netter på hotell i den franske hovedstaden bar det igjen sørover. Her gikk det for det meste fint med den reviderte ladestrategien.



– Spania har egentlig akkurat nok hurtigladere til at du kommer deg gjennom. Jeg følte ikke på noen rekkeviddeangst der. Veldig fin natur og veldig fine veier, absolutt å anbefale, sier han.

BLIDE PÅ TUR: Espen Solheim og kona Daria Suntsova på tur.

Da de endelig var fremme, i Marbella var det derimot ikke mange ladere å velge mellom.



– Det fantes en sånn 50 kilowatt som ligger inne i en hotellparkering. Det er bare én av dem og den er gratis, men så ligger den i nærheten av en veldig dyr restaurant. Så man må bare gå inn og ta seg en kopp kaffe, eller et bedre måltid, forteller Solheim.

Vendte tilbake

Planen var å bli boende i Marbella, men etter en måned tid fikk de en uventet gladnyhet.



– Situasjonen ble litt endret. Vi fant ut at kona var blitt gravid, og da måtte vi bare sette oss ned og gå gjennom alt nytt.

– Vi konkluderte med at det er no-brainer at vi heller ville oppdra en unge i Norge enn i Spania, sier Solheim.

Og dermed ble det altså elbiltur tilbake til Norge igjen i stedet.

ET AV MANGE: Solheim regner med at det ble cirka 5-7 ladestopp per dag i deres 2015 Model S.

Nedenfor finner du Solheims råd for elektrisk langtur i Europa med kjæledyr i bilen.

Lading: Planlegg ruta og se etter alternativ før du starter, slik at du kan legge opp kjørestilen din etter ruta. Ikke følg bilens forslag slavisk.

Planlegg ruta og se etter alternativ før du starter, slik at du kan legge opp kjørestilen din etter ruta. Ikke følg bilens forslag slavisk. Ha litt ekstra penger i bakhånd. Jeg fikk jo tilbake de 350 euroene fra ladeoperatøren, men det tok fire uker før de var tilbake på kontoen. I tillegg kan hotellene bli dyrere enn hva man har regnet med, spesielt i Paris.

Overnatting : Vær i hvert fall en dag i forkant med å vite hvor man skal bo. Med Airbnb er det viktig å sjekke inn til tiden og kommunisere godt med verten før man kommer. Si fra om man blir sen.

: Vær i hvert fall en dag i forkant med å vite hvor man skal bo. Med Airbnb er det viktig å sjekke inn til tiden og kommunisere godt med verten før man kommer. Si fra om man blir sen. Gå for å leie der du leier hele leiligheter og ikke må dele rom med andre gjester.

Unngå også dem som vil ha depositum utenfor Airbnb og som setter opp altfor kompliserte regler. Vi var utfor en slik i Spania som tar ekstra betalt for masse ting som å sjekke inn sent og lignende.

Katt på tur : Ta dem med på lengre turer allerede når de er unge. Gjør dem vant med å være i bur slik at de vet at de blir tatt ut igjen og er trygge. Ta dem heller ut en gang for mye når man lader, og glem ikke å sette på Pet-mode i bilen. Det blir så fort varmt i bilen når det er sol ute.

: Ta dem med på lengre turer allerede når de er unge. Gjør dem vant med å være i bur slik at de vet at de blir tatt ut igjen og er trygge. Ta dem heller ut en gang for mye når man lader, og glem ikke å sette på Pet-mode i bilen. Det blir så fort varmt i bilen når det er sol ute. Gi dem helst våtfôr underveis. Da får de i seg litt fuktighet. De var ikke alltid så interesserte i å ta imot vann mens vi kjørte.