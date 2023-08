Parkering for elbil

Nedslående fra Fisker: Lages bare i 999 eks. og koster nesten 4,9 mill.

LYST PÅ DENNE? Da må du ha mye penger og være lynrask.

Henry Fisker legger drømmen i grus for de som ønsket seg en lynrask kabriolet. Selv tror designeren at Rōnin vil sette en ny standard i bransjen for bærekraftig luksus.

Det var nok mange som fikk aktivert spyttkjertlene da de ble presentert for Fisker Rōnin Super GT i forrige uke.

En firehjulsdrevet firedørs femseters kabriolet med hardtop, slik at den både kan nytes åpen og lukket.

BORT MED BRYTERNE: Her blir det lysshow og blanke flater. Det blir spennende å se hvordan det funker i en åpen bil.

Og det i høye hastigheter.

Med over 1.000 hester, toppfart på 275 km/t og akselerasjon til 100 km/t på to sekunder, er det liten tvil om hvilken annen amerikaner de har bestemt seg for å sette på plass.

For det er et rutemønstret monster fra Tesla, nemlig Model S Plaid.

Les det vi vet om Rōnin Super GT Cabriolet og de andre modellene i lenka under:

Nedtur på nedtur

Men prisen ble klokelig holdt tilbake under lanseringen. I dag får vi vite at bilen får en pris på hele 385.000 dollar.

Egentlig løfter man kanskje ikke øyenbrynene for en slik pris på en bil med slike prestasjoner, særlig med tanke på at den integrerte batteripakka skal ta deg nesten 100 mil.

Men den vet vi fortsatt ikke størrelsen.

FULLVERDIG FEMSETER: Med fire dører og fem seter blir Rōnin også en praktisk kabriolet.

Men når Model S Plaid fås fra drøye millionen ny, blir prisen på en ferdig momset Rōnin til Norge 4.875.000 kroner.

Vektavgiften blir for lommerusk å regne oppå dette igjen.

Og selv om du har pengene, må du trolig kaste deg over tastaturet umiddelbart for å få tak i en. Fisker skal nemlig bare produsere 999 stykker av dette vidunderet sitt.

Depositumet er på 2.000 dollar, men du får igjen halvparten om du skulle ønske å trekke deg igjen.

CALIFORNIA DREAM: Det er ingen tvil om hvor Fisker bor selv og hvem målgruppa er. Designen bærer veldig tydelig hans linjer – bare se på bilene han har designet tidligere.

Og du må også kalkulerer inn litt tid før du kan få godbiten din.

Fisker regner med å starte produksjonen i andre halvdel av 2026. Så da blir det vind i håret tidligst sommeren om tre år.

SPESIELT UTSEENDE: Ingen annen bil har en slik profil. Det er få som har bygget kabrioleter med ståltak som er helt vellykket med taket på.

Hva får du så for penga?

Dansken Henry Fisker sier at filmen er en hyllest til actionthrilleren med samme navn som bilen, nemlig «Ronin» fra 1998. Den skal også være et motsvar til alle som på død og liv skal lage SUV-er.

Bilen skal være eksepsjonelt godt plassutnyttet, ha plass til fem personer og gi en ekte klassisk kjøreglad GT-opplevelse.

MUSKULØS: Konseptet har voldsomme bakhjul. De blir garantert ikke lovlige i Europa uten mer tildekking bak.

Man har bare ett dørhåndtak på hver side, men dørene kan åpnes med telefonen, enten bare førerdøra eller alle sammen.

Det blir et spektakulært skue, siden fordørene går opp og bakdørene går bakover, slik som på bildet helt i toppen.

Taket, som legger seg i bagasjerommet, skal også kunne senkes og heves fra telefonen.

Bilen er bygget rundt en aluminiumsramme med integrerte battericeller og lettvektsmaterialer som karbonfiber – både på tak og felger.

KARBONFIBER: Hjulskift blir bokstavelig talt lettere med hjul i karbonfiber. Ufjæret vekt går drastisk ned og forbedrer kjøreegenskapene.

Og Fisker klarer heller ikke å dy seg for en svær skjerm. Her blir den 17,1 tommer, forhåpentligvis med knallbra design og funksjonalitet.

– Interiøret i Rōnin Super GT Cabriolet vil sette en ny standard for bærekraftig luksus og innovative, resirkulerte og bærekraftige materialer, sier Henry Fisker.