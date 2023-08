Fisker med tre nye elbiler: Spekket med særegne løsninger

FIRE NYE MODELLER: Bildesigner Henry Fisker viste sist uke tre nye modeller i tillegg til et stylingsett til Ocean. Fra 22:55 ut i filmen ser du presentasjonen av de forskjellige bilene.

Hørt om sommerfugldører, houdinitrunk eller froot? Ikke vi heller. Alle nyordene er oppfunnet av Fisker, som står for det fiffige og spesielle.

Det har vært mørke skyer over både finansiering, produksjon og utlevering av biler. Blant annet får man foreløpig kun kjøpt den dyreste utstyrsversjonen av Fisker Ocean.

Norske kunder venter fortsatt på de første bilene, men gründer og designer Henry Fisker har allerede vist fram intet mindre enn tre nye modeller som ser så å si helt ferdige ut pluss en kul offroadpakke til Ocean.

For Henry mener alvor med Fisker. Og da holder det ikke med én modell.

Ifølge Mr. Fisker selv elsker han monstertrucker og har derfor i tillegg designet en helt egen offroad-pakke de har kalt Force E off-road.

JAZZES OPP: Alle disse delene kan monteres på Fisker Ocean i etterkant.

Så vidt vi skjønner kan du bygge om bilen din selv, for den blir tilgjengelig for de firehjulsdrevne versjonene Uldra og Extreme.

Det inkluderer 33-tommers dekk på 20-tommers hjul, høyere bakkeklaring, spesialdempere, takstativ og skliplater foran/under/bak.

TAKLAST: Egen aerodynamisk takgrind er på plass.

Vil lage verdens første klimanøytrale bil

I et intervju vi gjorde med ham på elbilkonferansen Nordic EV Summit i mai, fortalte han nærmest om alle de nye modellene.

Målet er å ha biler i alle segment, og det skal ikke komme en eneste bil fra tegnebrettet dersom den ikke har minst fire detaljer Fisker enten er alene om eller er klasseledende på.

FISKER I NORGE: Sjekk vårt lille intervju med Henry Fisker på elbil.no.

Fisker må ha X-faktor og skal være kul, mener sjefen sjøl.

Når man ser bilene han presenterte under Fisker Product Vision Day sist uke, kan vi si at han har lykkes med akkurat det.

Sjekk videoen fra arangementet.



Og her kan du lese alt Fisker selv skriver om de nye modellene som ble presentert.

Etter arrangementet på Huntington Beach i California, åpnet han opp for reservasjoner av både superbilen Ronin og Fisker Alaska.

SLIK ER OCEAN: Sjekk vår gjennomgang av den første Fisker-bilen som snart skal leveres ut til de første kundene i Norge.

Innovasjon, bærekraft og design er de tre kjerneverdiene til det nye bilmerket, og innen 2027 skal de bygge verdens første klimanøytrale bil hevder de.

Under finner du de tre nye Fisker-modellene presentert: Ronin, Pear og Alaska. Bildene under er enten hentet fra videoen over, eller hentet fra Fiskers hjemmeside – der også bilene kan reserveres.

Ronin

Dette er noe så spesielt som en femseters GT kabriolet med fire dører, der fordørene går ut og opp og bakdørene er bakhengslet. Han kaller det for sommerfugldører.

Den skal ha en hardtop i karbonfiber som foldes ned i bagasjerommet. Dette blir trolig en bil som blir penere med taket av.

ÅPEN BIL: Ronin er kabrioleten som visstnok skal ha en rekkevidde på nærmere 100 mil. Her kan det kjøres med vind i håret.

Ronin får en integrert batteripakke med mål om nærmere 100 mils rekkevidde. Akkurat det er kanskje ikke det mest bærekraftige, men Fisker var opptatt av at denne bilen skal kunne kjøres morsomt og langt.

NEDFELLBART: Du velger mellom en GT eller kabriolet dersom du kjøper deg en Ronin.

Det blir to motorer bak og en foran. Og for å møte Tesla får den over 1.000 hester og skal klare 0-100 på ca. to sekunder.

Modellen vil være et utstillingsvindu for hva Fisker er i stand til å utvikle, og lansering bli en gang i 2025.

Pear

Navnet Pear står for (Personal Electric Automotive Revolution) og er Fiskers visjon om en bærekraftig elbil. Denne skal bygges på en ny plattform kalt SVL-1.

Modellen er laget etter prinsippet Steel++ som visstnok skal bruke 35 prosent færre deler enn alle andre elbiler i samme klasse.

INGEN BAKLUKE: Vinduet går ned i luka og luka fortsetter ned i støtfangeren. Her blir det rett og slett et åpent, gapende hull lett å slenge bagasje inn i.

Når det gjelder styring av all elektronikk blir dette den første med det de kaller Fisker Blade Central Computing Platform. Visstnok skal den være grensesprengende, ifølge produsenten selv.

Bagasjerommet kalles houdinitrunk fordi bagasjeromslokket forsvinner ned i støtfangeren, noe du kan se i videoen under:

LITEN OG ROMSLIG: Bilen skal være inspirert av unge menneskers livsstil. Den har en rekke fleksible løsninger og plass til seks personer.

Fisker vil skille seg fra Teslas ordbruk «frunk» og kaller heller bagasjerommet for froot (front boot).

Den kompakte bilen vil ha store muligheter for konfigurering av interiøret og vil både kunne leveres med en Lounge-variant med to seter, seteplass tre på en benk foran og dermed til sammen seks med treseteren bak.

Tradisjonell femseter skal også være et valg.

BYBIL: Pear skal lanseres i midten av 2025. Målet er å produsere én million av disse i året. Fisker satser på et yngre og urbant publikum her.

Designen skiller den helt klart fra mengden, særlig med den rare A-stolpen.

Rekkeviddemålet er opp mot 500 kilometer.

Målet er å produsere én million per år, takket være prisen som skal ligge under 30.000 dollar. Den skal i likhet med Ronin lanseres i løpet av 2025.

Alaska

Dette er bilen det er enklest å komme i mål med og kanskje den viktigste for USA: Den er bygget på en forlenget Fisker Ocean-plattform som de har kalt FT31.

ARBEIDS-CAR: I pickupens hjemland USA vil Alaska være en viktig modell. Canada er også et marked med mye villmark og lange avstander. Navnet er også hentet herifra.

Den skal både være sporty i hverdagen og skal være fleksibel nok til å kunne være en arbeidsbil som er bygget for flere lastekonfigurasjoner.

Vi snakker om et lasteplan som kan forlenges fra 1,4 meter til 2,3 og 2,8 meters lengde.

FELLES NED: Akkurat som i Pear, forsvinner bakvinduet ned i bakveggen, som forsvinner ned under planet. Da kan du legge ned setene i 40/20/40 og laste helt frem.

Dette gjøres først og fremst ved å legge ned baklemmen. For ekstra lengde legger man ned baksetene og kan last helt frem til forsetene. Det er nesten rart han ikke også kan legge ned forseteryggen, slik mange andre biler kan i dag.

Planet har flate sider uten hjulkasser. Det betyr et ganske grunt plan med høy lasteterskel.

RASK PRODUKSJON: Det meste hentes rett fra Ocean, så bilen kommer allerede neste år.

Den får artigheter som integrert lommelykt og uttagbare høyttalere du kan plassere ved leirbålet.

Prisen er satt til 45.000 dollar. Hvor den norske krona står i forhold til dollaren da, er det umulig å si nå. Kanskje vi ser en pickup-boom i Norge med denne, siden den blir både praktisk og får lang rekkevidde.

Alaska skal lanseres første kvartal neste år.

Men først venter vi fortsatt på Ocean her til lands.