Premium-elbil til 719.000: Voyah i gang i Norge

Den kinesiske premium-suven Voyah Free kan nå bestilles. Og det norske selskapet som trekker i trådene i Norge, kan fort få mer å gjøre over hele Europa.

I helgen har nok en kinesisk elbilprodusent åpnet et eksklusivt showroom sentralt i hovedstaden.

Lørdag åpnet nemlig premium-merket Voyah sitt utstillingsrom midt i Oslo-smørøyet.

Det store showroomet ligger i Klingenberggata 7, like ved Rådhuset og Nationaltheatret, og i andre etasje holder det norske selskapet Electric Way til, som representerer Voyah i Norge.

Og skal vi tro Electric Way-sjef Torje Sulland, kan det fort bli til at de spiller en vesentlig rolle når det kinesiske merket gradvis skal rulles ut over resten av Europa.

PERFEKT FOR NORGE? Med firehjulstrekk, antatt rekkevidde på over 50 mil og tilhengervekt på 2000 kilo ligger alt til rette for at den nye Voyah Free skal bli en stor salgssuksess.

Slik Norge nesten har fått for vane, er vi første land ut når noe nytt av betydning i elbilverdenen skal på markedet utenfor hjemlandet.

Og klokka 17:00 lørdag var nedtellingen til åpningen i mål, noe som også markerte Europa-premieren for bilmerket.

Fra da av kunne Free, Voyahs første modell, bestilles av luksussugne nordmenn som vil ha seg en fullspekket bil til halve prisen av sine europeiskproduserte segmentsøsken.

Sulland trekker i trådene

Bak Voyah står en av Kinas største bilprodusenter, DongFeng, og det nyetablerte selskapet Electric Way har eksklusive rettigheter på import, distribusjon og salg.

– De som ønsker å få Voyah-representasjon i Europa snakker først med Cheng, og så tar han det med meg, sier Electric Way-sjef Torje Sulland.

«Cheng» er Cheng Hua, leder for EV2Europe i DongFeng, det kinesiske gigaselskapet som altså er en av verdens største bilprodusenter.

SIKKER PÅ Å LYKKES: Til høyre: Electric Way-sjef Torje Sulland. Til venstre salgssjef Lars Mabro Carlsson.

– Akkurat nå har vi noen israelske interessenter her. Men jeg er allerede i kontakt med flere markeder. Nederland og Italia, for å nevne noen. Og så er det selvfølgelig interessant å få opp Norden så raskt som mulig. Men akkurat nå fokuserer vi selvfølgelig først og fremst på Norge, fortsetter Sulland.

Om du drar kjensel på etternavnet over, er du på rett spor. Det er nemlig den velkjente, landsdekkende bilforhandlerkjeden Sulland som tar seg av Voyah i Norge, og Electric Way er heleid av Sulland Holding AS.

GOD BAKKEKLARING: Voyah Free har luftfjæring og kan heves og senkes etter behov med fem kjøremoduser. I tillegg finnes det kamera under bilen. 20 tommers turbindesignfelger kler bilen godt.

Kamera under bilen

Den første modellen, Voyah Free, som det er to eksemplarer av i showroomet, vil være leveringsklar i november.

Vi snakker om en romslig romslig suv på 2340 kilo, nesten fem meter lang og to meter bred. Det gir masse plass, både foran og i baksetet, i tillegg til et romslig bagasjerom på 560 liter og en ganske stor frunk som standard. Dessuten kan du ha 75 kilo på taket.

– I tillegg er 360-kamera, inkludert et kamera under bilen, standard – så du ikke kjører på katta, bikkja eller barna.

Batteripakka er på 106 kWt brutto, 100 netto. Og ladehastigheten er på opptil 125 kW.

Det betyr at du hurtiglader bilen fra 20 til 80 prosent på i underkant av 40 minutter.

De offisielle WLTP-tallene er like rundt rundt hjørnet, men rekkevidden på bilen vil havne et sted mellom 530 og 550 kilometer.

Vel å merke hvis du ikke leker deg for mye med 0-100-akselerasjonen, som den godt over to tonn tunge doningen gjør unna på 4,4 sekunder.

PREMIUM INTERIØR: Voyah satser hardt på å ta opp konkurransen i premium-SUV segmentet med free. Interiøret har rikelig med skinn og børstet aluminum, og panoramatak – alt inkludert i prisen.

Pris: 719.000 – kan trekke 2000 kg

Salgssjef Lars Mabro Carlsson i Electric Way vil ha et ord med i laget:

– Der vi skiller oss ut, mener jeg, er at alt er inkludert. Hos andre er det altfor mange faktorer som villeder kunden med tanke på prisen bilen ender opp med når du ruller ut av butikken. Vi opererer ikke med innstegsmodeller. Ikke med ulike batteripakker å velge mellom, sportsseter og business edition, firehjulstrekk eller ei og så videre, sier Carlsson.

– Her er ikke sånt noe tema. Det eneste du betaler ekstra, er for vinterhjul og eventuelt hengerfeste.

SVÆRT: Bagasjerommet er på 560 liter, men det finnes ingen skjult oppbevaring under gulvet.

Hengerfeste vil vi tro mange norske Voyah Free-kunder vil gå for, siden modellen vil kunne trekke hele 2000 kilo – hvilket er voksent i dagens elbil-landskap.

Og prisen på herligheten?

719.000 kroner. Det betyr at du garantert havner under 750.000 med vinterhjul og hengerfeste.

– Dette er jo en bil som skapt for nordiske forhold, men det jeg vil fremheve mest ved bilen, er den fantastiske kjørekomforten. De luftfjæringene der, det er helt utrolig hvordan den tar veien, skryter Sulland.

Mekonomen tar service i Norge

Electric Way planlegger å introdusere to ulike Voyah-modeller i Norge i løpet av det neste året, og deretter minst én ny modell i året.

Det dreier seg altså utelukkende om elbiler med firehjulstrekk og luftfjæring, og bilene lanseres med åtte års garanti på drivverket.

– Voyah som merke skal hele tiden være 100 prosent premium, alle komponenter til bilene velges fra øverste hylle, for å posisjonere produktet, sier Sulland.

TREKKER TUNGT: Med Voyah Free kan du trekke opptil 2000 kilo, i tillegg til taklast på 75 kilo.

I forrige uke ble det kjent at det blir Mekonomen-gruppen som skal stå for service, reparasjon og vedlikehold av Voyah-bilene i Norge.

– At vi samarbeider med Mekonomen, som på mange måter er en konkurrent på verksted-siden til Sulland, altså eieren til Electric Way, er et eksempel på et partnerskapsvalg vi gjør fordi vi tror det vil kunne gi brukerne et mer smidig bilhold, særlig med tanke på integrasjon av bilens app, sier Torje Sulland.

Uten at vi skal si for sikkert at det han ville brukt nøyaktig de samme ordene om far Sulland hadde vært i nærheten.

NYTT SHOWROOM: Voyah følger trenden om å satse på showroom midt i Oslo sentrum med lokale på Klingenberggata.

Håper å selge 1500 biler i år

Torje Sulland drømmer om å selge 1500 biler allerede i år.

– Vi håper jo det, men vi kommer ikke til å kunne utlevere så mange biler i år.

De første bilene bestilt av norske kunder ferdigstilles i Kina i august, kommer til norske havner i oktober, og utleveres fra november av.

– Tilgangen på biler fra Kina kommer til å være god for vår del. Vi kommer til å ta inn en hel del biler for å være leveringsdyktige i år før momsen eventuelt slår inn, sier Sulland.

I tillegg til showroomet sentralt i Oslo, kommer det tilsvarende utstillingslokale i august-september.

– Målet er å få opp fem-syv utstillingslokaler i Norge innen september. Trondheim kommer snart, og vi vet vi også skal opp i Sarpsborg, Drammen og Hamar, og det blir garantert flere. Begrensningen så langt, ligger på antallet showroom- og demobiler vi får tilgang til.

Torje Sulland har fått snakket seg god og varm nå:

– Vi må få nok demobiler, vettu. Folk må få muligheten til å prøvekjøre denne fantastiske kjerra.