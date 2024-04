Parkering for elbil

Aerodynamiske og ekstremt hurtigladende Li Auto Mega: Denne bilen lader for øyeblikket raskest i verden

MPV: Flerbruksbiler er en stor greie i Kina, gjerne med kjempestore griller. Men Li Auto går andre veier.

Knapt noen bil er mer aerodynamisk – og i dag er det ingen personbil i verden som lader raskere. Men det er tvilsomt om denne finner veien til Norge.

Li Auto er ikke engang ti år, men er et av de mer populære bilmerkene i Kina.

Frem til nå har de bare solgt hybridbiler, men når de først satser elektrisk, lager de sjokkbølger i bilverdenen.

TESTER I KINA: Vi linker igjen til vår nye favoritt i Kina, som holder oss oppdatert på hva som skjer der borte.

Dette 5,35 meter lange romskipet har fått navnet Mega. Den ser ut som en konseptbil og er med god margin verdens mest aerodynamiske MPV (multi purpose vehicle).

MOTSTAND I FOKUS: Bilen er glatt og så dråpeformet man får en sjuseter. Og den er mer aerodynamisk enn de aller fleste biler.

Med cD-tall på 0,215 er den til og med mer aerodynamisk enn Porsche Taycan og den nylig glattbarberte Tesla Model 3!

Glatt

Designen ligner ikke på noe vi har sett her hjemme og den glatte fronten består stort sett bare av en LED-stripe med kjørelys rett under den svære frontruta.

Hovedlyktene er komisk langt nede, i små firkanter i hver sin ytterkant.

NAKEN: Detaljene i front er svært få.

Dråpeformen med svært utstrakt tak og brått avskåret bakpart har nok mye å si for den lave luftmotstanden og ser ut som noes som kunne vært en flerbruksvariant av Mercedes EQXX, som du ser under:

Fargevalget begrenser seg til sort, grått og hvitt. 18-tommerne fås bare i mørk farge, for å blende med dekkene. Da ser de ikke like små ut.

Luksus inni

Kinesiske biler har gjerne et helt knappefritt interiør med skjermer, koppholdere og trådløse ladere.

MYE INFO: To 15,7 tommere og en femtommer i rattet gir deg all info.

I dette tilfellet to 15,7 tommers OLED-skjermer, to ladere som trykker 50 watt inn i mobilen, et kombinert kjøle/varmeskap som kjøler ned til null grader og varmer opp til 50 grader.

De fire fremste setene har full luksus med både kjøling, varme og 16 massasjepogrammer under nappaskinnet.

Midtraden har til og med vibrasjonsfunksjon som forsterker opplevelsen du får fra den nedfellbare 17-tommeren i taket.

LUKSUS: Mega har nærmest all luksus du kan tenke deg, og ekte skinn i interiøret.

Lyden tas hånd om av 21 høyttalere med Dolby Atmos. Alt styres med håndbevegelser. Her er det altså ingen fjernkontroll.

De deilige stolene i midtraden har forresten egne trådløse ladere på 50 watt foran hvert sitt armlen. Innvendig skal det være stillere enn i Mercedes S-klasse.

Det er ikke bare andre seterad som har latterlig mye plass. Det har også tredje seterad. Der har man også liggeseter.

LANG: Den er over 5,3 meter lang, men har faktisk ikke bakakselstyring, angivelig av hensyn til innvendig plass.

Li Auto oppgir bagasjerommet som femseter til 1050 liter. Det er inkludert et svært rom under gulvet.

Da feller du ikke bakerste rad ned, men opp, slik vi gjorde i gamle dager.

Sjokkerende lading

Mega har «moderat» størrelse på batteriet. Bare 103 kWt. Det skal gi en rekkevidde på 710 kilometer, målt etter kinesisk CLTC-målestokk. De oppgir et forbruk på 1,59 kWt på mila. Det er i så fall grensesprengende lavt.

Det tilsvarer gode 55 mil etter vår hjemlige WLTP-målestokk.

LYNRASK: Du skal få 50 nye mil på 12 minutter.

Om du ikke synes det er langt nok, kan du trøste deg med at ladingen går så fort at du nesten ikke rekker å sette deg inn i bilen igjen.

Mega er bygget med 800 volt arkitektur og lader med en hastighet opp mot smått sjokkerende 552 kW.

Det vil si nye 50 mil på 12 minutter.

Tung og rask

Selv om den veier 2.785 kilo, klarer den 0-100 km/t på 5,5 sekunder takket være firehjulsdrift med til sammen 499 kW ( 544 hk).

Den har luftfjæring med to kammer som både har høydejustering og flere kjøresettinger, men med 3,3 meters akselavstand kunne man forventet firehjulsstyring. Det har den ikke.

Bilen skal være delvis selvkjørende og bruker LiDAR som et av hjelpemidlene.

Det er foreløpig den første bilen vi har sett som bruker blått lys både i fronten, i sidespeilene og i et felt i hekken for å gjøre omgivelsene oppmerksom på det når bilen kjører autonomt.

Det er lite som tyder på at Li Mega kommer til Norge. I Kina koster den 840.000 kroner.

Vi tipper romskipet ville funnet kjøpere i Norge også, men det er så langt ingen planer om å ta den inn i Norge.