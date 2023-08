Moped og MC skåret over samme lest: Liten kjappis i byen

FET I BYEN: Små platefelger og blanding av moderne industri-look og gamle caferacer-elementer, gir deg lyst på en. Foto: BMW

Går det for tregt med bil i byen? BMW gir deg en kul, elektrisk tohjuling som kan kjøpes både som moped og motorsykkel.

Vi har allerede testet den meget spesielt designede CE04. Nå kommer lillebror CE02 som BMW selv kaller ePARKOURER.

Den fås i en rekke fargevarianter og tre utstyrsnivåer, så det blir lett å gjøre den til «din.

TO SETT FOTSTØTTER: Du velger selv om du vil sitte bakoverlent (bildet øverst), eller mer sporty med føttene bakover.

Små hjul, platefelger, delvis transparente detaljer og sprelsk dekor skal trolig først og fremst friste de yngre.

Fem eller femten?

Da mener vi ikke alder. Du får den enten som en fem hesters moped eller femten hesters motorsykkel. Begge leverer 55 Nm fra den spesialbygde motoren.

Det holder til å sende den kraftigste til 95 km/t i toppfart.

LITEN OG STOR: Den kan kjøpes som moped eller MC. Mopeden har bare én batteripakke, MC-en to. Setet er delvis frittstående og virker å hente inspirasjon fra trailsykler.

Mopeden har en batteripakke på 1,96 kWt, mens MC-versjonen får to stk. Med to fulladede batterier kommer du ni mil.

HJERNENE BAK: Her kan du se et intervju med designeren.

Ikke for lengre avstander

Du kommer nok derfor ikke til å se mopeden på bygdene. Da kommer du ikke til naboen og hjem igjen.

Nei, denne typen er laget for byen. Maksfart er 45 km/t.

For denne lader du bare mellom bruk, ikke underveis og bare med 1,5 kW fra stikkontakten.

Det blir mange burgere, uansett om du lader mopeden på drøye 1,5 timer eller MC-en på 3,5 timer.

Drift fra motor til bakhjul skjer via tannreim. Den er mer stillegående og trenger mindre vedlikehold.

Det er faktisk to tannreimer før kreftene når hjulet, noe som trengtes for å kunne plassere motoren på riktig sted i ramma.

Alt for å gi best mulig vektfordeling for å gi de kjøreegenskapene BMW ønsket å gi den.

PLATE: Stilig med tette felger. Hele designet er futuristisk.

Setehøyde på 75 cm og vekt på 132 kilo skal bidra til dette. Sitte­stillingen bestemmer du selv siden du har to sett med fothvilere – to langt fremme og to lenger bak for mer aggressiv kjørestil.

Du har selvsagt forskjellige kjøremodus. Flow skal være optimalt i byen, Surf er litt sportsligere og Flash skal gi deg maks moro.

UTSTYR KOSTER: Skal du ha «gullgafler» og spesiell dekor, må du punge ut.

All info får du i en 3,5 tommer skjerm. Navigasjon henter du på mobilen, som det finnes ladekontakt til.

Svinedyr

Spinnvill og vil løpe og kjøpe? For det første kommer den ikke neste år, men det er kanskje like bra. Så rekker du å spare.

Den rimeligste koster 85.000 kroner. Men BMW har selvsagt ikke gitt deg alt da. For ekstra utstyr koster.

Synes du det blir for dyrt, kan du heller håpe på at konseptet Vision AMBY blir lansert, kanskje som CE01.

Den er enda mindre, får automatisk demping av farten avhengig av fartsgrensene og er kobla opp mot mobilen din.