Økte priser på hurtiglading: Lønner det seg fortsatt å kjøre elbil på langtur?

REGNET PÅ STRØMPRISER OG ELBIL-STRØMFORBRUK: Lønner det seg egentlig fortsatt med elbil på langtur? Det har artikkelforfatteren regnet på. Bildet over er derimot fra da Elbilforeningen stress-testet ladenettverket nedover i Europa tidligere i år. Foto: Jamieson Pothecary /elbil.no

Med økte priser på hurtiglading kan det virke mindre gunstig med elbil enn fossilbil. Vi la ut på langtur – og sparte fortsatt gode penger på å velge elbil. Sjekk regnestykket.

I høstferien dro artikkelforfatteren – nestleder Petter Haugneland i Elbilforeningen – på langtur. Da regnet han rundt reelle kostnader i forbindelse med turene han tok fram og tilbake fra Oslo til Sandnes og Oslo – Gøteborg.

Hva han regnet seg frem til får du svaret på i denne artikkelen.

Forbruk strøm og bensin

Bakgrunn: Bilen vi kjørte er en Peugeot e-208 med oppgitt forbruk på 1,38 kilowattime (kWt) per mil med blandet kjøring (WLTP).

En tilsvarende bensinvariant Peugeot 208 har oppgitt forbruk på 0,53 liter per mil.

Totalt for turen endte vi opp med forbruk på 1,70 kWt per mil med mye motorveikjøring i høy hastighet. Temperaturen lå på rundt 15 grader med noen få korte regnskyll på veien.

HØSTFERIETUR: Her ser du hele reiseruten med inkluderte ladestopp og destinasjoner. Totalt 167 mil.

Oslo til Sandnes

Vi startet turene fra Oslo med fullt batteri ladet i et borettslag hvor prisen er fast, tre kroner per kWt.

Vi trengte to hurtigladestopp på veien til Sandnes, i Tvedestrand og Mandal. På grunn av veiarbeid på Sira ladet vi litt ekstra mens vi ventet, selv om det strengt tatt ikke var nødvendig.

I Sandnes ladet vi privat og setter prisen for enkelhetens skyld til tre kroner per kWt der også.

På vei tilbake til Oslo ble det hurtigladestopp i Mandal og Stathelle. Alle stasjonene hadde god kapasitet og ingen ladekø, slik at økt tidsbruk sammenlignet med å kjøre bensin- eller dieselbil ble minimal.

Prisen for hurtiglading varierte mellom 5 og 6,90 kroner per kWt hos de ulike ladeselskapene vi brukte, som for øvrig alle er med i Ladeklubben.

Hurtiglading startet vi enkelt med den blå ladebrikken, og i appen Ladeklubben får du opp samlet ladehistorikk for enkel oversikt over kostnader.

Oslo til Gøteborg

På vei til Gøteborg ble det ladestopp på Munkedal.

Der fungerte bare to av fire lynladere fra E.ON Drive & Clever og det var ladekø, men en enslig hurtiglader fra Recharge på McDonald’s var ledig like i nærheten.

ENSLIG HURTIGLADER: I Sverige er det fortsatt mange slike enslige hurtigladere langs veiene, så du er heldig om det ikke er ladekø.

På Nordstan P-hus i Gøteborg har de 75 ladebokser som kostet 2,90 svenske kroner per kWt pluss parkering.

Her runder vi også opp til 3 kroner per kWt for enkelthetens skyld.

På tilbakeveien fikk vi plass på E.ON Drive & Clever i Munkedal, og tok også et kort stopp hos Recharge ved Sarpsborg.

Strømforbruk vs bensinforbruk

Forbruket på de to turene på totalt 167 mil var 284 kWt.

Vi hurtigladet totalt 160 kWt og normalladet ved destinasjoner de resterende 124 kWt.

Kostnadene var 1078 kroner for hurtiglading og estimert 372 kroner for normallading. Totalt 1450 kroner, noe som gir en pris på 8,68 kroner per mil.

Forbruket på en tilsvarende fossil Peugeot 208 ville vært 88,5 liter bensin.

Med en gjennomsnittlig bensinpris i september på 21,39 kroner per liter, gir det en total kostnad på 1893 kroner – eller 11,34 kroner per mil.

Det gir en total besparelse på drivstoff i favør av elbilen på 443 kroner eller 23 prosent.

Du kjører altså fortsatt elbil billigere på langtur, selv med en høy andel hurtiglading på veien.

Selv om hele turen hadde skjedd ved hurtiglading til en høyere pris, ville regnestykket gått i null i forhold til bensin.

Vi har regnet på faktisk forbruk for elbilen og ideelt forbruk på bensinbilen, så usikkerheten knyttet til beregningene vil etter all sannsynlighet gå i elbilens disfavør.

Bonus: Bompenger spart

Regner du med bompenger i Norge, sparer du 256 kroner ekstra på turen som dermed gir 37 prosent billigere totalkostnad.

I bompengekalkulatoren til Fremtind kan du for øvrig sjekke ut hvor mye du sparer med elbil sammenlignet med bensin- eller dieselbil på valgt strekning.

Ekstra bonus: Reduserte utslipp

Sist, men ikke minst må vi ikke glemme hvorfor vi egentlig kjører elbil: Nemlig reduserte CO 2 -utslipp for å begrense klimakrisen og reduserte utslipp av helseskadelige avgasser og redusert støy lokalt.

Oppgitte utslipp på bensinvarianten av Peugeot 208 er 122 gram CO 2 og 31,1 milligram NOx per kilometer.

På hele høstturen på 167 mil sparte vi rundt regnet kloden for utslipp av 203 kg CO 2 og 52 gram NOx.