Parkering for elbil

Langveisfra for ladeprat: Magnor kjørte to timer for å lære om lading

LANGVEISFRA FOR LADEPRAT: Magnor Jonson kjørte helt fra Sortland for å få råd og tips om elbillading under arrangementet «Ladeprat» med Nordland elbilforening. Til venstre Thomas Haug fra Elbilforeningen. Foto: Henriette Edvarda Berntsen

Magnor Jonson fra Sortland opplevde lading som trøblete og kviet seg for å reise på langtur. Derfor kjørte han til «ladeprat» i Svolvær for å finne ut av det.

De siste ukene har Elbilforeningens mange lokallag invitert til såkalte «ladeprat-arrangementer» over hele landet.

For eksempel arrangerte Nordland elbilforening nylig én ladeprat i Svolvær og én i Bodø.

Med kaffe på kanner og boller på fat sto lokalforeningen klar til å svare på elbilisters spørsmål, lindre tilløp til ladeangst og dele ut ladebrikker til nye medlemmer.

Mange tok turen innom for å slå av en prat og bli trygg på lading før sommerferien.

En av dem var Magnor Jonson, som hadde kjørt i over to timer fra Sortland.

Ikke så ofte på ladestasjonen

Som mange andre elbilister forholder han seg mest til sin egen ladeboks i det daglige.

Med hjemmelading er han trygg på at bilen alltid har nok strøm når han skal ut på tur. Elbilen har vist seg å være økonomisk også:

– I hele fjor så brukte jeg 1,8 kilowattime på mila. Vi regnet bare bruk per kilometer, og det kostet oss rundt fire kroner mila kostet å kjøre den bilen. Når bensinen koster over 20 kroner literen, er det klart det har lønt seg, sier Jonson.

På småturer i hjemtraktene vil elbilen være et kjærkomment fremkomstmiddel som bidrar på økonomifronten også, men hvordan er det å dra på langtur som nordnorsk elbilist?

– Hjemme går det bra, vi har jo vår egen lader der. Men nå tenker jeg å reise mye på tur i sommer. Og da må jeg kunne lade også langs veien, påpeker Jonson.

Hadde noen «blingser»

– I fjor sommer var jeg på langtur. Da dro jeg til Kirkenes med bilen og forsøkte hurtiglading der. Jeg reiste med sønnen min og vi kjørte inn i alle fjorder og ut på alle de fiskeværene. Det var en veldig fin tur, forteller Jonsen

– Jeg fikk testet hurtiglading på Ishavsveien. Det fungerte bra. Med unntak av noen få blingser vi hadde, fortsetter han.

Denne sommeren vender han nesen mot Nord-Finnmark og Altafjorden. Derfor har han tatt turen innom ladepraten i Svolvær for å være forberedt på eventuelle ladeutfordringer.

Suksess med Elbilforeningens ladebrikke

Sammen med representanter fra Nordland elbilforening, vil Jonson teste lading og sjekke at den blå ladebrikken hans fra Elbilforeningen fungerer. Nå skulle vi se om vi fikk det til sammen.

– Da er det bare å koble til ladekabelen og skanne ladebrikken din, så ser vi om ikke ladingen starter opp, sier Thomas Haug fra Elbilforeningen.

Et lite halvminutt senere suser det aktivt i laderen og ladingen av bilen starter opp.

– Du verden, dette gikk jo langt bedre enn jeg fryktet, konstaterer Jonson.

– Å se at det egentlig er ganske enkelt og at ladingen starter, gir en god trygghet før langturer, sier han.

– Bare en liten svipptur

Likevel er det én ting vi bare må spørre om, vi som synes to timers kjøring høres lenge ut bare for en ettermiddagstur.

For er det ikke langt å kjøre helt fra Sortland for å lære å lade elbil?

– Du vet, for mange av oss her oppe, er jo dette bare en liten svipptur. En svipptur på to timer.