Flyttet til en gård uten innlagt strøm: Mette bor i Teslaen halve tiden

KLAR FOR NY TUR: Denne gangen får to gamle barnestoler med behov for litt reparasjon bli med på tur. Alle foto: Privat

Men hvorfor bor hun halve tiden i bilen? Og hvordan endte hun egentlig opp med bilmerket hun aldri hadde trodd hun skulle ha?

For to år siden flyttet Mette Kristine Moland inn i et hus på gården til moren i Drangedal. Uten innlagt strøm har hun siden vært nødt til å lade elbilen utelukkende på hurtigladere.

Men det ser ikke Mette på som et problem, for hun tilbringer likevel halvparten av tiden på veien. Mette har familie spredt rundt i hele landet, og hiver seg derfor titt og ofte i sin Tesla Model S for å besøke både barn, barnebarn, far og søsken. Men hvorfor valgte elbilisten Mette å flytte inn i et hus uten strøm?

– Før jeg flyttet dit bodde jeg på et fjell 800 meter over havet. Jeg er rett og slett ikke noen byjente, og det er ikke noe vanskeligere enn man gjør det til selv. Dessuten er jeg stort sett på veien, i alle fall halve tiden er jeg på langtur.

– Har du alltid kjørt elbil?

– Ja, jeg startet med en Renault Zöe. Den var akkurat tre mil for kort på rekkevidden syns jeg. Og så var det jo ikke billig å kun lade på hurtigladere. Så jeg vurderte å selge den og heller ta buss eller tog. Men det hadde vært slitsomt siden jeg reiser så ofte og så langt. Da var det en kompis som sa jeg burde kjøpe meg Tesla med gratis lading. «Tesla? Glem det», sa jeg.

TIDD-ELBIL-BOM: Sånn kan det fort se ut på gården i Drangedal på vinterstid.

– Men likevel endte du opp med nettopp en Tesla …

– Noen ganger må man ta valg i livet som man ikke nødvendigvis kan stå for, men som er økonomisk passende. Jeg kom fram til at pengene som gikk til å lade Zöe like gjerne kunne gå inn i et lån på en Tesla med gratis superlading. Og jeg er blitt veldig fornøyd med bilen, da.

– Hva er du mest fornøyd med?

– Camping-modus bruker jeg mye, og det er helt genialt. Det er veldig koselig med peis på skjermen når man skal legge seg for å sove om kvelden. Jeg brukte også hunde-modus mye da jeg tidligere hadde hund. Og så er det spesielt behagelig at det er støyfritt med elbil og at man er nødt til å ta noen ladepauser.

RYDDESJAU: En ladepause byr på muligheten til å rydde i bilen og lufte madrasser. Dette bildet har Mette tatt på tur i Italia med venninnen Anita Lind, som her står ved Mettes Tesla.

– Hva er du minst fornøyd med, da?

– Kanskje at jeg blir sett på med et helt annet blikk enn hvis jeg hadde kjørt en annen bil. Jeg har jo tenkt akkurat det samme selv om andre folk som kjører Tesla, at det er en «egen elite». Og gjett om jeg har fått høre det!

– Hva da?

– «Du Mette, som jeg trodde levde så i takt med naturen, kjøper deg Tesla?!», for eksempel. Men jeg fikk jo høre det da jeg kjøpte elbil første gang også. Jeg kunne da ikke kjøre elbil, jeg som kjører land og strand. Joda, selvfølgelig kan jeg det. Selv om det har vært noen bergingsbiler involvert …

– Bergingsbiler i flertall, altså?

– Ja, jeg har måttet bli hentet av bergingsbil noen ganger, men jeg er en person som også hadde kjørt bilen tom for diesel. Jeg kjører gjerne forbi flere ladestasjoner og spør meg selv «skal jeg fylle der?», men så tenker jeg at jeg rekker fram til neste. Forrige gang stoppet bilen 200 meter før den ladestasjonen som er nærmest der jeg bor. Da sto det vel å merke at jeg hadde fem kilometer igjen. Lære gjør man hele livet …

Hei! Kjenner du noen som burde være med i denne spalten? En som har en elbil de er glad i, og som vil fortelle litt om dette? Kanskje er det til og med deg? Uansett er det bare å tipse oss:

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips