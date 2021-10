Rekordsalg i september: Mot 100 prosent elbilandel – hadde det ikke vært for leasing

Mens det forhandles om ny regjering, settes det nok en elbilrekord. Aldri før er det registrert så mange biler i september måned. Men tallene viser også trøbbel som må løses.

September var nok en jubelmåned for salg av elbiler i det norske markedet. Totalt ble andelen elbiler i nybilsalget på hele 77,5 prosent.

Av 17.992 førstegangsregistrerte nye personbiler i september, var 13.941 rene elbiler. Det er en økning på 45,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Fantastiske tall

Ser vi på hva private bilkjøpere valgte som sin nyeste bil, tegner det seg et enda mer imponerende bilde:

Hele 91,3 prosent av privatpersoner som kjøpte ny bil, valgte elbil.

– Dette er igjen ny rekord og fantastiske tall, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Vi er på god vei mot 2025-målet om 100 prosent nullutslippsbiler, hadde det ikke vært for leasing-markedet. Det bør partiene som nå forhandler om regjeringsmakt merke seg.

Leasing henger etter

Men elbil gjør det ikke like bra i leasing- og firmamarkedet, som utgjør om lag halvparten av nybilsalget så langt i år.

Kun 51,4 prosent av bilene i dette markedet i september var elbiler, og så langt i år er elbilandelen for leasing på bare 40,7 prosent.

Nybilstatistikken viser derfor tydelig at folk som kjøper ny bil for å eie den selv, velger elektrisk, mens bedriftene ofte velger diesel eller bensin.

Elbilvirkemidlene fungerer for dårlig i leasing

– Folk flest kjøper biler brukt, og da må vi sørge for at de biler som etter tre-fire år selges som bruktbiler, er klimavennlige, sier Christina Bu.

– For at elbil skal bli for alle, er det viktig nå at alle nye biler er elbiler.

Momsfritaket er det viktigste grunn til at elbilen vinner konkurransen i nybilmarkedet, men dette virker dårligere i leasingmarkedet.

– Må gjøre noe

Christina Bu har en oppfordring inn i regjeringsforhandlingene:

– Partiene som nå forhandler om ny regjering, må sørge for at vi når målet om at alle biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Da må de gjøre noe med leasing. Biler med utslipp har svært gunstige skatteregler i leasing, og dette gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Før man vurderer innfasing av en lav momssats på elbil, må de sikre at elbilen vinner konkurransen også i leasing, sier Bu.

Tesla topper med både Model Y og 3

Forrige måned suste den Teslas nye Model Y inn som mestselgende bil, og den holder førsteplassen også i september, med 3.396 registrerte biler. Neste på lista er Model 3 med 1.533 biler.

Den eneste ikke-elektriske på topp 5 er Toyota Rav4, som ligger på tredjeplass med 580 registreringer i september.

Elektrisk stemning i distrikts-Norge

Tallene fra typiske distriktsfylker er svært oppløftende. Ser man på Møre og Romsdal, er det nesten så en må dobbeltsjekke: For om man ser bort fra leasing, valgte 90 prosent av private bilkjøpere elbil. Også Sogn og Fjordane har nesten 87 prosent elbilandel når man ser på de som kjøper, ikke leaser bil.

– Dette bekrefter trenden om at bygda også omfavner biler som går på strøm nå som de store gode bilene med lang rekkevidde er tilgjengelig på markedet, sier Christina Bu.