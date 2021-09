Noe må gjøres! Diesel og bensin er ut – unntatt i leasing

Det er på tide at elbiler vinner konkurransen også i leasing og firmabilmarkedet, mener Norsk elbilforening.

September ligger an til å bli en ny rekordmåned for elbil i nybilmarkedet i Norge. Av de som kjøper egen bil, velger nesten 8 av 10 elbil.

Men bildet ser betydelig annerledes ut om man studerer den delen av nybilsalget som går til leasingselskaper og firmabil. Der velger snaue halvparten elbil.

– Nå må politikerne få opp øynene for hva som er den største trusselen mot den norske elbilsuksessen. De må sørge for at elbil vinner konkurransen også for leasing, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilandel på bare 37 prosent

Mønsteret fra september er ikke unikt. Ser man på salget første halvår 2021, er elbilandelen i leasing og firmabil bare på 37 prosent, men elbilandelen utgjør 77 prosent i privatkjøpmarkedet.

– Trenden er tydelig over tid. Mens folk som kjøper ny bil i all hovedsak velger elektrisk, så velger leasingselskapeene i alt for stor grad forurensende biler. Dette kan ikke fortsette, sier Bu.

– Leasing den største bremsen

Hun minner om at dette vil være regjeringsperioden som skal innfri målet om at alle nye personbiler og varebiler i 2025 skal være utslippsfrie.

– Nå er elbilsalget i typiske distriktsfylker i sterk vekst, men det er leasing- og bedriftsmarkedet som er den største bremsen for å klare utslippsfritt nybilsalg, sier Bu.

NOK Å GRIPE FATT I: Jonas Gahr Støres nye regjering bør kjenne sin besøkelsestid og sørge for å utrede endringer i momsregelverket rundt leasing, mener Norsk elbilforening. Foto: Stortinget

Må endre momsregelverket

En av de viktigste klimapolitiske sakene som ny rødgrønn regjering må finne en løsning på, er hvordan elbil skal vinne konkurransen også i leasingmarkedet.

Her har Norsk elbilforening klare råd til ny regjering.

– Vi anbefaler at ny regjering gjennomfører en utredning med sikte på endringer i momsregelverket for å hindre at leasingmarkedet blir en barriere for å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Konkurransen for elbil i leasing må fikses før man vurderer å fase inn kjøpsavgifter på elbil, sier Bu.